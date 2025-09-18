ETV Bharat / sports

વિરાટ કોહલીએ પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી, આ પોસ્ટ લખી કહી મોટી વાત

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના દિગ્ગજ ખેલાડી વિરાટ કોહલીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 6:49 PM IST

હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને કરિશ્માઈ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. પોતાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, કોહલીએ વડા પ્રધાન મોદીના દેશ માટેના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી, જેણે ભારતને વિશ્વના તમામ દેશોમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે.

સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીને ટેગ કરીને, કોહલીએ લખ્યું, "આપણા માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. ભગવાન તમને હંમેશા સારા સ્વાસ્થ્ય અને ખુશી આપે. આપણા સુંદર રાષ્ટ્ર માટેના તમારા પ્રયાસોએ આપણને વિશ્વના તમામ દેશોમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે. જય હિંદ, સાહેબ."

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. આ પ્રસંગે, ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકર સહિત અનેક અગ્રણી રમતગમત હસ્તીઓએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી.

મેસ્સીએ પીએમ મોદીને સહી કરેલી વર્લ્ડ કપ જર્સી મોકલી

આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી આ વર્ષના અંતમાં ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે, જેને 'GOAT ટૂર ઓફ ઈન્ડિયા 2025' નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્રવાસનું આયોજન કરનારા પ્રમોટર સતાદ્રુ દત્તાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે મેસ્સીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે 2022 ના ફિફા વર્લ્ડ કપ વિજયની સહી કરેલી જર્સી મોકલી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "જ્યારે હું ફેબ્રુઆરીમાં આ પ્રવાસની ચર્ચા કરવા માટે મેસ્સીને મળ્યો હતો, ત્યારે મેં તેમને કહ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રીનો 75મો જન્મદિવસ પણ આવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ પ્રધાનમંત્રી માટે સહી કરેલી જર્સી મોકલશે અને તે બે કે ત્રણ દિવસમાં આવી જશે."

સચિન તેંડુલકરે પાછવી શુભેચ્છા:

ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર કહ્યું હતું કે, "માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ." આવનારું વર્ષ સ્વાસ્થ્ય, ખુશીઓ અને ભારતને આગળ લઈ જવાની શક્તિથી ભરેલું રહે.' અગાઉ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગે પણ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેમણે ભારતના રમતગમત ઉદ્યોગના વિકાસ માટે વડા પ્રધાનના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી અને તેમને સ્વસ્થ અને લાંબા આયુષ્યની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

એ નોંધવું જોઈએ કે નરેન્દ્ર મોદી ભારતના 15મા વડા પ્રધાન છે. તેમનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર, 1950 ના રોજ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના એક નાના શહેર વડનગરમાં થયો હતો. તેમણે 2001 થી 2014 સુધી સતત ત્રણ કાર્યકાળ માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. 2014 માં તેઓ પહેલી વાર વડા પ્રધાન તરીકે ચૂંટાયા હતા, જે તેમનો વડા પ્રધાન તરીકેનો ત્રીજો કાર્યકાળ હતો.

