ICC ODI રેન્કિંગમાંથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામ કેમ ગાયબ થયા, જાણો સાચું કારણ - ICC RANKINGS 2025

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની સ્ટાર ભારતીય જોડી તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ ICC રેન્કિંગમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ છે.

વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા (AFP Photo)
Published : August 21, 2025 at 9:59 AM IST

નવી દિલ્હી: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા રેન્કિંગમાં એક અજીબોગરીબ ઘટના જોવા મળી, જ્યારે ભારતના બે સ્ટાર ખેલાડીઓ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા, રેન્કિંગ યાદીમાંથી ગાયબ થઈ ગયા. ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલી આ ભારતીય જોડી, નવીનતમ ICC ODI રેન્કિંગમાંથી પણ ગાયબ જોવા મળી.

શુભમન ગિલ રેન્કિંગમાં ટોચ પર: હકીકતમાં, ગયા અઠવાડિયે રોહિત 756 પોઈન્ટ સાથે ODI રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને હતો. કોહલી 784 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને હતો. હવે શુભમન ગિલ 784 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે જ્યારે શ્રેયસ ઐયર 704 પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે. ટોપ 20 માં બીજો ભારતીય કેએલ રાહુલ છે, જે 638 પોઈન્ટ સાથે 13મા સ્થાને છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તાજેતરના અપડેટમાં ટેકનિકલ ખામીઓને કારણે રોહિત કે કોહલી બંનેને યાદીમાં દર્શાવવામાં આવ્યા નથી.

રોહિત અને કોહલીએ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2025 પછી કોઈ ક્રિકેટ રમ્યું નથી. ભારત માટે તેમની છેલ્લી મેચ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલમાં હતી.

ICC ODI રેન્કિંગ
ICC ODI રેન્કિંગ (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

ખેલાડીઓ ICC રેન્કિંગમાંથી ક્યારે ગાયબ થાય છે?

વિરાટ અને રોહિતનું રેન્કિંગમાંથી ગાયબ થવું એ એક ટેકનિકલ ખામી હતી. જોકે, અમુક પરિસ્થિતિઓમાં ખેલાડીને ટોચના 100માંથી દૂર કરી શકાય છે.

ICC રેન્કિંગના નિયમો અનુસાર, ટોચના 100માં રહેલો ખેલાડી જો ક્વોલિફાઇંગ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ મેચ ન રમે તો તેનું સ્થાન ગુમાવે છે, જે ODI અને T20I માટે 9-12 મહિનાનો હોય છે.

ICC ODI રેન્કિંગ
ICC ODI રેન્કિંગ (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

આ ઉપરાંત, જો કોઈ ખેલાડી કોઈ ચોક્કસ ફોર્મેટને અલવિદા કહે છે અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંપૂર્ણપણે નિવૃત્તિ લે છે, તો તેને દૂર કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એમએસ ધોનીએ 2014 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, તેથી તેને ટેસ્ટ રેન્કિંગમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

ICC એ પોતાની ભૂલ સુધારી

સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત અને વિરાટની રેન્કિંગમાં ગેરહાજરીથી ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા, પરંતુ ICC એ થોડા કલાકો પછી રેન્કિંગ અપડેટ કર્યું. સુધારેલા રેન્કિંગમાં, રોહિત ફરી એકવાર બીજા સ્થાને દેખાયો, જ્યારે વિરાટ ચોથા સ્થાને દેખાયો. બંનેની ગેરહાજરીએ બંને બેટ્સમેનોના ODI માંથી નિવૃત્તિ લેવાની ચર્ચાઓને પણ વેગ આપ્યો હતો.

