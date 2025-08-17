ETV Bharat / sports

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, બુલા ચૌધરીએ કહ્યું કે, પોલીસ હજુ સુધી પદ્મશ્રી અને ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ શોધી શકી નથી - BULA CHOWDHURY

ભૂતપૂર્વ તરવૈયા બુલા ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને હજુ સુધી નાના પદ્મશ્રી મેડલ અને ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ મળ્યા નથી.

બુલા ચૌધરી
બુલા ચૌધરી (Etv Bharat)
Published : August 17, 2025

હુગલી: પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે પદ્મશ્રી બુલા ચૌધરીના ઘરેથી ચોરાયેલા 295 મેડલ મેળવ્યા છે. ચોરીના બે દિવસમાં, ચંદનનગર કમિશનરેટ પોલીસે 295 મેડલ મેળવીને બુલા ચૌધરીને સોંપ્યા. આનાથી બુલા ચૌધરીના ચહેરા પર સ્મિત ફરી આવ્યું.

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, બુલા ચૌધરીએ કહ્યું કે જોકે, પોલીસ હજુ સુધી નાના પદ્મશ્રી મેડલ અને ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ શોધી શકી નથી. તેમના મતે, રાષ્ટ્રપતિ તરફથી મળેલો પદ્મશ્રી મેડલ ચોરાઈ ગયો નથી, તે દક્ષિણ કોલકાતાના કોસબા વિસ્તારમાં સ્થિત બીજા ઘરમાં છે. પરંતુ આપવામાં આવેલ નાનો મેડલ, એટલે કે, જે શર્ટ પર પહેરવામાં આવે છે અને સન્માન તરીકે ક્યાંક લઈ જવામાં આવે છે, તે ચોરાઈ ગયો છે. ઉત્તરપરા પોલીસ સ્ટેશને કૃષ્ણ ચૌધરી નામના એક બદમાશની ધરપકડ કરી છે. ભૂતપૂર્વ તરવૈયા મેડલ પાછો મેળવીને ખુશ છે અને ચોર પકડાઈ ગયો છે.

બુલા ચૌધરી કોલકાતાના કસ્બા વિસ્તારમાં રહે છે

તરવૈયા બુલા ચૌધરીનું હુગલીના હિંદમોટરના દેબાઈપુકુર વિસ્તારમાં એક ઘર છે. તે ઘરનું નામ 'સુંદર બારી' છે. બુલા ચૌધરી હાલમાં કોલકાતાના કસ્બા વિસ્તારમાં રહે છે. તે ક્યારેક ક્યારેક હિંદમોટર સ્થિત તેના ઘરે આવે છે. તેના બધા પુરસ્કારો, તેના વિવિધ સ્વિમિંગ પરાક્રમોના ફોટોગ્રાફ્સ અને રાષ્ટ્રપતિ સહિત ઘણા લોકો સાથે લીધેલા ઘણા ફોટોગ્રાફ્સ ત્યાં રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ગયા શુક્રવારે (15 ઓગસ્ટ) સવારે ખબર પડી કે બુલા ચૌધરીના મોટાભાગના મેડલ તે ઘરના શોકેસમાંથી ગાયબ હતા.

ચોરાયેલા 295 મેડલ મળી આવ્યા
ચોરાયેલા 295 મેડલ મળી આવ્યા (Etv Bharat)

બુલા ચૌધરીના ઘરમાં ચોરીના સમાચાર ફેલાતા લાંબો સમય લાગ્યો નહીં. બાદમાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. તેમણે બધી તપાસ કરી. ચોરીના સમાચાર મળતાં જ બુલા પોતે તરત જ ત્યાં પહોંચી ગઈ. બાદમાં પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી. તપાસ શરૂ થઈ.

બુલા ચૌધરીના ભાઈના જણાવ્યા મુજબ, "બુલા ચૌધરી આગામી થોડા દિવસોમાં શહેરમાં આવેલા તેના ઘરેથી હિંદ મોટર આવવાની હતી, તેથી તેનો ભાઈ ડોલન ચૌધરી તે ઘર સાફ કરવા આવ્યો. ત્યારે જ ચોરીનો ખુલાસો થયો. ડોલન ચૌધરીએ તે દિવસે કહ્યું હતું કે, દીદી શહેરમાં રહે છે. તે ક્યારેક અહીં આવે છે. દીદી અહીં આવશે, તેથી હું સફાઈ કરવા આવ્યો હતો. પછી મેં જોયું કે બધા મેડલ અને બધું ચોરાઈ ગયું છે."

15 ઓગસ્ટના રોજ, ખબર પડી કે ભૂતપૂર્વ તરવૈયા બુલા ચૌધરીના ઘરેથી પદ્મશ્રી સહિત તમામ મેડલ ચોરાઈ ગયા છે. હુગલી જિલ્લાના શ્રીરામપુર સ્થિત પ્રખ્યાત તરણવીર બુલા ચૌધરીના ઘરનો પાછળનો દરવાજો તોડીને તેમના બધા મેડલ ચોરાઈ ગયા હતા. આ ઘટના બાદ બુલા ચૌધરી ખૂબ રડી પડી હતી. તેમણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને પોલીસ પર પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો હતો.

પદ્મશ્રી મેડલ પણ આપવો જોઈએ...

જોકે, પોલીસે પોલીસ કાર્યવાહીમાં ખોવાયેલા 295 મેડલ પાછા મેળવ્યા છે. આ પછી, ભૂતપૂર્વ તરણવીર બુલા ચૌધરીએ મુખ્યમંત્રી, પોલીસ અને પત્રકારોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ, એટલે કે જે મેડલ હજુ પણ ખૂટે છે, તે આપવા જોઈએ." તેમણે કહ્યું, "પદ્મશ્રી મેળવનારાઓને બે મેડલ આપવામાં આવે છે. તેમાંથી એક, એક નાનો મેડલ, ખોવાઈ ગયો છે. પોલીસે તે મેડલ પણ શોધી કાઢવો જોઈએ."

ચૌધરી પોતાના 'સુંદર બારી' ઘરને સંગ્રહાલયમાં રૂપાંતરિત કરવા માંગે છે.

ભૂતપૂર્વ તરવૈયાએ એમ પણ કહ્યું, "આ ફક્ત ચંદ્રકો નથી, આ મારો શોખ છે. હું 6 વર્ષની ઉંમરથી સ્વિમિંગ કરું છું. મને ભારત અને વિદેશમાંથી ઘણા ચંદ્રકો અને સન્માન મળ્યા છે. જે દિવસે આ ચોરાઈ ગયા, તે દિવસે મારું હૃદય તૂટી ગયું. મેં મુખ્ય સચિવને આ વિશે જાણ કરી. મેં વિચાર્યું કે હું મુખ્યમંત્રીને મળીશ અને તેમને કહીશ. તે પહેલાં, ચંદનનગર પોલીસ કમિશનરેટ અને ચંદનનગર પોલીસની ટીમે મારા ચંદ્રકો પાછા મેળવ્યા. હું કલ્પના પણ કરી શકતો ન હતો કે તેઓ આટલી ઝડપથી કામ કરી શકશે. હું દેબાઈપુકુરમાં મારા ઘરમાં એક સંગ્રહાલય બનાવવાનું વિચારી રહી છું."

