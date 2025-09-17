ETV Bharat / sports

ભારત સામે ટેસ્ટ શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ટીમની જાહેરાત, આ નવા ચહેરાને મળ્યું સ્થાન

ભારત સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ક્રેગ બ્રેથવેટને પડતો મૂક્યો છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમવાની છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ગઈકાલે રાત્રે આ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી હતી. 14 ઓક્ટોબર સુધી ચાલનારી આ બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે રોસ્ટન ચેઝને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે જોમેલ વોરિકનને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ભારતના પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત

ટીમ ઇન્ડિયા હાલમાં એશિયા કપ 2025માં ભાગ લઈ રહી છે. ત્યારબાદ, ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ક્રિકેટ ટીમો આવતા મહિને બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 2 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ 10 થી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

આ બંને મેચ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે રમાશે, જે તેમને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. દરમિયાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમે શ્રેણી પહેલા જ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેમાં કેટલાક નવા અને યુવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ભારતની ધીમી પિચો પર કોણ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે તેના પર વિચાર કરવામાં આવ્યો.

ભારતીય પિચોને ધ્યાનમાં રાખીને ટીમની પસંદગી

ટીમની જાહેરાત કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ક્રિકેટ ડિરેક્ટર માઈલ્સ બાસ્કોમ્બે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓના તાજેતરના પ્રદર્શન ઉપરાંત, ભારતની ધીમી પિચો પર કોણ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે તેના પર પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના આ ચક્રમાં આ વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બીજી શ્રેણી છે, તેથી એક ખૂબ જ મજબૂત ટીમ પસંદ કરવામાં આવી છે જે ભારતને તેના ઘરઆંગણે પડકાર આપી શકે છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 22 સપ્ટેમ્બરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝથી રવાના થાય અને 24 સપ્ટેમ્બરે સીધી અમદાવાદ પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે.

બ્રેથવેટને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો

32 વર્ષીય જમણા હાથના બેટ્સમેનએ છેલ્લે 2018માં ભારતના પ્રવાસ પર કેરેબિયન ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમણે આ વર્ષે માર્ચમાં કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઘરઆંગણે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ બ્રેથવેટને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે ચાર ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 15 રન બનાવી શક્યો, જેમાં તેનો સૌથી વધુ સ્કોર 3 હતો.

ચંન્દ્રપોલ અને અથાનાજીની વાપસી

ટેન્જેરીન ચંદ્રપોલ જાન્યુઆરી 2024માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમ્યા બાદ વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટેસ્ટ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ડાબા હાથના આ બેટ્સમેનએ 10 ટેસ્ટ મેચમાં 32.94 ની સરેરાશથી 560 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. એથેનાસે છેલ્લે જાન્યુઆરી 2025માં પાકિસ્તાન સામે સફેદ જર્સી પહેરી હતી અને સાત મહિના પછી ટીમમાં વાપસી કરશે. ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન અત્યાર સુધીમાં 13 ટેસ્ટ મેચમાં 627 રન બનાવી ચૂક્યો છે, જેમાં ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

ખારી પિયરનો પ્રથમ વખત ટીમમાં સમાવેશ

ડાબા હાથના સ્પિનર ​​ખારી પિયરનો પ્રથમ વખત ટેસ્ટ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તેના પ્રદર્શને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેણે ઘરેલુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ સ્પર્ધામાં 13.56 ની સરેરાશથી 41 વિકેટ લઈને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું. પિયરે 13 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 8 વિકેટ લીધી છે.

ભારત પ્રવાસ માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ: રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિક (ઉપ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક એથેનાસે, જોન કેમ્પબેલ, ટેગ્નારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઈમલાચ, અલ્ઝારી જોસેફ, શમર જોસેફ, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખારી પિયર, જેડેન સીલ્સ.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: UAE સામેની મેચ પહેલા પાકિસ્તાને લીધો મોટો નિર્ણય, મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરવામાં આવી
  2. ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યો નવો સ્પોન્સર, નામ અને કિંમત જાણીને તમને નવાઈ લાગશે

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST INDIES SQUAD FOR INDIA TOURWEST INDIESWEST INDIES SQUAD FOR INDIA TOUR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.