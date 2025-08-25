નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટમાં ઘણા આશાસ્પદ અને ઉત્તમ ખેલાડીઓ છે, જેમને ઘણીવાર તક મળતી નથી. આવી સ્થિતિમાં, તકના અભાવે, તેમનું કૌશલ્ય મરી જાય છે. આવા જ એક ખેલાડીએ હવે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેણે હવે IPLમાં બેન્ચ પર રાખવામાં આવ્યો હોવાનો અને મેચ રમવાની તક ન મળવાનો બદલો બીજી લીગમાં જઈને બેટથી ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરીને લીધો છે.
બેટ્સમેને 10 છગ્ગા ફટકારીને ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું
આ ખેલાડીએ 229.27 ના તોફાની સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 94 રનની ઇનિંગ રમી, ફક્ત 41 બોલમાં બેટથી તબાહી મચાવી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 10 ગગનચુંબી છગ્ગા ફટકાર્યા. દસ છગ્ગા ઉપરાંત, તેણે તેની ઇનિંગમાં 3 ચોગ્ગા પણ ફટકાર્યા. જોકે, તે કમનસીબ રહ્યો અને માત્ર 6 રનથી તેની સદી ચૂકી ગયો.
Felt like there was only one Tiger in the town today, and he wore Sailors' colours! 🐯— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
Vishnu Vinod, take a bow 🙌#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/vdR3KiNJUS
તમને જણાવી દઈએ કે, આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ વિષ્ણુ વિનોદ છે. કેરળ ક્રિકેટ લીગ 2025 માં આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ કોણે રમી છે. આ ઇનિંગ 24 ઓગસ્ટ એટલે કે ગયા રવિવારે કોચી બ્લુ ટાઇગર્સ અને એરીઝ કોલ્લમ સેઇલર્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં તેના બેટથી આવી હતી.
સંજુએ વિષ્ણુની ઇનિંગ બગાડી
આ મેચમાં, એરીઝ કોલ્લમ સેઇલર્સે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 236 રન બનાવ્યા, જેમાં વિષ્ણુની 94 રનની ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે. વિષ્ણુ ઉપરાંત, સચિન બેબીએ પણ 91 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. કોચી બ્લુ ટાઇગર્સે આ વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કર્યો અને 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 237 રન બનાવ્યા અને 4 વિકેટથી જીત મેળવી. સંજુ સેમસને કોચી બ્લુ ટાઇગર્સ માટે 121 રનની સદી ફટકારી અને પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
Vishnu Vinod turned it into a six-hitting show, hitting 10 sixes in the first innings! 🎯💥#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/L0gcHpqfVX— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
વિનોદે IPLના અન્યાયનો બદલો લીધો
તમને જણાવી દઈએ કે IPL 2025 ની હરાજીમાં વિષ્ણુ વિનોદને પંજાબ કિંગ્સ દ્વારા વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે ખરીદવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેને એક પણ મેચ રમવાનો મોકો મળ્યો નહીં અને તે આખી સીઝન દરમિયાન બેન્ચ પર બેઠો જોવા મળ્યો. શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળ પંજાબ કિંગ્સે ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. જોશ ઇંગ્લિશ અને પ્રભસિમરન સિંહે ટીમમાં વિકેટકીપરની ભૂમિકા ભજવી.
The Sailors’ charge began with Vishnu Vinod & Sachin Baby holding fort and piling runs in style. 🤌#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/OSKyf0uWXT— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
વિષ્ણુનો IPL 2025માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેને રમવાની તક મળી ન હતી. હવે તેણે કેરળ ક્રિકેટ લીગમાં બેટથી 94 રનની જ્વલંત ઇનિંગ્સ રમીને બેન્ચ પર રાખવામાં આવેલા અન્યાયનો બદલો લીધો છે. આ સાથે, તેણે પ્રીતિ ઝિન્ટા, રિકી પોન્ટિંગ અને શ્રેયસ ઐયરને પણ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે તે બેટથી શું કરી શકે છે. વિનોદ કેરળ માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમે છે. તેણે IPLમાં 6 મેચ રમી છે અને 56 રન બનાવ્યા છે. તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે રમી ચૂક્યો છે.
