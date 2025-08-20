નવી દિલ્હી: ગઈકાલે (મંગળવાર) એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ટીમના સિલેક્શન અંગે ભારતના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિને ભારતની એશિયા કપ ટીમમાંથી શ્રેયસ ઐયર અને યશસ્વી જયસ્વાલને બાકાત રાખવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
ઐયર IPL 2025 માં છઠ્ઠા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો અને તેણે તેની શ્રેષ્ઠ સિઝનમાં 17 મેચ અને ઇનિંગ્સમાં 50.33 ની સરેરાશ, 175.07 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 6 અર્ધશતક સાથે 604 રન બનાવ્યા હતા. તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 97* હતો. શાનદાર IPL સિઝન હોવા છતાં, તે ટીમમાં સ્થાન ના મેળવી શક્યો.
અશ્વિને જણાવ્યું હતું કે, "શ્રેયસ ઐયરની યોગ્યતા જુઓ. તે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો પણ તેણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં વાપસી કરી અને અદ્ભુત બેટિંગ કરી. જીત મેળવી અને જીત અપાવી. જો જવાબ એ છે કે શુભમન ગિલ ધમાકેદાર ફોર્મમાં છે, તો શ્રેયસ ઐયર પણ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ફોર્મમાં છે," તેમણે ઉમેર્યું.
ઐયર 2024 માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને IPL ટ્રોફીમાં લઈ ગયો, ત્યારબાદ તેને ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો અને પંજાબ કિંગ્સ દ્વારા તેને પસંદ કરવામાં આવ્યો. તે 11 વર્ષ પછી પંજાબને IPL ફાઇનલમાં લઈ ગયો.
અશ્વિને કહ્યું "ત્યારબાદ તે 2014 પછી પહેલી વાર પંજાબને ફાઇનલમાં લઈ ગયો. તેણે શોર્ટ બોલની સમસ્યા પર કાબુ મેળવ્યો. તે IPLમાં કાગીસો રબાડા અને જસપ્રીત બુમરાહ જેવા બોલરોને સરળતાથી ફટકારી રહ્યો હતો. હું તેના અને યશસ્વી જયસ્વાલ માટે ખૂબ જ દુઃખી છું,"
ગયા વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ માટે ગિલ પહેલા જયસ્વાલ બેક-અપ ઓપનર હતો. તે બેક-અપ હતો કારણ કે ભારત રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સાથે ઓપનિંગ કરવા માંગતું હતું.
23 ટી-20 મેચોમાં 164 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 723 રન બનાવ્યા બાદ, જયસ્વાલના આઈપીએલ 2025 સીઝનમાં 559 રન (14 મેચોમાં, જેમાં 6 અર્ધશતક લગભગ 160 ના SR પર) એ ડાબોડી ખેલાડીને T20I ચર્ચામાં પાછો લાવ્યો. જયસ્વાલને એશિયા કપ માટે રિઝર્વ ખેલાડીઓમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
"ઓવલ ખાતે છેલ્લી મેચમાં મુશ્કેલ પિચ પર જયસ્વાલની ઇનિંગ્સ, તે ક્રેકિંગ ફોર્મમાં પણ છે. તો, તમે આનો જવાબ કેવી રીતે આપી શકો? શ્રેયસે ખોટું કર્યું છે, પરંતુ તેણે KKR માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેનાથી તેઓ જીતી ગયા. તેને હરાજીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો,"
ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાન સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે, બંને મેચો દુબઈમાં રમાશે. ભારત 19 સપ્ટેમ્બરે ઓમાન સામે અબુ ધાબીમાં રમશે. (ANI)
