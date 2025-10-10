ETV Bharat / sports

જ્યારે કોઈ ખેલાડીએ ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યા પછી નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર જીત્યો

નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર અને ઓલિમ્પિક મેડલ બંને મેળવનાર વિશ્વનો એકમાત્ર ખેલાડી.

ફિલિપ નોએલ બેકર
ફિલિપ નોએલ બેકર (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2025 ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વખતે, આ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના મારિયા કોરિના મચાડોને આપવામાં આવ્યો છે. નોબેલ સમિતિએ તેમને વેનેઝુએલાના લોકો માટે લોકશાહી અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા અને સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહી તરફ ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ સંઘર્ષનું નેતૃત્વ કરવા બદલ આ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો છે.

પરંતુ આ કહાનીમાં, આપણે મારિયા વિશે નહીં, પરંતુ એક પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ વિશે વાત કરીશું જેણે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર અને ઓલિમ્પિક મેડલ બંને જીતવામાં સફળ રહ્યા. આ મહાન ખેલાડીનું નામ ફિલિપ નોએલ બેકર છે.

બેકર એકમાત્ર એથ્લીટ છે જેમણે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર, વિશ્વના સર્વોચ્ચ પુરસ્કારોમાંનો એક, અને ઓલિમ્પિક મેડલ, રમતગમતમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત મેડલ બંને મેળવ્યા છે. લંડનના ફિલિપ નોએલ બેકરે 1920 માં ઓલિમ્પિક મેડલ અને 1959 માં નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર જીત્યો હતો.

ફિલિપ નોએલ બેકરનો જન્મ 1 નવેમ્બર, 1889 ના રોજ લંડનમાં થયો હતો. તેમણે 1913 માં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.એ. મેળવ્યું હતું. કેમ્બ્રિજમાં ઇતિહાસ અને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી વખતે, તેમણે પોતાને એક તેજસ્વી વિદ્વાન સાબિત કર્યા. જો કે, બેકર ટૂંક સમયમાં એક ઉત્તમ રમતવીર બની ગયા.

ફિલિપ નોએલ બેકર
ફિલિપ નોએલ બેકર (Getty Images)

તેમણે યુનિવર્સિટી માટે અસંખ્ય સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો અને પુરસ્કારો જીત્યા. બેકરે 1912 અને 1920 ઓલિમ્પિક રમતોમાં ગ્રેટ બ્રિટનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. ૧૯૧૨ ઓલિમ્પિક રમતોમાં તેઓ ગ્રેટ બ્રિટન માટે ધ્વજવંદનકાર પણ હતા.

ઓલિમ્પિક મેડલ ચૂકી ગયા

1912 માં સ્ટોકહોમમાં તેમની પ્રથમ ઓલિમ્પિક રમતોમાં, બેકર 800 મીટર દોડના પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયા. જોકે, તેઓ 1,500 મીટર દોડના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા, પરંતુ તેમના યુનિવર્સિટીના સાથી આર્નોલ્ડ જેક્સનને હરાવી શક્યા નહીં. જેક્સને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે બેકર છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યા.

ફિલિપ નોએલ બેકર
ફિલિપ નોએલ બેકર (Getty Images)

ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યો

ત્યારબાદ બેકર 1920 એન્ટવર્પ ઓલિમ્પિક રમતોમાં 1500 મીટર દોડના ફાઇનલમાં પહોંચ્યા, પરંતુ ટ્રેક પર તેમને સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડ્યો, એક સેકન્ડથી બીજા સ્થાને રહ્યા અને સિલ્વર મેડલ માટે સમાધાન કર્યું.

બેકરે શાંતિ માટે વ્યાપકપણે કામ કર્યું

રમતગમતમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, ફિલિપ નોએલ બેકરે સંઘર્ષોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી. તેમણે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં લશ્કરી સેવાનો ઇનકાર કર્યો અને બાદમાં ઇટાલીમાં બ્રિટિશ એમ્બ્યુલન્સ યુનિટમાં સહાયક તરીકે સેવા આપી. તેમણે યુએનના વિવિધ હોદ્દાઓ પર પણ સેવા આપી અને નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું.

રાજકારણમાં પણ રાજકીય ક્ષેત્રે પ્રવેશ કર્યો

બેકર રાજકારણમાં પણ પ્રવેશ્યા અને 36 વર્ષ સુધી બ્રિટનમાં સંસદ સભ્ય તરીકે સેવા આપી. તેઓ 1929માં કોવેન્ટ્રીથી સંસદમાં ચૂંટાયા અને બે વર્ષ સુધી સેવા આપી. તેમણે બે પુસ્તકો પણ લખ્યા: "ધ લીગ ઓફ નેશન્સ એટ વર્ક" 1926માં અને "નિઃશસ્ત્રીકરણ" 1934માં.

ફિલિપ નોએલ બેકર
ફિલિપ નોએલ બેકર (Getty Images)

બેકરને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો

વધુમાં, 1959 માં, ફિલિપ નોએલ-બેકરને લીગ ઓફ નેશન્સ અને યુનાઇટેડ નેશન્સ સાથેના તેમના કાર્ય, શાંતિ પ્રત્યેની તેમની આજીવન પ્રતિબદ્ધતા અને યુદ્ધ શરણાર્થીઓ માટેના તેમના અસંખ્ય પ્રયાસો માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રથમ વખત હતું જ્યારે કોઈ ઓલિમ્પિયનને આ સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. શાંતિ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ, બેકર તેમના મૃત્યુ સુધી શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે કામ કરતા રહ્યા. બેકરનું 9 ઓક્ટોબર, 1982 ના રોજ લંડનમાં અવસાન થયું.

