વૈશાલીએ ગ્રાન્ડ સ્વિસ ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા
ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર વૈશાલી રમેશબાબુએ FIDE મહિલા ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025નો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
Published : September 16, 2025 at 3:18 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર વૈશાલી રમેશબાબુએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણીએ FIDE મહિલા ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025 ની ફાઇનલ જીતીને ખિતાબ જીત્યો છે. આ સાથે, વૈશાલી રમેશબાબુએ એક નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટરે સતત બીજી વખત FIDE મહિલા ગ્રાન્ડ સ્વિસ ખિતાબ જીત્યો છે. ચેન્નાઈની આ ચેસ ખેલાડીએ સોમવારે ટાઈબ્રેકરમાં ખિતાબ જીતીને મહિલા ઉમેદવારો ટુર્નામેન્ટ માટે પણ ક્વોલિફાય કર્યું છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈશાલી રમેશબાબુને અભિનંદન આપ્યા
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈશાલીને ગ્રાન્ડ સ્વિસમાં સફળતા બદલ અભિનંદન આપ્યા અને ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું, 'એક મહાન સિદ્ધિ. વૈશાલી રમેશબાબુને અભિનંદન. ચેસ પ્રત્યેની તેમની આકાંક્ષાઓ અને સમર્પણ અનુકરણીય છે. ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ'.
🇮🇳 Vaishali Rameshbabu (@chessvaishali) being awarded her medal and winner’s trophy by FIDE President Arkady Dvorkovich at the closing ceremony of the Women's #FIDEGrandSwiss. pic.twitter.com/0rNPAsGDBw— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025
વૈશાલી રમેશબાબુએ ટાઇટલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટરે સોમવારે મહિલા ગ્રાન્ડ સ્વિસના 11મા અને અંતિમ રાઉન્ડમાં ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયન તાન ઝોંગી સાથે ડ્રો રમ્યો. આ સાથે, વૈશાલી આઠ પોઇન્ટ મેળવીને રશિયન સ્પર્ધક કેટેરીના લાગનો સાથે સમાન પોલ પર આવી ગઈ. આ પછી, 24 વર્ષીય વૈશાલીએ ટાઇબ્રેકરમાં કેટરિનાને હરાવીને ટાઇટલ જાળવી રાખ્યું. તે આવતા વર્ષે કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મેળવનારી દેશની ત્રીજી સ્પર્ધક પણ બની. મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા દિવ્યા દેશમુખ અને અનુભવી વર્લ્ડ કપ ફાઇનલિસ્ટ કોનેરુ હમ્પી પહેલાથી જ ટૂર્નામેન્ટમાં સ્થાન મેળવી ચૂકી છે.
Outstanding accomplishment. Congrats to Vaishali Rameshbabu. Her passion and dedication are exemplary. Best wishes for her future endeavours. @chessvaishali https://t.co/0AgnNjRV93— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
વૈશાલીનું તાજેતરનું પ્રદર્શન બહુ સારું રહ્યું નથી. તાજેતરમાં, તેણે ચેન્નાઈ ગ્રાન્ડમાસ્ટર્સ ચેલેન્જર્સમાં ફક્ત 1.5 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા. અગાઉ, વૈશાલીને મહિલા વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તાન ઝોંગી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે, ચેન્નાઈ ગ્રાન્ડમાસ્ટરે ગ્રાન્ડ સ્વિસમાં ટાઇટલ જીતીને પોતાનું ખોવાયેલું ફોર્મ પાછું મેળવ્યું. નોંધનીય છે કે ચેન્નાઈ ગ્રાન્ડમાસ્ટર્સમાં સતત સાત ગેમ હાર્યા બાદ, વૈશાલી ગ્રાન્ડ સ્વિસમાંથી ખસી જવાનું વિચારી રહી હતી, પરંતુ તેના ભાઈ ગ્રાન્ડમાસ્ટર રમેશબાબુ પ્રજ્ઞાનંદ અને પરિવારના અન્ય સભ્યોએ મુશ્કેલ સમયમાં તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું.
What a proud moment for the mother! 2 time Women's Grand Swiss Champion @chessvaishali😍❤️— ChessBase India (@ChessbaseIndia) September 15, 2025
Edit: @ram_abhyudaya#chess #chessbaseindia #vaishali pic.twitter.com/2LnEqugGl4
વૈશાલીએ રવિવારે યુક્રેનની ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન મારિયા મુઝીચુકને હરાવીને અંતિમ રાઉન્ડમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. ત્યારબાદ સોમવારે, અંતિમ રાઉન્ડમાં, તેણીએ કાળા ટુકડાઓ સાથે તાન ઝોંગી સાથે ડ્રો કર્યો. ટાઇબ્રેકર જીતીને વૈશાલી ગ્રાન્ડ સ્વિસમાં ટાઇટલ જાળવી રાખનારી પ્રથમ સ્પર્ધક (કોઈપણ કેટેગરીમાં) બની. અગાઉ, તેણીએ 2023 માં યુકેમાં છ જીત સાથે આ ટાઇટલ જીત્યું હતું.
