નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 નવ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે પહેલી મેચ રમશે. આ વખતે કુલ 8 ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા છેલ્લા 16 આવૃત્તિઓમાં 8 વખત ચેમ્પિયન રહી છે અને ફ્રેન્ચ ટીમ આ વખતે કઈ ટીમ જીતશે તે જોવા માટે ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહી છે. દરમિયાન, શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર ફરવીઝ મહારૂફે આગાહી કરી છે કે આ વખતે કઈ ટીમ એશિયા કપ જીતવાની મજબૂત દાવેદાર હશે.
એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ કોણ જીતશે
તેમણે કહ્યું કે આ વખતના એશિયા કપમાં ભારત ટ્રોફી જીતવાનો મજબૂત દાવેદાર હશે. જોકે, T20 મેચનું પરિણામ કંઈ પણ હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશમાં પણ ટ્રોફી જીતવાની ક્ષમતા છે. શ્રીલંકા અત્યાર સુધીમાં છ વખત એશિયા કપ જીતી ચૂક્યું છે. બાંગ્લાદેશ 2012, 2016 અને 2018માં પણ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું પરંતુ વિજેતા બની શક્યું ન હતું.
આ બંને ટીમો પણ જીતની દાવેદાર હશે
આ વિશે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, 'ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપ જીતવા માટે મજબૂત દાવેદાર છે પરંતુ શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ પાસે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરવાની અને ટ્રોફી જીતવાની તક છે. ટીમ ઈન્ડિયા એક મજબૂત ટીમ છે પરંતુ આ વખતે એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં યોજાઈ રહ્યો હોવાથી, અહીં કંઈ પણ થઈ શકે છે. કોઈપણ ચેમ્પિયન બની શકે છે'.
મહારુફે એક મુલાકાતમાં કહ્યું, 'ભારત પાસે બધા ફોર્મેટના ખેલાડીઓ છે. રોહિત શર્મા T20માંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. તેના જેવી જ ક્ષમતા ધરાવતા ઘણા ખેલાડીઓ છે. ખાસ કરીને IPL એ ટીમ ઈન્ડિયાને ઘણી મદદ કરી છે'. યશસ્વી જયસ્વાલ વિશે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, 'મને જયસ્વાલની બેટિંગ શૈલી ખૂબ ગમે છે. જ્યારે પણ જયસ્વાલ મોટો સ્કોર કરે છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ચોક્કસપણે જીતે છે પરંતુ કમનસીબે તે એશિયા કપ ટીમમાં નથી. જોકે, જયસ્વાલ ટૂંક સમયમાં T20 ટીમમાં પણ પોતાનું સ્થાન બનાવશે'.
જાણો મહરુફે બુમરાહ વિશે શું કહ્યું
જસપ્રીત બુમરાહની ઈજાઓ વિશે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, 'બુમરાહની બોલિંગ એક્શન ખાસ છે. તેણે પહેલા કરતાં ઘણો સુધારો કર્યો છે. તે બોલને ઇનસ્વિંગ અને આઉટસ્વિંગ કરી શકે છે. હવે જો તમે બેટ્સમેનોને પૂછો કે બોલરોમાં સૌથી કઠિન બોલર કોણ છે, તો 90 ટકા બોલરો બુમરાહનું નામ લેશે.
તેમણે આગળ કહ્યું, 'પરંતુ કમનસીબે બુમરાહ ઘણીવાર ઇજાગ્રસ્ત થાય છે. BCCI એ આ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ અને તેના વર્કલોડનું કાળજીપૂર્વક સંચાલન કરવું જોઈએ. દર વખતે જ્યારે ઝડપી બોલરો બોલિંગ કરે છે, ત્યારે તેઓ તેમના શરીરના વજનથી ત્રણ ગણું વજન તેમની પીઠ, ઘૂંટણ અને પગની ઘૂંટીઓ પર નાખે છે. તેથી, તેઓ ઇજાઓ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે'.
એશિયા કપ મેચ
એશિયા કપ 9 સપ્ટેમ્બરથી UAEમાં શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા અને UAE 10 સપ્ટેમ્બરે એકબીજા સામે ટકરાશે.
