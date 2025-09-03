નવી દિલ્હી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ IPL 2025 નો ખિતાબ જીત્યો હતો. આ પછી, RCB એ બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં વિજય સમારોહનું આયોજન કર્યું. આ સમારોહ દરમિયાન સ્ટેડિયમ નજીક થયેલી ભાગદોડમાં 11 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ પછી, RCB અને વિરાટ કોહલીની ભારે ટીકા થઈ હતી. આ સાથે, લોકોએ કર્ણાટક સરકાર સામે પણ ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ ઘટના પછી, RCB એ મૃતકોના પરિવારજનો માટે પ્રત્યેકને 10 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી હતી. પરંતુ તે રકમ વધારીને 25 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં લગભગ 47 લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ પછી, હવે 4 મહિના પછી, ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ પણ આ ઘટના પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
વિરાટ કોહલીએ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ઓફિશિયલ એક્સ એકાઉન્ટ પરથી વિરાટ કોહલીના નામે એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે, જેમાં લખ્યું છે કે, 'જીવનમાં કંઈપણ તમને 4 જૂન જેવા હૃદયભંગ માટે તૈયાર કરતું નથી. અમારી ફ્રેન્ચાઇઝીના ઇતિહાસમાં સૌથી ખુશ ક્ષણ શું હોવું જોઈએ તે એક દુ:ખદ ઘટનામાં ફેરવાઈ ગયું. હું જે લોકોને ગુમાવ્યા તેમના પરિવારો અને ઘાયલ થયેલા અમારા ચાહકો માટે વિચારી રહ્યો છું અને પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું. તમારું નુકસાન હવે અમારી વાર્તાનો ભાગ છે. સાથે મળીને આપણે કાળજી, આદર અને જવાબદારી સાથે આગળ વધીશું.'
વિરાટ કોહલીનો RCB સાથે 18 વર્ષનો સંબંધ
વિરાટ કોહલી 18 વર્ષથી RCB સાથે સંકળાયેલા છે. તેમણે 2008 માં ટીમ સાથે પોતાની સફર શરૂ કરી હતી. તેઓ ટીમના કેપ્ટન પણ રહ્યા છે. હવે તેમણે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપમાં RCBને IPL 2025 ના ટાઇટલ સુધી પહોંચાડ્યું છે. આ RCBનું પહેલું IPL ટાઇટલ છે. વિરાટે RCB માટે 267 મેચોમાં 8 સદી અને 63 અડધી સદીની મદદથી 8661 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 122* રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેના બેટમાંથી 771 ચોગ્ગા અને 291 છગ્ગા લાગ્યા છે.
ફિટનેસ ટેસ્ટ લઈને વિવાદ સર્જાયો:
તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી વિરાટ કોહલીએ પોતાની ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી લીધી છે, પરંતુ કોહલીની ફિટનેસ ટેસ્ટ અન્ય ખેલાડીઓની જેમ બેંગ્લુરૂમાં લેવાના બદલે લંડનમાં થતાં વિવાદ સર્જાયો છે.
