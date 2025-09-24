ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાની ખેલાડીને હસરંગાએ આપ્યો મુહતોડ જવાબ, પાક ખેલાડી વીડિયોમાં પોતાનો ચહેરો છુપાવતો જોવા મળ્યો

એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 ની ત્રીજી મેચ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ હતી, જેનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

વાનિન્દુ હસરંગા
વાનિન્દુ હસરંગા
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 માં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ બેટ અને બોલ સાથે પાકિસ્તાની ચાહકોની અપેક્ષા મુજબ સારું પ્રદર્શન કરી શક્યા નથી. જોકે, મેદાન પર તેમનો ઘમંડ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત નથી. શ્રીલંકા સામે પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદના ઉજવણી દરમિયાન આ સ્પષ્ટ થયું હતું. અબરાર પહેલા, સાહિબજાદા ફરહાન અને હરિસ રૌફ ભારત સામે તેમના વિવાદાસ્પદ ઉજવણી સાથે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયા હતા.

અબરાર અને હસરંગા વચ્ચે વિવાદ

હવે, એશિયા કપ 2025 ની ત્રીજી સુપર 4 મેચમાં શ્રીલંકા સામે ઉજવણી કરતી વખતે, અબરાર અહેમદે શ્રીલંકાના સ્પિનર ​​વાનિન્દુ હસરંગાના સિગ્નેચર ઉજવણીનું અનુકરણ કર્યું અને પોતાનો ઘમંડ દર્શાવ્યો. ત્યારબાદ હસરંગાએ મેદાન પર પોતાનો સિગ્નેચર ઉજવણી કરતા જવાબ આપ્યો. આ ઘટના દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડી કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો હતો, જ્યાં એવું લાગતું હતું કે તે ઝઘડાનો અફસોસ કરી રહ્યો છે.

અબરાર અહેમદ
અબરાર અહેમદ

હસરંગાએ અબરારનો ઘમંડ તોડ્યો

શ્રીલંકાની ટીમ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરી રહી હતી. 13 બોલમાં 15 રન પર બેટિંગ કરી રહેલા વાનિન્દુ હસરંગાને અબરાર અહેમદે ક્લીન બોલ્ડ કર્યો. તેને આઉટ કર્યા પછી, અબરાર હસરંગાના ફોન-કોલિંગ ઉજવણીની નકલ કરી, જે ખૂબ જ વિચિત્ર હતું. પાકિસ્તાનની ઇનિંગ દરમિયાન, જ્યારે હસરંગાએ ફખર ઝમાનનો શાનદાર કેચ અને સૈમ અયુબની વિકેટ લીધી, ત્યારે તેણે અબરારની નકલ કરી અને માથા હલાવતા આઉટ સેલિબ્રેશન કર્યું.

વાનિન્દુ હસરંગા
વાનિન્દુ હસરંગા

મેચ દરમિયાન બંને ખેલાડીઓ વચ્ચેની આ મશ્કરીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ચાહકો આ વીડિયો પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. ભારત સામે, સાહિબજાદા ફરહાને બંદૂકથી ઉજવણી કરી, અને હરિસ રૌફે વિમાન દુર્ઘટના અને 6-0 થી જીત સહિત કેટલાક વિવાદાસ્પદ ઉજવણી કરી, જેના વીડિયોએ પણ ઘણી હેડલાઇન્સ મેળવી છે.

પાકિસ્તાને મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી.

આ મેચમાં, પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામે 12 બોલ બાકી રહેતા 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 133 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાને 18 ઓવરમાં 138 રન બનાવીને જીત મેળવી અને સુપર 4 માં પોતાને જીવંત રાખ્યો.

ASIA CUP 2025SRI LANKA VS PAKISTANWANINDU HASARANGAABRAR AHMEDASIA CUP 2025

