6,6,6,6,6,6... વૈભવ સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક બેટિંગ, સંજુ અને યશસ્વીના રેકોર્ડ તોડ્યા

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે અને એક મોટી ઉપલબ્ધી હાંસલ કરી છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતના 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી એકવાર ધમાલ મચાવી છે. તેણે ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમ માટે રમીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમ સામે અડધી સદી ફટકારીને ઉન્મુક્ત ચંદ, યશસ્વી જયસ્વાલ અને સંજુ સેમસન જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓના રેકોર્ડ તોડ્યા છે. તો ચાલો તમને વૈભવ સૂર્યવંશીના પરાક્રમ વિશે જણાવીએ.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચ્યો

હકીકતમાં, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમો વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયામાં યુથ વનડે શ્રેણી રમાઈ રહી છે. આ શ્રેણીની બીજી વનડે હાલમાં ચાલી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ભારતને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 49.4 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 300 રન બનાવ્યા. ભારત માટે વૈભવ સૂર્યવંશીએ 68 બોલમાં 70 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી, જેમાં102.94 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 5 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દીધા

આ ઇનિંગ સાથે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વૈભવ ભારત માટે અંડર-19 યુવા વનડેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે 2024 થી 10 વનડેમાં 41 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સાથે, તેણે અંડર-19 વનડેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેન ઉન્મુક્ત ચંદ, યશસ્વી જયસ્વાલ અને સંજુ સેમસનને પાછળ છોડી દીધા છે.

ઉન્મુક્ત ચંદે 2011-12 માં ભારત માટે 21 વનડેમાં 38 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. યશસ્વી જયસ્વાલે 2018-20 માં 27 મેચમાં 30 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. સંજુ સેમસને 2012 થી 2014 વચ્ચે 20 મેચમાં 22 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હવે, 41 છગ્ગા સાથે, વૈભવ ઉન્મુક્ત ચંદને પાછળ છોડીને અંડર-19 યુવા વનડેમાં ભારતનો અગ્રણી છગ્ગા મારનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

આ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી ઉપરાંત, ભારત તરફથી વિહાન મલ્હોત્રાએ 70 અને અભિજ્ઞાન કુંડુએ 71 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી વિલ બાયરોમે ત્રણ વિકેટ લીધી.

