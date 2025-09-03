નવી દિલ્હી: વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી છે. તે ભલે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો હોય, પરંતુ તેણે ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી નથી. આવી સ્થિતિમાં, તેના ચાહકો આશા રાખી રહ્યા છે કે તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં રમશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી પહેલા, રોહિત શર્મા, જસપ્રીત બુમરાહ, શુભમન ગિલ અને અન્ય ઘણા ખેલાડીઓએ BCCI ના બેંગલુરુ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે આયોજિત પ્રી-સીઝન ફિટનેસ ટેસ્ટ આપ્યો હતો, જે તેઓ પાસ કરી શક્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ આ ટેસ્ટમાં ભાગ લીધો ન હતો, પરંતુ એવું નથી કે તેનો ટેસ્ટ થયો ન હતો.
વિરાટના ફિટનેસ ટેસ્ટ અંગે BCCI પર પ્રશ્નો ઉભા થયા
વિરાટ કોહલીએ પણ ફિટનેસ ટેસ્ટ આપ્યો છે, પરંતુ BCCIએ વિરાટના ટેસ્ટ માટે નવા નિયમો બનાવ્યા છે અને તેનો ફિટનેસ ટેસ્ટ ભારતમાં નહીં પણ ઇંગ્લેન્ડમાં કરાવ્યો છે. વાસ્તવમાં, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વિરાટ કોહલીએ ઇંગ્લેન્ડમાં ફિટનેસ ટેસ્ટ આપ્યો છે અને તેણે આ ફિટનેસ ટેસ્ટ પણ પાસ કરી છે. BCCI એ ઇંગ્લેન્ડમાં વિરાટ માટે ફિટનેસ ટેસ્ટની વ્યવસ્થા કરી હતી.
BCCI conducted Virat Kohli's fitness test in London and has passed every fitness test. pic.twitter.com/YWv1px2Kax— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) September 3, 2025
અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા, જસપ્રીત બુમરાહ, શુભમન ગિલ, મોહમ્મદ સિરાજ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને શાર્દુલ ઠાકુરે ભારતમાં ફિટનેસ ટેસ્ટ આપ્યા હતા. રિપોર્ટમાં, BCCI અધિકારીએ દાવો કર્યો છે કે બોર્ડની મંજૂરી પછી વિરાટ કોહલીનો ફિટનેસ ટેસ્ટ લેવામાં આવ્યો છે. વિરાટના આ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફિઝિયો દ્વારા BCCIને મોકલવામાં આવ્યો હતો.
VIP ટ્રીટમેન્ટ મેળવવા અંગે હોબાળો
તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી તેની પત્ની અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા સાથે લંડનમાં રહે છે. તેણે લંડનમાં એક ઘર ખરીદ્યું છે અને ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગયો છે. IPL 2025નો ખિતાબ જીત્યા પછી કોહલી લંડન ગયો હતો. ત્યારથી તે ભારત આવ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં, વિરાટ કોહલી ફિટનેસ ટેસ્ટ આપવા માટે પણ ભારત આવ્યો ન હતો, પરંતુ તેનો ટેસ્ટ ઇંગ્લેન્ડમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, તેને VIP ટ્રીટમેન્ટ આપવા પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
ટીમ ઇન્ડિયામાં વિરાટ કોહલી માટે VIP કલ્ચર શરૂ થઈ ગયું છે. હવે સોશિયલ મીડિયા પર, લોકો વિરાટ કોહલી અને BCCI વિશે અલગ અલગ વાતો કરી રહ્યા છે અને ટિપ્પણીઓ કરીને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
