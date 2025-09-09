ભારત સિવાય આ ટીમને પણ કોઈ સ્પોન્સર ન મળ્યું, કેપ્ટન ફોટોશૂટમાં થયો ખુલાસો
ટીમ ઈન્ડિયાની સાથે, આ ટીમ પણ એશિયા કપ 2025 માં સ્પોન્સર વિના રમી રહી છે, જાણો આ પાછળનું સાચું કારણ...
Published : September 9, 2025 at 5:43 PM IST
નવી દિલ્હી: યુએઈના યજમાનીમાં આજથી એશિયા કપ 2025 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. T20 ફોર્મેટમાં રમાતી આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આમાંથી 2 ટીમો એવી છે જે સ્પોન્સર વિના ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરી રહી છે.
આ બે ટીમોમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને શ્રીલંકા ક્રિકેટ ટીમનો સમાવેશ થાય છે. એશિયા કપમાં સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપવાળી ટીમ ઈન્ડિયા સ્પોન્સર વિના જોવા મળશે, જ્યારે ચરિથ અસલંકાની શ્રીલંકા પણ સ્પોન્સર વિના જોવા મળશે.
આજે એશિયા કપ 2025 માટે તમામ 8 ટીમોના કેપ્ટનોનું ફોટોશૂટ યોજાયું હતું. આ ફોટોશૂટમાં બધી ટીમો પોતપોતાની જર્સીમાં જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને શ્રીલંકાના કેપ્ટન ચરિથ અસલંકાની જર્સી પર કોઈ સ્પોન્સર જોવા મળ્યો ન હતો, જેને જોઈને ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. તો આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે આ બંને ટીમો સ્પોન્સર વિના ટુર્નામેન્ટમાં કેમ પ્રવેશ કરી રહી છે.
The Incredible Eight with the Exceptional One! 🏆😍#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/0aDk0Qdxjo— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
ભારત સ્પોન્સર વગર કેમ રમી રહ્યું છે
એશિયા કપ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાનું સ્પોન્સર ડ્રીમ11 હતું. પરંતુ હવે BCCI એ ડ્રીમ11 સાથેનો કરાર સમાપ્ત કરી દીધો છે. આ બધું ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ 2025 ના અમલીકરણ પછી થયું છે. ભારતમાં હવે ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે હાલમાં કોઈ સ્પોન્સર નથી. તેથી, ભારતીય ટીમ એશિયા કપમાં સ્પોન્સર વગર રમી રહી છે.
🗣️ We've had good preparations and time together as a team#TeamIndia captain Suryakumar Yadav talks about the importance of preparations ahead of #AsiaCup2025 @surya_14kumar pic.twitter.com/OsU5HWcLKI— BCCI (@BCCI) September 9, 2025
BCCI એ નવા સ્પોન્સર્સની શોધમાં અરજીઓ શરૂ કરી છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર છે જ્યારે જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતે હાલમાં કોઈ સ્પોન્સર વગર રમવું પડશે.
શ્રીલંકાની જર્સી પર કોઈ સ્પોન્સર કેમ નથી?
એશિયા કપ 2025 માં શ્રીલંકા ક્રિકેટ ટીમની જર્સી પર કોઈ સ્પોન્સર દેખાતો નથી. શ્રીલંકાની જર્સી પર સ્પોન્સર ન હોવાનું કારણ સ્પષ્ટ નથી પરંતુ સ્પોન્સરનો અભાવ નાણાકીય કારણોસર પણ હોઈ શકે છે. કારણ કે શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ પરિવર્તનના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે.
