કોહલીનું વિરાટ 17મું વર્ષ: તમે કિંગની આ 5 ઇનિંગ્સ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકો - VIRAT 17 YEARS

ચેસ માસ્ટર તરીકે જાણીતા વિરાટ કોહલીએ પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીના 17 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા.

ટી20 ટ્રોફી સાથે વિરાટ કોહલી
ટી20 ટ્રોફી સાથે વિરાટ કોહલી (IANS PHOTO)
Published : August 18, 2025 at 12:36 PM IST

Virat Kohli 17 years: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ સોમવારે (18 ઓગસ્ટ) આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 17 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. વિરાટે 18 ઓગસ્ટ, 2008 ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તે સમયે, તે આ પ્રશ્નનો જવાબ હતો કે ટીમ ઈન્ડિયાનો આગામી સચિન તેંડુલકર કોણ હશે?

વિરાટ તેની કારકિર્દીની શરૂઆતથી જ તેના આક્રમક રમતથી વિરોધીઓને ડરાવી રહ્યો છે. તેણે ચાહકોમાં એવો વિશ્વાસ પણ જગાડ્યો કે જ્યારે ટીમ મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે કોહલી તેની સાથે ઉભો રહે છે. આ રીતે, તે T20, ટેસ્ટ કે ODI ફોર્મેટમાં રનની તરસ છીપાવવા માટે મેદાનમાં આવતો હતો. તેની લાંબી કારકિર્દીમાં, તેણે ઘણા રન અને ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. તેને રન મશીન, ચેઝ માસ્ટર, રેકોર્ડ બ્રેકર અને કિંગ જેવા ખિતાબ પણ મળ્યા છે.

કોહલીએ ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકરને પણ પાછળ છોડી દીધો. સચિને વનડેમાં 49 સદી ફટકારી હતી. તે સમયે એવું માનવામાં આવતું હતું કે કોઈ 40 સદી પણ ફટકારી શકશે નહીં, તો આ રેકોર્ડ તોડવાની વાત તોડી નાખો. પરંતુ, બધાનો પ્રિય વિરાટ પોતાના પ્રદર્શનથી તે રેકોર્ડ તરફ દોડી રહ્યો હતો અને દરેક વખતે સદી ફટકારી રહ્યો હતો. પછી બધાને લાગવા લાગ્યું કે ફક્ત વિરાટ જ આ રેકોર્ડ તોડી શકે છે. આ રીતે, બધાની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરતા, વિરાટે 2023ના વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ODI કારકિર્દીની 50મી સદી ફટકારીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. હાલમાં, તે ODIમાં 51 સદી સાથે વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (AP PHOTO)

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિરાટની સિદ્ધિઓ જ બધું નથી. વિરાટ પોતાની કારકિર્દીમાં એક સમયે બંને ફોર્મેટમાં 50 થી વધુની સરેરાશથી રન બનાવનાર એકમાત્ર બેટ્સમેન પણ છે. માત્ર બેટ્સમેન તરીકે જ નહીં, પણ કેપ્ટન તરીકે પણ, તેણે ઘણી યાદગાર જીત મેળવી છે. જો કે, એવી ઘણી ઇનિંગ્સ પણ છે જે તેને બેટ્સમેન તરીકે રાજા બનાવે છે. ચાલો હવે તેની કેટલીક શ્રેષ્ઠ ઇનિંગ્સ પર એક નજર કરીએ.

254 રન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે (2019)

વિરાટે 2019માં પુણે ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાના કરિયરનો સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ મેચમાં કોહલી 254 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ટેસ્ટ મેચોમાં કેપ્ટન તરીકે ટીમ ઈન્ડિયાનો આ તે સમયેનો સૌથી વધુ સ્કોર છે. જોકે, વિરાટને આ મેચમાં 300 રનનો આંકડો સ્પર્શવાની તક મળી. પરંતુ તેણે ટીમની પ્રાથમિકતા માટે ઇનિંગ્સ ડિકલેર કરી. પરિણામે, ભારત મેચ જીતી ગયું.

2016 ટી20 વર્લ્ડ કપ

2016 ટી20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચ જીતવી જરૂરી હતી. 161 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતે 7.3 ઓવરમાં 49 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. વિરાટે આ પ્રસંગે અસાધારણ લડત આપી. તે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરો સામે 51 બોલમાં 82 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. આ સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સ્વદેશ પરત ફરી, જ્યારે ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું. જોકે, આ સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયા વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે હારી ગઈ.

ચેસ માસ્ટર વિરાટ કોહલી
ચેસ માસ્ટર વિરાટ કોહલી (AP PHOTO)

પાકિસ્તાન સામે 148 બોલમાં 183 રન

2012 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે કોહલીની અસાધારણ ઇનિંગ તેની કારકિર્દીની સૌથી યાદગાર ક્ષણ હતી. 330 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ગંભીર મેચના બીજા બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. વિરાટે આ પ્રસંગે બહાદુરીથી લડત આપી. તેણે સચિન અને રોહિત શર્મા સાથે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. આ દરમિયાન તેણે માત્ર 148 બોલમાં 183 રન બનાવ્યા અને ભારતને જીત અપાવી.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (AP PHOTO)

2022 ટી20 વર્લ્ડ કપ

2022 ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે વિરાટ કોહલીની ઇનિંગ કોઈ ભૂલી શકે નહીં. 160 રનનો પીછો કરતી વખતે, ભારતે માત્ર 31 રનમાં 4 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. આનાથી બધાને લાગ્યું કે ભારત પાકિસ્તાન સામે હારી જશે. પરંતુ, વિરાટ (અણનમ 82) એ પોતાની શાનદાર ઇનિંગથી પાકિસ્તાન પાસેથી જીત છીનવી લીધી. તેણે હારની અણી પર રહેલી ટીમ ઇન્ડિયાને વિજય અપાવ્યો. આ મેચમાં કોહલીએ હરિસ રૌફને ફટકારેલી બે સિક્સ કોઈ ભૂલી શકે નહીં.

2012 માં શ્રીલંકા સામે યાદગાર સદી

2012ની ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં બોનસ પોઈન્ટ મેળવવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાને શ્રીલંકા સામેની મેચમાં 40 ઓવરમાં 321 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવાનો હતો. તે સમયે વિરાટે એકલા હાથે શ્રીલંકાના બોલરો પર હુમલો કર્યો અને ભારતે 321 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક 36.4 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધો. કોહલીએ માત્ર 86 બોલમાં 133 રનની શાનદાર સદી ફટકારી. આ સાથે વિરાટ હીરો બની ગયો.

વિરાટ કોહલીએ પોતાના 17 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ટી20 અને ટેસ્ટને અલવિદા કહી ચૂકેલો વિરાટ હાલમાં વનડેમાં રમી રહ્યો છે.

