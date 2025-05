ETV Bharat / sports

'દેશ માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવી એ સૌથી સુખદ પળ હોય છે', ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મળવા પર સાઈ સુદર્શને શું કહ્યું? - SAID SUDARSHAN

સાઈ સુદર્શનની તસવીર ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 24, 2025 at 6:29 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 7:00 PM IST 3 Min Read

અમદાવાદ: રવિવારે ગુજરાત ટાઇટન્સની છેલ્લી લીગ મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સામે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ ના એક દિવસ અગાઉ ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગીલ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જનારી ભારતીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે જાહેર થતા ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ જતી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના પાંચ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થયો છે. જેમાં કેપ્ટન તરીકે શુભમન ગીલ, સાઈ સુદર્શન, મહોમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા અને વોશિંગ્ટન સુંદરનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે ગુજરાત ટાઈટન્સના સ્ટાર પ્લેયર સાઈ સુદર્શને ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ હાલ IPL 2024ના પોઇન્ટ ટેબલના ટોપ પર છે. LSG સામે ગુજરાત ટાઇટન્સ મેચ હાર્યું છે જેના કારણે GT તેના મિડલ ઓર્ડર અને બોલિંગ માટે વધુ સતેજ થશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી ઓપનર અને ટેસ્ટ ટીમમાં ડેબ્યુ કરનાર સાઈ સુદર્શન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, મને ગર્વ છે કે હું ભારત તરફથી ટેસ્ટ રમવાનો છું. મારી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી થઈ એ જાણી માતા-પિતા અને પરિવાર ખૂબ આનંદિત થયા છે. મને ટેસ્ટમાં કોઈ પણ ક્રમે બેટિંગ કરવા મોકલે એ ટીમનો નિર્ણય હશે. હું ધીરજ અને ફોક્સ કરનાર ખેલાડી છું. મને મારા કેપ્ટન શુભમન ગિલની કપ્તાની નીચે રમવું ગમશે. મેં એક ખેલાડી અને કેપ્ટન તરીકે શુબમન ગિલનો વિકાસ થતો જોયો છે અને તેનો હું પણ હિસ્સો રહ્યો છું. હું એક ખેલાડી તરીકે ફક્ત શું નિયંત્રણ થઈ શકે એની પર જ ધ્યાન રાખું છું. આજે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી થવી એ મારા માટે સ્પેશિયલ ફિલિંગ લાગે છે. હું ફીલ ગુડ અને ફિલ સ્પેશિયલ અનુભવું છું. હજી રાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ ટીમમાં મારી શરૂઆત છે. હજી મારે મારી રમતથી ઘણી સ્ટોરી રચવાની છે. ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ થવું એ મારી રમતની શ્રેષ્ટ પળ છે. હજી રમત વડે લાંબી મંઝિલ કાપવાની છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ (ETV Bharat Gujarat) IPL એ હાલ મારા માટે સૌથી મહત્વની છે: સાઈ સુદર્શન

અમદાવાદ: રવિવારે ગુજરાત ટાઇટન્સની છેલ્લી લીગ મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સામે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ ના એક દિવસ અગાઉ ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગીલ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જનારી ભારતીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે જાહેર થતા ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ જતી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના પાંચ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થયો છે. જેમાં કેપ્ટન તરીકે શુભમન ગીલ, સાઈ સુદર્શન, મહોમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા અને વોશિંગ્ટન સુંદરનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે ગુજરાત ટાઈટન્સના સ્ટાર પ્લેયર સાઈ સુદર્શને ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ હાલ IPL 2024ના પોઇન્ટ ટેબલના ટોપ પર છે. LSG સામે ગુજરાત ટાઇટન્સ મેચ હાર્યું છે જેના કારણે GT તેના મિડલ ઓર્ડર અને બોલિંગ માટે વધુ સતેજ થશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી ઓપનર અને ટેસ્ટ ટીમમાં ડેબ્યુ કરનાર સાઈ સુદર્શન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, મને ગર્વ છે કે હું ભારત તરફથી ટેસ્ટ રમવાનો છું. મારી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી થઈ એ જાણી માતા-પિતા અને પરિવાર ખૂબ આનંદિત થયા છે. મને ટેસ્ટમાં કોઈ પણ ક્રમે બેટિંગ કરવા મોકલે એ ટીમનો નિર્ણય હશે. હું ધીરજ અને ફોક્સ કરનાર ખેલાડી છું. મને મારા કેપ્ટન શુભમન ગિલની કપ્તાની નીચે રમવું ગમશે. મેં એક ખેલાડી અને કેપ્ટન તરીકે શુબમન ગિલનો વિકાસ થતો જોયો છે અને તેનો હું પણ હિસ્સો રહ્યો છું. હું એક ખેલાડી તરીકે ફક્ત શું નિયંત્રણ થઈ શકે એની પર જ ધ્યાન રાખું છું. આજે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી થવી એ મારા માટે સ્પેશિયલ ફિલિંગ લાગે છે. હું ફીલ ગુડ અને ફિલ સ્પેશિયલ અનુભવું છું. હજી રાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ ટીમમાં મારી શરૂઆત છે. હજી મારે મારી રમતથી ઘણી સ્ટોરી રચવાની છે. ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ થવું એ મારી રમતની શ્રેષ્ટ પળ છે. હજી રમત વડે લાંબી મંઝિલ કાપવાની છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ (ETV Bharat Gujarat) IPL એ હાલ મારા માટે સૌથી મહત્વની છે: સાઈ સુદર્શન સાઈ સુદર્શને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, હાલ મારા માટે IPL ટુર્નામેન્ટ સૌથી મહત્વની છે. હાલ હું વ્હાઇટ બોલથી રમું છું, પણ રેડ બોલ ક્રિકેટમાં હું વિશ્વાસ અને એ જ સત્યથી રમવા ઉત્સાહિત છું. અને આ સીઝનમાં સાતત્યપૂર્ણ દેખાવ કર્યો છે. છતાં અમે દરેક મેચ માટે ધ્યાન આપીએ છીએ. અમે મેચ દીઠ ગેમ અંગે સતત શીખતા રહીએ છીએ. અને ગેમ અંગે આયોજન બહુ બદલતા નથી. પણ સાતત્યપૂર્ણ દેખાવ કરવામાં માનીએ છીએ. ભારત માટે પસંદગી એ મારા માટે ગૌરવ છે. શુભમન ગિલ ખેલાડી અને કેપ્ટન તરીકે લેજેન્ડ છે. અમારા સ્પિનર રાશિદખાન વિશ્વના સારા સ્પિનર છે. ટી-20 માં ક્યારેક તમારું ધાર્યું પ્રદર્શન ન થાય. પણ રાશિદ ખાન પ્રયત્નશીલ રહે છે તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપવા માટે. અમે ટીમ તરીકે પોઇન્ટ ટેબલમાં ટોપ વન કે ટુ પોઝિશન પર રહેવા માંગીએ છીએ. મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન સારું કરે છે, જોસ બટલર ના ગયા પછી પણ અમારો મિડલ ઓર્ડર સારું પ્રદર્શન કરશે. જોસ બટલર રવિવારની મેચ તેના ક્રમે જ રમશે. CSKના આસિસ્ટન્ટ કોચ શ્રીધરન (ETV Bharat Gujarat) CSKના પ્રદર્શન પર આસિસ્ટન્ટ કોચ શ્રીધરને શું કહ્યું? ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે અંતિમ મેચ પહેલા CKSના આસિસ્ટન્ટ કોચ શ્રીધરને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, આ સીઝન ભલે અમે અપેક્ષિત રમત બતાવી શક્યા નથી. પણ આવતી સીઝન માટે અનેક શીખ મળી છે. આ સીઝન માં CKS પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી બોટમ પર છે. એક સમયના ધુંઆધાર બેટ્સમેન એમ.એસ. ધોની આ સીઝનમાં સતત નિરાશ કર્યા છે. આ સીઝનમાં કેમ CSKનું નબળું પ્રદર્શન થયું છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં આસિસ્ટન્ટ કોચ શ્રીધરને ધોનીનો બચાવ કરતા કહ્યું કે, અમારી ટીમમાં કોઈ બોન મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન સામે નિષ્ફળતા અંગે આંગળી ન ચીંધાય. આ કહી કોચે ધોનીનો બચાવ કર્યો છે. કોચે ગુજરાતના વિકેટ કિપર બેટમેનના વખાણ કરતાં જણાવ્યું કે, ઊર્મિલ પટેલ સારો વિકેટ કિપર છે, સાથે સારો બેટમેન છે. એનું ભવિષ્ય સારું છે. આ પણ વાંચો: RCB ની હાર બાદ બંને ટીમના કેપ્ટનને BCCIએ ભારે દંડ ફટકાર્યો ગુજરાત માટે ખુશખબર… 25 વર્ષનો ખેલાડી ભારતનો 37મો કેપ્ટન બન્યો, આ ખેલાડીને 8 વર્ષ પછી ટીમમાં મળ્યું સ્થાન

Last Updated : May 24, 2025 at 7:00 PM IST