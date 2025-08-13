હૈદરાબાદ : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝની છેલ્લી મેચ 12 ઓગસ્ટના રોજ ત્રિનિદાદના તારોબા સ્થિત બ્રાયન લારા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે આ મેચ 202 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી લીધી અને આ સાથે સિરીઝ પણ પોતાને નામ કરી.
આ ઉપરાંત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ 34 વર્ષ પછી પાકિસ્તાન સામે દ્વિપક્ષીય ODI શ્રેણી જીતવામાં સફળ રહી. આ પહેલા તેઓએ 1991માં ODI શ્રેણીમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું.
કેપ્ટન શાઈ હોપની શાનદાર સદી:
મેચની વાત કરીએ તો પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં પણ ઓપનર બ્રાન્ડન કિંગે બેટિંગ કરી ન હતી અને તે 8 બોલમાં 5 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેના પાર્ટનર એવિન લુઈસે 37 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા કેસી કાર્ટી 17 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. એક તરફ, બાકીના બેટ્સમેન ટૂંકી ઇનિંગ્સમાં આઉટ થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે બીજી બાજુ, કેપ્ટન શાઈ હોપ પીચ પર અટવાઈ ગયા હતા.
વિન્ડીઝનો પડકારજનક પ્રવાસ:
કેપ્ટન હોપે આ મેચમાં ઇનિંગ્સનું નેતૃત્વ કર્યું અને 94 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા સાથે 120 રન બનાવ્યા. તેમના સિવાય, રોસ્ટન ચેઝે 29 બોલમાં 36 રન અને જસ્ટિન ગ્રીવ્સે 24 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે છેલ્લી 8 ઓવરમાં 109 રન બનાવ્યા. 50 ઓવર સુધી બેટિંગ કર્યા પછી, વિન્ડીઝની ટીમ 294 રન બનાવવામાં સફળ રહી. બોલિંગની વાત કરીએ તો, પાકિસ્તાન માટે નસીમ શાહ અને અબરાર અહેમદે બે-બે વિકેટ લીધી.
34 years of waiting and a summer of never breaking— Windies Cricket (@windiescricket) August 13, 2025
Like any West Indian...we fought, we believed, and we rose again.💪🏽 #WIvPAK | #FullAhEnergy pic.twitter.com/vRkWnK5UpH
પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન:
પાકિસ્તાની ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે શરૂઆતથી જ દબાણ સ્પષ્ટ હતું. પ્રથમ ઓવરથી જ વિકેટ પડવાનો સિલસિલો શરૂ થયો. પહેલા, ટીમ 61 રન પર પેવેલિયન પરત ફરી. પાકિસ્તાન તરફથી ફક્ત ત્રણ બેટ્સમેન 10-આંકડો સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા, જેમાં સલમાન અલી આઘાએ 49 બોલમાં સૌથી વધુ 30 રન બનાવ્યા. તેમના સિવાય હસન નવાઝે 40 બોલમાં 13 રન અને મોહમ્મદ નવાઝે 28 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા. જ્યારે પાંચ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન શૂન્ય રન પર આઉટ થયા.
For the first time since 1991, we have won a bilateral series v Pakistan!👏🏾— Windies Cricket (@windiescricket) August 12, 2025
What a win!🏆 #WIvPAK #FullAhEnergy #WIWin pic.twitter.com/UiAL6UVaqO
રિઝવાન અને બાબર નિષ્ફળ:
ટીમના બે અનુભવી બેટ્સમેન બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન, જેમની પાસેથી તેમના ચાહકો દરેક મેચમાં ઘણી અપેક્ષા રાખે છે, તેઓ આ મેચમાં પણ કંઈ ખાસ કરી શક્યા નહીં. બાબરે 23 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા. તે જ સમયે, રિઝવાન આ મેચમાં ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. આ રીતે આખી ટીમ 29.2 ઓવરમાં 92 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી જેડેન સીલ્સે શાનદાર બોલિંગ કરતા 6 વિકેટ લીધી. તે જ સમયે, ગુડાકેશ મોતીએ બે વિકેટ અને રોસ્ટન ચેઝે એક વિકેટ લીધી.
The West Indies thunder in Trinidad to take the ODI series against Pakistan 👊#WIvPAK 📲 https://t.co/D8Jtqrd9Gw pic.twitter.com/R9eF79mcyh— ICC (@ICC) August 12, 2025
આ પણ વાંચો:
- ટુંક જ સમયમાં શરુ થશે ભારતની પ્રતિષ્ઠિત ઘરેલું ટુર્નામેન્ટ 'દુલીપ ટ્રોફી'… શુભમન ગિલ બન્યો આ ટીમનો કેપ્ટન
- ક્રિકેટર આકાશદીપ નવી ખરીદેલ કાર ચલાવી શકશે નહીં! ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ફટકારી નોટીસ, જાણો કારણ
- આટલી મોટી ભૂલ…! ભારતે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા પણ રાષ્ટ્રગાન ઈન્ડોનેશિયાનું વાગ્યું, જાણો સમગ્ર ઘટના