જુનાગઢ: સામાન્ય લોકોમાં રમત-ગમત પ્રત્યે ખેલ ભાવના જાગૃત થાય અને લોકો પણ રમતગમત પ્રત્યે ઉત્સાહભેર મેદાનમાં કામ કરતા થાય તે માટે જૂનાગઢમાં જિલ્લા રમત રમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં રહેતા લોકો માટે વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જેમાં જુનાગઢ વાસીઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર જોડાઈને વિવિધ રમતોમાં પોતાનો હાથ અજમાવ્યો હતો. રમત ગમતમાં સામેલ તમામ સ્થાનિક જૂનાગઢવાસીઓએ આ પ્રકારનું આયોજન રમત-ગમત અને ખાસ કરીને ગુણવત્તા યુક્ત ખેલાડીઓ તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ બની શકે છે તેવો પ્રતિભાવો આપ્યો હતો.
જૂનાગઢમાં વિવિધ રમતગમતની સ્પર્ધાનું આયોજન
લોકોમાં ખેલ ભાવના પ્રદર્શિત થાય અને વિવિધ રમતો પ્રત્યે નવા ખેલાડીઓ મળી શકે તે પ્રકારનું આયોજન જૂનાગઢ ખાતે જિલ્લા રમતગમત કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાનો કોઈ પણ વ્યક્તિ ખેલાડી તરીકે ભાગ લઈ શકે તેવી જોગવાઈ રાખવામાં આવી હતી. જેમાં જુનાગઢ વાસીઓએ ઉમળકાભેર ભાગ લઈને રમત-ગમત પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ પણ કે જેઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી રમત-ગમતના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે, તેઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ખેલ ભાવના પ્રસ્તુત થાય તેવા જુસ્સા સાથે આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને રમત ગમતને સામાન્ય લોકો વચ્ચે લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
દોડ, રસ્સા ખેંચ ફૂટબોલ જેવી રમતનું આયોજન
પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રસા ખેંચ, ફૂટબોલ, ગોળા ફેક, 100 મીટર દોડ, પેનલ્ટી શૂટઆઉટ, હોકી, જેવી રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારના આયોજન પાછળ તમામ રમતોમાં ખેલાડીઓની વિશેષ યોગ્યતા સાથે તેની પસંદગી થાય અને જે ખેલાડીઓ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માંગે છે.
આવા ખેલાડીઓની વિશેષ ઓળખ થાય તે માટે આજનો આ એક દિવસનો રમતગમત ઉત્સવ ખૂબ જ મદદરૂપ બની શકે છે. જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં રહેતા તમામ લોકો સામેલ થયા હતા.
જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ રમત-ગમતની આ એક દિવસની ઈવેન્ટમાં ખેલાડી તરીકે સામેલ થઈને પોતે પણ એક ખેલાડી તરીકે વિવિધ રમતોનો અનુભવ કરીને ઉપસ્થિત સૌ લોકો અને ખેલાડીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.