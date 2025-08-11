હૈદરાબાદ WI vs PAK 2Nnd ODI: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી વનડેમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બંને ટીમો વચ્ચેનો બીજી વનડે મેચ ત્રિનિદાદના બ્રાયન લારા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. વરસાદને કારણે આ મેચ 37-37 ઓવરની હતી.
પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 37 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ વરસાદને કારણે આ લક્ષ્ય બદલાયું અને વિન્ડીઝ ટીમને 35 ઓવરમાં 181 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. યજમાન ટીમે 33.2 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો અને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી હતી. આ સાથે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ છ વર્ષ પછી વનડેમાં પાકિસ્તાનને હરાવવામાં સફળ રહી. વર્લ્ડ કપ દરમિયાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 31 મે 2019 ના રોજ પાકિસ્તાન સામે છેલ્લી વનડે જીતી હતી.
આ મેચમાં બાબર આઝમનું ખાતું ખુલ્યું નહીં
મેચની વાત કરીએ તો, ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરવા આવેલા પાકિસ્તાનને તેના ઓપનરોએ સારી શરૂઆત આપી હતી. ટીમનો સ્કોર 37 રન હતો ત્યારે તેમને 9મી ઓવરમાં સેમ અયુબના રૂપમાં પહેલો ઝટકો લાગ્યો. પહેલી વિકેટ પડ્યા બાદ પાકિસ્તાનનો દાવ તૂટી ગયો. પાકિસ્તાનનો સ્કોર થોડી જ વારમાં 88 રનમાં 4 વિકેટે પડી ગઈ.
બાબર આઝમ આ મેચમાં પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો ન હતો, જ્યારે કેપ્ટન મોહમ્મદ રિઝવાન 38 બોલમાં 16 રનની ધીમી ઇનિંગ રમીને આઉટ થયો હતો. પાકિસ્તાનના છેલ્લા મેચના હીરો હસન નવાઝે 30 બોલમાં 36 રનની ઇનિંગ રમી અને ટીમને 171ના સ્કોર સુધી પહોંચાડી દીધી. હુસૈન તલાતે પણ 31 રનનું યોગદાન આપ્યું.
શેરફાન રધરફોર્ડ અને રોસ્ટન ચેઝે મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી
પાકિસ્તાનની ઇનિંગ સમાપ્ત થયા પછી, વરસાદને કારણે રમત થોડા સમય માટે રોકવી પડી. ડીએલએસ નિયમ હેઠળ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 35 ઓવરમાં 181 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો. ટીમની શરૂઆત સારી નહોતી. તેમના ટોચના 3 બેટ્સમેન બ્રાન્ડન કિંગ (1 રન), એવિન લુઇસ (7 રન), કેસી કાર્ટી(16 રન) ટૂંક સમયમાં પેવેલિયન પરત ફર્યા. ઓપનરોના વહેલા આઉટ થયા પછી, મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનોએ બાજી સંભાળી.
કેપ્ટન શાઈ હોપે 32 રનની ઇનિંગ રમીને વિન્ડીઝને મેચમાં જાળવી રાખ્યો. તેમના આઉટ થયા પછી, શેરફેન રૂધરફોર્ડે 45 અને રોસ્ટન ચેઝે 49 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ODI સિરીઝની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ 12 ઓગસ્ટે આ મેદાન પર રમાશે. બંને ટીમો તે મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવા માંગશે.
