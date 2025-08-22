ETV Bharat / sports

બ્રોન્કો ટેસ્ટ શું છે? જાણો તે યો-યો ટેસ્ટથી કેટલું અલગ છે? - BRONCO TEST

ભારતીય સિનિયર પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ માટે બ્રોન્કો ટેસ્ટ જારી કરવામાં આવ્યો છે. ખેલાડીઓએ યો-યો ટેસ્ટની સાથે આ ટેસ્ટ પણ પાસ કરવી પડશે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 2:34 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ પુરુષ સિનિયર ટીમ માટે બ્રોન્કો ટેસ્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે યો-યો ટેસ્ટ પાસ કરવો જરૂરી છે. હવે તેમાં બ્રોન્કો ટેસ્ટનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે બ્રોન્કો ટેસ્ટ દ્વારા ખેલાડીઓની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન પણ કરવામાં આવશે. તો આજે અમે તમને બ્રોન્કો ટેસ્ટ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને તેની સાથે અમે તમને બ્રોન્કો ટેસ્ટ અને યો-યો ટેસ્ટ વચ્ચેના તફાવત વિશે પણ જણાવીશું.

બ્રોન્કો ટેસ્ટ શું છે?

બ્રોન્કો ટેસ્ટ એક ઉચ્ચ-તીવ્રતાવાળી એરોબિક દોડવાની કવાયત છે. આ દ્વારા, કોઈપણ ખેલાડીની સ્ટેમિના, ગતિ અને હૃદયની સ્થિતિ માપી શકાય છે. આ ટેસ્ટમાં, 20, 40 અને 60 મીટરની શટલ રેસ હાથ ધરવામાં આવે છે. ટેસ્ટ દરમિયાન, તમારે એક સેટમાં ત્રણેય અંતર દોડવાના હોય છે. આ સમયે, ખેલાડીઓએ આરામ કર્યા વિના સતત પાંચ સેટ પૂર્ણ કરવાના હોય છે. આ ટેસ્ટમાં, કુલ 1,200 મીટર દોડવાના હોય છે. તમારે આ સંપૂર્ણ ટેસ્ટ 6 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવાનો હોય છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ (ANI)

એડ્રિયન લે રોક્સને ભારતીય ટીમના સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ બનાવવામાં આવ્યા હતા. હવે તેમની ભલામણ પછી, બ્રોન્કો ટેસ્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેસ્ટ BCCI ના બેંગ્લોર સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેસ્ટ એવા ફાસ્ટ બોલરોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવ્યો છે જેઓ જીમમાં ધ્યાન આપે છે પરંતુ દોડવા પર વધુ ધ્યાન આપતા નથી.

યો-યો અને બ્રોન્કો ટેસ્ટમાં શું તફાવત છે?

યો-યો ટેસ્ટ વિરાટ કોહલીના કેપ્ટનશિપ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની શરૂઆત ભારતના ભૂતપૂર્વ સ્ટ્રેન્થ કોચ શંકર બાસુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. યો-યો ટેસ્ટમાં, 20 મીટરના અંતરે એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી દોડવાનું રહેતું હતું. દરેક તબક્કે ગતિ વધતી ગઈ. ખેલાડીને દરેક 40 મીટર દોડ પછી 10 સેકન્ડનો રિકવરી સમય મળે છે. યો-યો ટેસ્ટ પાસ કરવા માટે, ઓછામાં ઓછા 17.1 ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પડે છે.

યો-યો ટેસ્ટમાં રિકવરી સમય આપવામાં આવે છે. જ્યારે બ્રોન્કો ટેસ્ટમાં કોઈ રિકવરી સમય નથી. આ ટેસ્ટ નોન-સ્ટોપ પૂર્ણ કરવાનો હોય છે. યો-યો ટેસ્ટ આંતરિક રિકવરી અને ફોકસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેથી બ્રોન્કો ટેસ્ટ સતત એરોબિક સહનશક્તિનું મૂલ્યાંકન કરે છે. આ બંને પરીક્ષણો દ્વારા ખેલાડીની સંપૂર્ણ ફિટનેસ માપી શકાય છે.

આ ટેસ્ટમાં, ખેલાડીઓ માટે 2 કિલોમીટરનો ટાઇમ ટ્રાયલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ઝડપી બોલરો તેને 8 મિનિટ 15 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરે છે, જ્યારે બેટ્સમેન, વિકેટકીપર અને સ્પિનરોએ તેને 8 મિનિટ 30 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. બ્રોન્કો ટેસ્ટ, યો-યો ટેસ્ટ અને 2 કિમી ટ્રાયલને જોડીને, બીસીસીઆઈ એક મજબૂત ફિટનેસ માળખું બનાવવા માંગે છે.

TAGGED:

BRONCO TESTBRONCO TEST

