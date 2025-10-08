રેસલર અમન સેહરાવતને મોટો લાગ્યો ઝટકો, WFI એ એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કર્યો
રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા અમન સેહરાવત પર એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
Published : October 8, 2025 at 3:14 PM IST
હૈદરાબાદ: પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારત માટે મેડલ જીતનાર રેસલર અમન સેહરાવતને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) એ તેને એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે. ફેડરેશને વજન સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ આ કડક પગલું ભર્યું છે.
હકીકતમાં, 22 વર્ષીય અમન સેહરાવતને સપ્ટેમ્બરમાં ક્રોએશિયાના ઝાગ્રેબમાં 57 કિલોગ્રામ કેટેગરીમાં વધુ વજન હોવાને કારણે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, WFI એ સેહરાવત અને તેના કોચિંગ સ્ટાફને ઔપચારિક ચેતવણી જારી કરી, ઉલ્લંઘન માટે સમજૂતી માંગી, જે અસંતોષકારક હોવાનું જાણવા મળ્યું.
WFI પ્રમુખે પ્રતિબંધની પુષ્ટિ કરી
WFI પ્રમુખ સંજય સિંહે નિર્ણયની પુષ્ટિ કરી. તેમણે IANS ને જણાવ્યું, "રેસ્લિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) એ વજન સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અમન સેહરાવતને સસ્પેન્ડ કરવાની જાહેરાત કરી છે. 23 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવનાર આ સસ્પેન્શન તેને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કોઈપણ કુસ્તી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે."
𝐎𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐃𝐚𝐲, in 2⃣0⃣2⃣4⃣, Aman Sehrawat became the sixth Indian wrestler to win an Olympic medal!— Sportstar (@sportstarweb) August 9, 2025
Aman beat Darian Toi Cruz of Puerto Rico 13-5 to clinch the bronze in men's 57kg category in Parispic.twitter.com/V2qNaKExmE
ફેડરેશનએ એ પણ નોંધ્યું છે કે સેહરાવત 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેના નિર્ધારિત મુકાબલાના 18 દિવસ પહેલા ક્રોએશિયાના પોરેકમાં એક તૈયારી શિબિરમાં જોડાયો હતો, જેનાથી તેને નિયમો અનુસાર તેનું વજન અને ફિટનેસ સ્તર જાળવી રાખવા માટે પૂરતો સમય મળ્યો હતો.
પ્રતિબંધ સેહરાવતની કારકિર્દી પર અસર કરશે
સેહરાવત પરનો પ્રતિબંધ 23 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવ્યો હતો અને સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. આ એક વર્ષના પ્રતિબંધથી સેહરાવતની કારકિર્દી પર નોંધપાત્ર અસર પડશે તેવી અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને 2026 એશિયન ગેમ્સ માટેની તેની તૈયારીઓ પર, જ્યાં કુસ્તી સ્પર્ધાઓ 30 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી યોજાવાની છે. જો WFI તેના નિર્ણયમાં સુધારો નહીં કરે, તો સસ્પેન્શનનો સમયગાળો ખંડીય સ્પર્ધા પહેલા તેની ભાગીદારી અને ફોર્મ પર ગંભીર અસર કરી શકે છે.
એક વર્ષમાં આવી ત્રીજી ઘટના
એક વર્ષમાં ભારતીય કુસ્તીબાજ સાથે સંકળાયેલી આ ત્રીજી શિસ્તભંગની ઘટના છે. અગાઉ, વજન પાલન અને ફિટનેસ ધોરણોને લગતા સમાન મુદ્દાઓને કારણે વિનેશ ફોગાટના પેરિસ 2024 ઓલિમ્પિકમાંથી ખસી જવા અને નેહા સાંગવાનને 2025 વર્લ્ડ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાંથી ગેરલાયક ઠેરવવા અંગે વિવાદો ફાટી નીકળ્યા હતા.
