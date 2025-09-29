ETV Bharat / sports

ભારતે પાકિસ્તાન સામે ફાઈનલ જીતવા છતાં પણ એશિયા કપની ટ્રોફી કેમ ન લીધી ? BCCIએ જણાવ્યું કારણ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2025 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. જોકે, મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપની ટ્રોફી ન સ્વીકારી
ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપની ટ્રોફી ન સ્વીકારી (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 12:10 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2025 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને રેકોર્ડ નવમી વખત ટાઇટલ જીત્યું. આ જીત બાદ, ભારતે મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. ભારતીય ટીમે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ પાકિસ્તાની કેપ્ટન પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. ત્યાર બાદ મેચ પછીના ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં ઘણો વિલંબ થયો.

ભારત માતા કી જયનો નાદ

ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે પૂછ્યું હતું કે વિજેતા ટ્રોફી કોણ રજૂ કરશે, અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે ચર્ચા શરૂ કરી દીધી હતી, કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે ભારતીય ટીમ નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. નકવી સ્ટેજ પર આવતાની સાથે જ ભારતીય ચાહકો "ભારત માતા કી જય" ના નારા લગાવવા લાગ્યા. જ્યારે નકવી સ્ટેજ પર આવ્યા, ત્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું કે ભારતીય ટીમ તેમની પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં અને જો તેઓ બળજબરી કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેમની સામે સત્તાવાર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે.

પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલ જીતવા છતાં ભારતે એશિયા કપ ટ્રોફી કેમ ન ઉપાડી
પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલ જીતવા છતાં ભારતે એશિયા કપ ટ્રોફી કેમ ન ઉપાડી (AP)

નકવી રાહ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક, આયોજકોમાંથી કોઈ ટ્રોફી ડ્રેસિંગ રૂમમાં લઈ ગયું. એવોર્ડ સમારોહમાં સિમોને કહ્યું, 'મને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે રાત્રે તેના એવોર્ડ સ્વીકારશે નહીં.'

BCCI એ ટ્રોફી ન સ્વીકારવાનું કારણ જણાવ્યું

ભારતીય ટીમ દ્વારા ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવા અંગે સમાચાર એજન્સી NAI સાથે વાત કરતા, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "ટીમ ઇન્ડિયાએ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી ન સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો છે. અમે ACC પ્રમુખ પાસેથી એશિયા કપ 2025ની ટ્રોફી ન સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે પાકિસ્તાનના અગ્રણી નેતાઓમાંના એક છે.

પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે તેઓ મેડલ સાથે ટ્રોફી પણ લઈ જશે. તેથી, આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. અમને આશા છે કે ટ્રોફી અને મેડલ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભારત પરત કરવામાં આવશે. ICC કોન્ફરન્સ નવેમ્બરમાં દુબઈમાં છે. આગામી કોન્ફરન્સમાં, અમે ACC પ્રમુખની કાર્યવાહી સામે ખૂબ જ ગંભીર અને મજબૂત વિરોધ નોંધાવીશું."

