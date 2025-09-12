ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરશે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ, જાણો શું છે ખાસિયત
આગામી 14 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કરવાના છે.
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં વિકાસનું નવું નજરાણું જોવા મળશે. ભારતમાં ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના માટે અમદાવાદના નારણપુરામાં રૂ. 825 કરોડના ખર્ચે એક શાનદાર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 14 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ કરશે.
વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ
અમદાવાદના નારણપુરામાં બનેલા વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે. જેમાં ઓલમ્પિકની સાત સહિત કુલ આઠ રમત રમી શકાશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવાની કામગીરી ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલી હતી. વર્ષ 2022 માં તેને બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી, અને વર્ષ 2025 માં 14 સપ્ટેમ્બર તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરશે લોકાર્પણ : આ અંગે અમદાવાદ મનપાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2022 માં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નારણપુરાના વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું હતું, હવે આગામી 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે બપોરે બે કલાકે તેઓ જ આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કરશે. આ તકે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે અનેક પદાધિકારીઓ અને દેશના અનેક રમતવીરો સહીત 25થી 30 હજાર લોકો ઉપસ્થિત રહેશે. અમદાવાદ અને ભારતના યુવાનો અહીં ટ્રેનિંગ લઈ આગામી સમયમાં વૈશ્વિક કક્ષાએ ભારતનું નામ રોશન કરશે.
વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ મુખ્યત્વે છ મુખ્ય વિભાગોમાં વિભાજીત છે.
એક્વાટિક કોમ્પ્લેક્ષ : આ કોમ્પ્લેક્ષમાં 51.5 X 25 X 3 મીટરનો મુખ્ય સ્વિમિંગ પૂલ, જે FINA નોર્મસ મુજબ તેમજ એકમાત્ર FINA Partnered Technology MYRTHA Pools દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે. આ સ્વિમિંગ પૂલ અદ્યતન ટેકનોલોજીથી બનાવેલ છે, જેમાં જરૂરીયાત મુજબ સ્પર્ધા યોજી શકાશે. જેમાં પુલની સાઈઝ એટલે કે લંબાઈમાં સ્પર્ધાના આયોજન મુજબ એટલે કે રેગ્યુલર કોમ્પિટિશન (50.0m X 25.0m), આર્ટિસ્ટિક સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન (30.0m X 20.0m) અને વોટરપોલો કોમ્પિટિશન (30.60m X 20.0m) ની જરૂરીયાત મુજબ ફેરફાર કરી શકાશે.
આ ઉપરાંત આ બિલ્ડીંમાં 22.0m X 20.0m અને 5 મીટરની ઊંડાઈવાળો ડાઇવિંગ પુલ પણ બનાવવામાં આવેલ છે. તેમાં 10 મીટર સુધીની વિવિધ ઊંચાઈના પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ છે, જે સંપૂર્ણપણે FINA નોર્મ્સ અનુરૂપ છે. સાથે જ આંતરરાષ્ટ્રીય નોર્મ્સ મુજબ ખેલાડીઓ માટે રિકવરી રૂમ, મેડિકલ અને ડોપિંગ રૂમ, ચેન્જિંગ રૂમ, જાફૂઝી જેવી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. વધુમાં સદર બ્લોક પાસે FINA નોર્મ્સ અનુરૂપ ખેલાડીઓ માટે સ્પર્ધા પહેલા વોર્મઅપના હેતુ માટે 20 X 25 X 2.5 મીટરનો અલાયોલ વોર્મઅપ પુલ બનાવવામાં આવેલ છે.
આ બિલ્ડિંગમાં 1750 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતી પ્રેક્ષક ગેલેરી બનાવવામાં આવેલ છે. આ બિલ્ડિંગમાં 4 VIP લાઉન્જ રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ મીડિયા બ્રિફીંગ અને કોમેન્ટ્રી માટે અલાયદી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. આ સ્વિમિંગ પુલમાં 90X 42 મીટરનો વિશાળ કોલમલેશ હોલ બનાવવામાં આવેલ છે. જેથી દર્શકોને અસુવિધા ઉભી ન થાય. આ બિલ્ડિંગમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની તમામ સ્વિમિંગ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી શકાશે.
સેન્ટર ફોર સ્પોર્ટ્સ એક્સેલન્સ : આ બિલ્ડિંગમાં 42 x 24 મીટરના કોલમ લેસ ટ્રિપલ હાઈટના બે મુખ્ય હોલ છે. જ્યાં બેડમિન્ટન, વોલીબોલ અને બાસ્કેટબોલ જેવી રમતો માટે એલીટ એથ્લેટ્સની ટ્રેઇનીંગ થઈ શકે છે. તેમજ ઇન્ટરનેશનલ કોમ્પીટીશન દરમિયાન વોર્મઅપ તરીકે પણ ઉપયોગ થઈ શકે. ઉપરાંત ડબલ હાઈટના હોલમાં વિવિધ કોમ્બેટ અને ફ્લોર સ્પોર્ટ્સ જેવી કે ટેકવાન્ડો, કબડ્ડી, રેસલિંગ, વુશુ જેવી રમતોની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે.
આ બિલ્ડિંગમાં 300 ખેલાડીઓ અને 8 કોચ માટે રહેણાક રૂમ, સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ લેબ, ન્યુટ્રિશન લેબ, ડાઈનીંગ હોલ, કિચન, જીમ્નેશીયમ, સૌના અને સ્ટીમ સુવિધાઓ સાથે ખેલાડીઓના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે સંપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવવામાં આવેલ છે. આ બિલ્ડીંગનો મુખ્ય હેતુ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન એલીટ ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટ્રેનીંગ તેમજ મુખ્ય સ્પર્ધા વખતે વોર્મઅપ એરિયા પૂરો પાડવાનો છે.
ઇન્ડોર મલ્ટી સ્પોર્ટ્સ એરેના : આ બિલ્ડિંગમાં 81,445 મીટરનો વિશાળ કોલમ લેસ હોલ બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં ઓલિમ્પિક સ્તર સહિતની આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી શકાશે. આ બિલ્ડિંગમાં 5,200 દર્શકો માટે બેઠક વ્યવસ્થા તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમત માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ જેવી કે કોલ રૂમ, કોમ્બેટ રમત માટે અલગ હોલ, રેફરી રૂમ, મેડિકલ રૂમ, ડોપિંગ રૂમ, મીડિયા રૂમ અને ફેડરેશન રૂમ સહિતની તમામ વ્યવસ્થા સુસજ્જ છે.
વધુમાં સ્પર્ધા દરમિયાન વોર્મઅપ બાદ કોલ ઓફ સમયે દરમિયાન ખેલાડીઓ સેન્ટર ફોર સ્પોર્ટ્સ એક્સેલન્સથી મેઈન અરેના સુધી સરળતાથી જઈ શકે તે માટે વિશેષ સેનીટાઇઝર પેસેજ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેથી ખેલાડીઓના રૂટમાં દર્શકોનો અવરોધ ન ઉભો થાય.
કોમ્યુનિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર : આ સેન્ટર શહેરના નાગરિકો માટે ખાસ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 6 બેડમિન્ટન કોર્ટ, 6 ટેબલ ટેનિસ, 6 સ્ક્વોશ કોર્ટ, 20 ઇન્ડોર શુટીંગ રેન્જ, તેમજ ઇન્ડોર ગેમ્સ જેવા કે ચેસ, કેરમ, કાર્ડ્સ, સ્નૂકર, બિલિયર્ડ્સ, એર હોકી જેવી રમતો માટે વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત કેફેટેરિયા, લાઈબ્રેરી, જીમ અને એરોબિક્સ રૂમ પણ સમાવિષ્ટ છે.
ફિટ ઇન્ડિયા ઝોન : આ ઝોન સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલ છે. તેમાં શહેરના તમામ નાગરિકો માટે આરામદાયક બેઠક વિસ્તાર, યોગા લોન, આઉટડોર જીમ, બાળકો માટેનો અલગ ઝોન, જોગીંગ ટ્રેક અને સ્કેટિંગ રિંક સાથે કબડ્ડી અને ખો-ખો મેદાન ઉપલબ્ધ છે. આ સ્થળનો ઉપયોગ શહેરના નાગરિકો નિ:શુલ્ક અને દૈનિક રીતે કરી શકશે.
આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ ઝોન : આ વિભાગમાં 6 લોન ટેનિસ કોર્ટ, 1 બાસ્કેટબોલ અને 1 વોલીબોલ કોર્ટ છે.
વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની અન્ય સુવિધાઓ :
800 ટૂ-વ્હીલર અને 850 ફોર-વ્હીલર પાર્કિંગની સુવિધા
275 કિલોવોટ ક્ષમતા ધરાવતો સોલર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ
ઝીરો લીકવીડ ડિસ્ચાર્જના હેતુસર 60 KLD કેપેસિટી ધરાવતો સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ
15,000 લિટર પ્રતિ કલાક કેપેસિટી ધરાવતો વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ
પર્યાવરણને અનુરૂપ બાંધકામ : આ તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ સાથે આ સમગ્ર કોમ્પલેક્ષને પર્યાવરણને અનુરૂપ બનાવેલ હોય, IGBC (પર્યાવરણને ધ્યાને રાખી બનાવેલ ગ્રીન બિલ્ડિંગ માટે રેટિંગ એજન્સી) દ્વારા પ્લેટિનમ રેટિંગ માટે રેકમેન્ડ કરેલ છે. જે હવે પછી મળનાર રીવ્યુ મીટિંગમાં નિર્ણય કરવામાં આવશે. હાલમાં ગોલ્ડ રેટિંગનું પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ મળી ગયું છે.
દર્શકો અને ખેલાડીઓ માટે અલાયદી વ્યવસ્થા : આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં કુલ 7 મેઇન ગેટ રાખવામાં આવેલ છે. જે પૈકી 4 ગેઇટ દર્શકો માટે રહેશે અને 3 ગેટ ખેલાડીઓ, VIP તેમજ મીડિયા માટે અલગથી રાખવામાં આવેલ છે. વધુમાં સ્પર્ધા માટેના બે વિશિષ્ટ બિલ્ડિંગ સ્પોર્ટ્સ એરેના અને એક્વેટિક કોમ્પલેક્ષમાં દર્શકો અને સ્પર્ધકોની એન્ટીની અલગ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. સ્પર્ધકો માટે સીધો પ્રવેશ ફિલ્ડ ઓફ પ્લે એરીયામાં રાખવામાં આવેલ છે. જ્યારે કે દર્શકો સીધા જ તેની બેઠક વ્યવસ્થામાં જ પ્રવેશ કરી શકશે. આમ, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓના આયોજન અંગે ઝીણામાં ઝીણી બાબતનું ધ્યાન રાખવામાં આવેલ છે.
આ સમગ્ર કોમ્પ્લેક્ષ રાજ્ય સરકાર અને AMC દ્વારા ભવિષ્યમાં યોજાનાર આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોના આયોજન માટે એક અભૂતપૂર્વ મંચ પૂરું પાડે તે હેતુથી કાર્યરત કરેલ છે. ગુજરાતને રમતગમત હબ બનાવવાનું ધ્યેય અહીંથી સાકાર થતું જોવા મળશે.
