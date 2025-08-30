ETV Bharat / sports

જુનાગઢમાં એક દિવસીય 'ઓલિમ્પિક', વિવિધ રમત-ગમત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢવાસીઓએ લીધો ઉત્સાહભેર ભાગ - SPORTS COMPETITIONS

સામાન્ય લોકોમાં રમત-ગમત પ્રત્યે ખેલ ભાવના જાગૃત થાય તે માટે જૂનાગઢમાં જિલ્લા રમત રમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વિવિધ રમત-ગમત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢવાસીઓએ લીધો ઉત્સાહભેર ભાગ
વિવિધ રમત-ગમત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢવાસીઓએ લીધો ઉત્સાહભેર ભાગ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 1:03 PM IST

જુનાગઢ: સામાન્ય લોકોમાં રમત-ગમત પ્રત્યે ખેલ ભાવના જાગૃત થાય અને લોકો પણ રમતગમત પ્રત્યે ઉત્સાહભેર મેદાનમાં કામ કરતા થાય તે માટે જૂનાગઢમાં જિલ્લા રમત રમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં રહેતા લોકો માટે વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જેમાં જુનાગઢ વાસીઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર જોડાઈને વિવિધ રમતોમાં પોતાનો હાથ અજમાવ્યો હતો. રમત ગમતમાં સામેલ તમામ સ્થાનિક જૂનાગઢવાસીઓએ આ પ્રકારનું આયોજન રમત-ગમત અને ખાસ કરીને ગુણવત્તા યુક્ત ખેલાડીઓ તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ બની શકે છે તેવો પ્રતિભાવો આપ્યો હતો.

વિવિધ રમત-ગમત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢવાસીઓએ લીધો ઉત્સાહભેર ભાગ (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢમાં વિવિધ રમતગમતની સ્પર્ધાનું આયોજન

લોકોમાં ખેલ ભાવના પ્રદર્શિત થાય અને વિવિધ રમતો પ્રત્યે નવા ખેલાડીઓ મળી શકે તે પ્રકારનું આયોજન જૂનાગઢ ખાતે જિલ્લા રમતગમત કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

જૂનાગઢમાં જિલ્લા રમત રમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન
જૂનાગઢમાં જિલ્લા રમત રમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાનો કોઈ પણ વ્યક્તિ ખેલાડી તરીકે ભાગ લઈ શકે તેવી જોગવાઈ રાખવામાં આવી હતી. જેમાં જુનાગઢ વાસીઓએ ઉમળકાભેર ભાગ લઈને રમત-ગમત પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

સામાન્ય લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યે ખેલ ભાવના જાગૃત થાય તેવો હેતુ
સામાન્ય લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યે ખેલ ભાવના જાગૃત થાય તેવો હેતુ (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ પણ કે જેઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી રમત-ગમતના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે, તેઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ખેલ ભાવના પ્રસ્તુત થાય તેવા જુસ્સા સાથે આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને રમત ગમતને સામાન્ય લોકો વચ્ચે લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

મોટી સંખ્યામાં જુનાગઢવાસીઓએ લીધો ભાગ
મોટી સંખ્યામાં જુનાગઢવાસીઓએ લીધો ભાગ (Etv Bharat Gujarat)

દોડ, રસ્સા ખેંચ ફૂટબોલ જેવી રમતનું આયોજન

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રસા ખેંચ, ફૂટબોલ, ગોળા ફેક, 100 મીટર દોડ, પેનલ્ટી શૂટઆઉટ, હોકી, જેવી રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારના આયોજન પાછળ તમામ રમતોમાં ખેલાડીઓની વિશેષ યોગ્યતા સાથે તેની પસંદગી થાય અને જે ખેલાડીઓ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માંગે છે.

જુનાગઢ શહેર કે જિલ્લાનો કોઈપણ વ્યક્તિ રમત-ગમતમાં ભાગ લે તેવી કરી જોગવાઈ
જુનાગઢ શહેર કે જિલ્લાનો કોઈપણ વ્યક્તિ રમત-ગમતમાં ભાગ લે તેવી કરી જોગવાઈ (Etv Bharat Gujarat)

આવા ખેલાડીઓની વિશેષ ઓળખ થાય તે માટે આજનો આ એક દિવસનો રમતગમત ઉત્સવ ખૂબ જ મદદરૂપ બની શકે છે. જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં રહેતા તમામ લોકો સામેલ થયા હતા.

જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ રમત-ગમતની આ એક દિવસની ઈવેન્ટમાં ખેલાડી તરીકે સામેલ થઈને પોતે પણ એક ખેલાડી તરીકે વિવિધ રમતોનો અનુભવ કરીને ઉપસ્થિત સૌ લોકો અને ખેલાડીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

