એશિયા કપ પહેલા AFG vs PAK વચ્ચે ફાઇનલ, જાણો ભારતમાં ક્યારે અને ક્યાં મેચ જોઈ શકશો?
UAE T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી 2025 ની અંતિમ મેચ આજે શારજાહમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાશે.
Published : September 7, 2025 at 5:05 PM IST
દુબઈ: એશિયા કપની 17મી સીઝન 9 સપ્ટેમ્બરથી UAEમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે. ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી તમામ 8 ટીમો પણ UAE પહોંચી ગઈ છે. પહેલી મેચ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે. પરંતુ તે પહેલા અફઘાનિસ્તાન 7 સપ્ટેમ્બરે ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. જે વિજેતા ટીમ માટે એશિયા કપમાં પ્રોત્સાહન આપશે.
UAE T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી 2025 ની ફાઇનલ મેચ: ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જે શારજાહના શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમોએ આ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને પોતાની પાછલી મેચ જીતીને આવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ટીમો વચ્ચે કઠિન સ્પર્ધા જોવા મળી શકે છે. અફઘાનિસ્તાનનું નેતૃત્વ રાશિદ ખાન કરી રહ્યા છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ સલમાન આગા કરી રહ્યા છે.
ત્રિકોણીય શ્રેણીના ગ્રુપ તબક્કામાં: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાને 3-3 મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું હતું. બંને ટીમોએ શ્રેણીની ત્રીજી ટીમ UAE સામે પોતાની બંને મેચ જીતી હતી. જ્યારે બંને ટીમો ગ્રુપમાં એકબીજા સામે એક-એક મેચ હારી છે અને એક-એક મેચ જીતી છે. હવે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન ફરીથી ફાઇનલમાં આમને-સામને છે. જેનું પરિણામ જણાવશે કે આ બંને ટીમોમાંથી કોણ વધુ મજબૂત છે.
હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ કેવો છે: અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. જેમાં પાકિસ્તાન ટીમનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું છે. તેમણે પાંચ મેચ જીતી છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાનની ટીમે ચાર મેચ જીતી છે. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમને પોતાના આંકડા સુધારવાની તક મળશે.
તમે મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીની અંતિમ મેચ 7 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ભારતમાં કોઈપણ ટીવી નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. જોકે, મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ફેન કોડ એપ અને તેની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઈંગ-11
અફઘાનિસ્તાન: ઈબ્રાહિમ ઝદરાન, રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સિદીકુલ્લાહ અટલ, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, શરાફુદ્દીન અશરફ, ફઝલુલ હક ફારૂકી, મુજીબ ઉર રહેમાન, નવીન-ઉલ-હક.
પાકિસ્તાન: ફખર જમાન, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), ફહીમ અશરફ, ખુશદિલ શાહ, મોહમ્મદ નવાઝ, અબરાર અહેમદ, હરિસ રઉફ, હસન અલી, શાહીન શાહ આફ્રિદી.
