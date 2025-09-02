ETV Bharat / sports

ગોરખપુરના બોલરે યુપી ટી20 લીગમાં બંને હાથે બોલ ફેંકીને, એક પછી એક વિકેટો ઝડપીને સનસનાટી મચાવી - UP T20 LEAGUE

ગોરખપુર લાયન્સનો આ બોલર રાતોરાત ચર્ચાનો વિષય બની ગયો. તેણે યુપી ટી20 લીગમાં બંને હાથે બોલિંગ કરીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

વિજય યાદવ
વિજય યાદવ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 3:25 PM IST

લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશની યુપી ટી20 લીગ ફરી એકવાર ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે રોમાંચ અને મનોરંજનનો ખજાનો લઈને આવી છે. 17 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી બાજપાઈ એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આ લીગની ત્રીજી સીઝનની શાનદાર શરૂઆત થઈ. આ વખતે લીગમાં ફક્ત શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ પ્રદર્શન જ જોવા મળી રહ્યું નથી, પરંતુ કેટલાક અનોખા ખેલાડીઓ અને દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે, જે તેને વધુ ખાસ બનાવી રહ્યા છે. ગોરખપુરના વિજય યાદવે બંને હાથે બોલિંગ કરીને આ લીગનો રોમાંચ વધાર્યો છે.

વિજય યાદવ બંને હાથે બોલિંગ કરે છે

યુપી ટી20 લીગમાં ગોરખપુર લાયન્સ તરફથી રમનાર વિજય યાદવ હાલમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર છે. તેની ખાસિયત એ છે કે તેની પાસે બંને હાથે બોલિંગ કરવાની અદ્ભુત ક્ષમતા છે. તે જમણા હાથે બેટ્સમેનને ડાબા હાથે બોલિંગ કરે છે, જ્યારે ડાબા હાથે બેટ્સમેનને જમણા હાથે બોલિંગ કરે છે. આ અનોખી ટેકનિકને કારણે, બેટ્સમેન તેના બોલને સમજી શકતા નથી. વિજયની આ કળા માત્ર બેટ્સમેનોને જ આશ્ચર્યચકિત કરતી નથી, પરંતુ દર્શકો માટે એક અનોખો નજારો પણ રજૂ કરે છે. તેની આ પ્રતિભાએ યુપી ટી20 લીગને વધુ રોમાંચક બનાવી છે. વિજય જેવા ખેલાડીઓ આ લીગને એક અલગ ઓળખ આપી રહ્યા છે અને તેની આ કુશળતા તેને ભવિષ્યમાં મોટા તબક્કામાં લઈ જઈ શકે છે.

વિજય યાદવ
વિજય યાદવ (Etv Bharat)

ઇટીવી ભારત સાથેની વાતચીતમાં વિજય યાદવે કહ્યું, 'મેં બાળપણથી જ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું અને શરૂઆતથી જ હું બંને હાથે બોલિંગ કરતો હતો. મને કોઈએ આ શીખવ્યું નથી. તેણે કહ્યું કે તે 2012 થી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે અને યુપી ટી20 લીગની છેલ્લી બે સીઝન રમી છે. ગઈ સીઝનમાં, મેં 7 વિકેટ લીધી હતી અને આ વખતે મેં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ વિકેટ લીધી છે. જમણા હાથે પાંચ અને ડાબા હાથે પાંચ.'

વિજયે કહ્યું કે તે મૂળ ગોરખપુરનો છે. તેના પિતા યુપી પોલીસમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટર છે. તે સિદ્ધાર્થનગરમાં પોસ્ટેડ છે. તે કહે છે કે, તેની કુશળતાના આધારે, તે ભારતીય ટીમનો ભાગ બનવા માંગે છે અને તેની બોલિંગ અને બેટિંગથી ટીમ ઇન્ડિયાને જીત અપાવવા માંગે છે.

વિજય યાદવના કેપ્ટન અને લખનૌ સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર અક્ષદીપ નાથે કહ્યું કે તે એક મહાન બોલર છે અને અમારી ટીમ માટે સ્ટાર છે, અમને તેની પાસેથી ઘણી મદદ મળે છે, તેની વિવિધતા ઉપયોગી છે. બેટ્સમેન હંમેશા તેના દ્વારા મૂંઝવણમાં રહે છે.

નિયમ શું કહે છે

ક્રિકેટ કોચ ગોપાલ સિંહે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બંને હાથથી બોલ ફેંકવા પર પ્રતિબંધ નથી. આમાં નિયમ એ છે કે જ્યારે પણ બોલર પોતાનો બોલિંગ હાથ બદલે છે, ત્યારે તેણે અમ્પાયરને કહેવું પડશે અને તેણે તે મુજબ પોતાની ટીમને પણ કહેવું પડશે. શ્રીલંકાના કમાન્ડો મેન્ડેસ પણ બંને હાથથી બોલિંગ કરી શકે છે અને તેણે IPL 2025 માં આ કર્યું હતું. ગોપાલ સિંહે કહ્યું કે આ રીતે બોલિંગ કરીને, ખેલાડી બેટ્સમેનોને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે. વિજય યાદવે પણ આવું જ કર્યું છે અને આશા છે કે યુપી ટી20 લીગ દર વર્ષે આવા અનોખા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપતું રહેશે.

