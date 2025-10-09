વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે ફેરફાર, જાણો કોને મળશે તક
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ 10 ઓક્ટોબરથી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થઈ શકે છે.
Published : October 9, 2025 at 8:03 PM IST
Team India Probable Playing 11 : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ ઇનિંગ્સથી જીત્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા હવે 10 ઓક્ટોબરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી બીજી ટેસ્ટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આ મેચમાં ધ્યાન ફક્ત જીત પર જ નહીં, પરંતુ ખેલાડીઓના વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ પર પણ રહેશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મોટી જીત બાદ ટીમનું મનોબળ ઊંચું છે, પરંતુ ટીમ રચના કરતાં ખેલાડીઓના થાક અને આગામી વ્યસ્ત ક્રિકેટ કેલેન્ડર પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે નબળી દેખાય છે.
પિચને કારણે ટીમમાં ફેરફાર થઈ શકે: ભારતે છેલ્લે 2023માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે દિલ્હીના આ મેદાન પર ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આ સ્ટેડિયમની પિચ ઐતિહાસિક રીતે સ્પિન બોલરોને પસંદ કરતી રહી છે, જેના કારણે ફાસ્ટ બોલરોને લાંબા સ્પેલ ફેંકવાની જરૂરિયાત ઓછી થઈ ગઈ છે. તે મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ સ્પિન બોલરો અને બે ફાસ્ટ બોલરો સાથે રમી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પણ આ ફોર્મુલો અપનાવી શકે છે.
" want to give nitish reddy as much game time, especially in india to help him": gill ahead of 2nd wi test— ANI Digital (@ani_digital) October 9, 2025
read @ANI Story | https://t.co/5VSaJ2TIQK#NitishKumarReddy #TeamIndia #INDvsWI #cricket #ShubmanGill pic.twitter.com/8ZYt5V1IV6
બુમરાહની રમવાની શક્યતા છે: ટીમ સામે સૌથી મોટો મુદ્દો જસપ્રીત બુમરાહનો કાર્યભાર છે. એશિયા કપ ફાઇનલના માત્ર ત્રણ દિવસ પછી પહેલી ટેસ્ટ રમવા અંગે ચિંતા હતી, પરંતુ તેણે ઉત્તમ ફોર્મ બતાવ્યું છે. હવે તેને થોડા દિવસનો આરામ આપવામાં આવ્યો છે અને તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાંથી પણ બહાર છે. આ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને, બુમરાહ રમવાની શક્યતા છે. જોકે, લાંબા ઈજાના વિરામ પછી રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેની વાપસી સાવધાની સાથે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, અને ટીમ કોઈ જોખમ લેશે નહીં.
Focused faces 💪— BCCI (@BCCI) October 8, 2025
📸📸 from #TeamIndia's training session in New Delhi ahead of the 2⃣nd #INDvWI Test!
@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MEKhkTmgHv
પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના માટે તક: બીજો વિકલ્પ મોહમ્મદ સિરાજને આરામ આપવાનો છે. સિરાજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીનો ભાગ છે, જ્યારે બુમરાહ ODI માં રમી રહ્યો નથી. ભારતને ત્રણેય મેચ માટે સિરાજને ફ્રેશ રાખવાની જરૂર પડશે. જો રોટેશન પ્લાન લાગુ કરવામાં આવે અને કોઈપણ મુખ્ય ફાસ્ટ બોલરને આરામ આપવામાં આવે, તો યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રખ્યાત ક્રિષ્નાને તક મળી શકે છે. આ ભારતીય ધરતી પર તેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ હશે.
બીજી ટેસ્ટ માટે સંભવિત ભારતીય પ્લેઈંગ 11:
યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા (વિકેટકીપર), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના.
આ પણ વાંચો: