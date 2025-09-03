ETV Bharat / sports

T20 ક્રિકેટમાં કયા બેટ્સમેનોએ 14000 રન બનાવ્યા છે, જાણો કોણ કોણ સામેલ છે યાદીમાં

આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે, કયા બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 14000 રન બનાવ્યા છે.

ક્રિસ ગેલ આઉટ થઈને પેવેલિયન તરફ જતા
ક્રિસ ગેલ આઉટ થઈને પેવેલિયન તરફ જતા (AFP)
September 3, 2025

નવી દિલ્હી: ક્રિકેટ ચાહકોમાં એક ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. ક્રિકેટ દરેક યુગમાં બદલાતું રહ્યું છે. ક્રિકેટ હાલમાં ટેસ્ટ, ODI અને T20 થી T10 સુધી પહોંચી ગયું છે. અગાઉ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રસ ઓછો કરવા માટે ODI ક્રિકેટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પછી, ચાહકોનો રમત પ્રત્યે રસ વધારવા માટે T20 ક્રિકેટ સ્પર્ધાઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે ભારત સહિત ઘણી ટીમોએ શરૂઆતમાં આ ફોર્મેટને અવગણ્યું હતું, પરંતુ 2007 માં T20 વર્લ્ડ કપે બધાના મન બદલી નાખ્યા. તે પછી, 2008 માં ભારતમાં શરૂ થયેલી IPL T20 ક્રિકેટ હવે એક જબરદસ્ત ટુર્નામેન્ટ બની ગઈ છે.

આનું મુખ્ય કારણ ખેલાડીઓનો આક્રમક રમત અને વિચારશીલ વલણ છે. આમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓની મોટી ભૂમિકા છે. ખાસ કરીને ક્રિસ ગેલ અને કિરોન પોલાર્ડની આમાં ખૂબ મોટી ભૂમિકા છે. કારણ કે ક્રિસ ગેલ સિવાય, આ ફોર્મેટ કેવી રીતે અપનાવવું તે દર્શાવવા માટે બીજું કોઈ ઉદાહરણ નથી. ફક્ત ત્રણ ખેલાડીઓએ આ રમતમાં 14,000 રન બનાવ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે તેઓ કોણ છે.

1 - ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)

ક્રિસ ગેલ ટી20 ક્રિકેટનો તાજ વગરનો રાજા છે. તેણે ફક્ત આઈપીએલમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરની ટી૨૦ લીગમાં પણ ચાહકોમાં પોતાની છાપ છોડી છે. ખાસ કરીને, આઈપીએલમાં પુણે વોરિયર્સ સામેના તેના 175 રન ટી20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અજેય રેકોર્ડમાંનો એક છે.

ક્રિસ ગેલ
ક્રિસ ગેલ (IANS)

છગ્ગા મારવાની તેની અદ્ભુત ક્ષમતા માટે જાણીતા, ગેલે ટી20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 14,000 રન પાર કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બનવાનો અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ક્રિસ ગેલે અત્યાર સુધીમાં 463 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 22 સદી અને 88 અડધી સદીની મદદથી 14,556 રન બનાવ્યા છે. તેણે આ સમયગાળા દરમિયાન 1132 છગ્ગા અને 1056 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે.

2 - કિરોન પોલાર્ડ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)

આ યાદીમાં આગળનું નામ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કિરોન પોલાર્ડનું છે. આ સાથે, તે આ યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર એકમાત્ર મધ્યમ ક્રમનો બેટ્સમેન છે. પોતાની નિર્ભય બેટિંગથી ઘણી વખત સનસનાટી મચાવનાર કિરોન પોલાર્ડે એવી ઊંચાઈએ પહોંચીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે જ્યાં ઘણા ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન પહોંચી શકતા નથી.

કિરોન પોલાર્ડ
કિરોન પોલાર્ડ (IANS)

કિરોન પોલાર્ડ ટી20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 14,000 થી વધુ રન બનાવનાર બીજા ખેલાડી છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં 714 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં એક સદી અને 65 અડધી સદીની મદદથી 14,077 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 879 ચોગ્ગા અને 950 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે માત્ર બેટિંગમાં જ નહીં પરંતુ બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને 332 વિકેટ લીધી છે. આ સાથે, તેઓ ટી20 ક્રિકેટમાં 14,000 રન બનાવનાર અને 300 વિકેટ લેનાર એકમાત્ર ખેલાડી પણ છે.

3 - એલેક્સ હેલ્સ (ઇંગ્લેન્ડ)

એલેક્સ હેલ્સ ટી20 ક્રિકેટમાં 14,000 રન બનાવનાર ત્રીજા અને એકમાત્ર અંગ્રેજી ખેલાડી છે. અન્ય બેની જેમ, વિશ્વભરની ટી20 લીગમાં રમનાર એલેક્સ હેલ્સને પણ આ અનોખી સિદ્ધિની યાદીમાં સ્થાન મળતા આશ્ચર્ય થયું નથી. તેણે 25 T20 ટીમો માટે કુલ 510 મેચ રમી છે.

એલેક્સ હેલ્સ
એલેક્સ હેલ્સ (IANS)

આમાં તેણે 14,031 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 7 સદી અને 89 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેના નામે 1,528 ચોગ્ગા અને 577 છગ્ગા છે. ઇંગ્લેન્ડ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ટી20 ક્રિકેટમાં 75 મેચ રમી ચૂકેલા એલેક્સ હેલ્સે એક સદી અને 12 અડધી સદીની મદદથી 2074 રન બનાવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે તેણે 2022માં ઇંગ્લેન્ડને ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

આગામી ખેલાડી કોણ છે?

જોકે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત ત્રણ ખેલાડીઓ જ આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરી શક્યા છે, પરંતુ આશાઓ વધી ગઈ છે કે ભવિષ્યમાં ઘણા ખેલાડીઓ આ સ્થાન પર પહોંચશે. કારણ કે આ સમયે વિશ્વભરમાં વિવિધ ટી20 લીગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને ઘણા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બોર્ડ ટી20 ક્રિકેટને વધુ મહત્વ આપી રહ્યા છે. આ કારણે, તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આવનારા સમયમાં ટી20 ક્રિકેટ એક નવા સ્તરે પહોંચશે. પરંતુ એ જોવાનું બાકી છે કે કયા ખેલાડીનું નામ અલગ હશે.

