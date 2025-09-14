IND vs PAK: મફત, મફત, મફત... કોઈ સબ્સ્ક્રિપ્શન ન લો, એક પણ પૈસો ખર્ચ ન કરો, જાણો ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં મફતમાં જોવી
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. તે પહેલાં અમે તમને જણાવીશું કે તમે આ મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો...
Published : September 14, 2025 at 3:58 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025નું પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર થઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, જે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ ફોન પર મેચ જુએ છે. તેઓ મફતમાં મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકતા નથી. કારણ કે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ પૈસા ખર્ચીને એશિયા કપ જોવા માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન લે છે. પરંતુ આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે તમે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ આજે યોજાશે
ખરેખર, એશિયા કપ 2025નો છઠ્ઠો મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 14 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર) રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે સલમાન અલી આગા પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરશે. ચાલો જાણીએ કે તમે આ મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો.
This isn’t just a game. It’s the 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍 of cricket’s fiercest rivals 🇮🇳🇵🇰— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Watch INDIA vs PAKISTAN, live TONIGHT, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/QwC7AioM97
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં મફતમાં જોવી
તમે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકો છો. ડીડી સ્પોર્ટ્સ ફ્રી ડિશ ટીવી પર ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં તમે ભારત પાકિસ્તાન મેચનો આનંદ માણી શકો છો. ડીડી સ્પોર્ટ્સ એશિયા કપ 2025 ની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની બધી મેચોનું પ્રસારણ કરવા જઈ રહ્યું છે, જે તમે ટીવી પર મફતમાં જોઈ શકો છો.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની છેલ્લી 5 મેચનું પરિણામ કેવું રહ્યું
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી 5 મેચની વાત કરીએ તો, ભારત અહીં પણ જીત્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ સમયગાળા દરમિયાન 3 મેચ જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત 2 મેચ જીતી શક્યું છે. આ બંને ટીમોનો છેલ્લો મુકાબલો જૂન 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ 2024 દરમિયાન થયો હતો, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂયોર્કમાં પાકિસ્તાનને 6 રને હરાવ્યું હતું.
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
ભારત-પાકિસ્તાન સંભવિત 11 ખેેલાડીઓ
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી/અર્શદીપ સિંહ.
પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, ફખર ઝમાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, સુફિયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ.
