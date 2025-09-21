ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોવી, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ચાલો જાણીએ કે એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોવી...

ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે ટક્કર
ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે ટક્કર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા આજે તેની પહેલી સુપર 4 મેચમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. એશિયા કપનું સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ પર ઉપલબ્ધ છે. જોકે, આ મફત નથી.

જો તમે એશિયા કપ 2025 મેચનો આનંદ માણવા માંગતા હો, તો તમારે ટીવી પર લાઈવ પ્રસારણ જોવા માટે તમારા ડિશ ટીવીને રિચાર્જ કરવું પડશે, જ્યારે તમારા ફોન પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોવા માટે ફોન રિચાર્જની જરૂર પડશે. આ સ્થિતિમાં, તમારે મેચનો આનંદ માણવા માટે પૈસા ખર્ચવા પડશે.

ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો

પરંતુ આજે અમે તમને એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વિના ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો આનંદ માણવાની એક સરળ રીત જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો, ચાલો જાણીએ કે રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ મફતમાં અને એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વિના કેવી રીતે જોવી.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ મફતમાં ક્યાં જોવી

ક્રિકેટ પ્રેમીઓ ફ્રી ડિશ ટીવી પર ભારત-પાકિસ્તાન મેચ મફતમાં જોઈ શકે છે. આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર થશે, તેથી તમે તેને અહીં મફતમાં જોઈ શકો છો. તમે ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર ભારતના બધા મેચો મફતમાં જોઈ શકો છો. જોકે, એશિયા કપ અથવા ભારતના મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાંય પણ ફોન પર મફતમાં ઉપલબ્ધ નથી.

સંભવિત ભારત-પાકિસ્તાન પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ/વરુણ ચક્રવર્તી.

પાકિસ્તાન: સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), ખુશદિલ શાહ, હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ.

