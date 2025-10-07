શું વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની મર્યાદા ઓળંગી? તેણે મેદાન પર અમ્પાયર સાથે આ રીતે વર્તન કર્યું
ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 અને ભારત અંડર-19 વચ્ચે બીજી યુવા ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે.
હૈદરાબાદ: 14 વર્ષીય ભારતીય ડાબોડી બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ વખતે, તે તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ કે છગ્ગા અને ચોગ્ગાની ધમાલ માટે નહીં, પરંતુ મેદાન પર અમ્પાયર સાથેના તેના વર્તન માટે ચર્ચામાં આવ્યો છે.
મેકેમાં રમાઈ રહેલી ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વિરુદ્ધ ભારત અંડર-19 બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીએ અમ્પાયર પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. આઉટ થયા પછી તેણે અમ્પાયર પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો, જેનો એક વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Unlucky Vaibhav suryavnshi, not happy with umpire decision #vaibhavsuryavanshi pic.twitter.com/ahHNEnNSnR— ANOOP DEV (@AnoopCricket) October 7, 2025
વૈભવ સૂર્યવંશીનો અમ્પાયર પર ગુસ્સો
આ વીડિયોમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ વૈભવ સૂર્યવંશીને કેચ આપે છે. વૈભવ સૂર્યવંશી પછી અમ્પાયરને કહે છે કે બોલ તેના પેડ પર વાગ્યો હતો, તેના બેટ પર નહીં. આમ છતાં, અમ્પાયર તેને આઉટ જાહેર કરે છે, જેના કારણે વૈભવ ગુસ્સે થઈ ગયો અને મેદાન પર અમ્પાયર પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો. વૈભવ શરૂઆતમાં મેદાન છોડવાનો ઇનકાર કર્યો અને પછી ખૂબ જ ધીમે ધીમે મેદાન છોડી ગયો. આ વર્તનને અમ્પાયરના નિર્ણય દ્વારા અનુકૂળ રીતે જોવામાં આવી રહ્યું નથી.
વૈભવ સૂર્યવંશી 20 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો હતો
આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં 43.3 ઓવરમાં 135 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ, ભારતીય અંડર-19 ટીમે 40 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 144 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી ન હતી પરંતુ ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. તેણે 14 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 20 રન બનાવ્યા હતા. તે ચાર્લ્સ લેચમંડના બોલ પર એલેક્સ લી યંગના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2024 માં ધમાલ મચાવીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. હવે તે અંડર-19 ટીમમાં પણ ભારત માટે મચાવી રહ્યો છે. વૈભવ સૂર્યવંશી ભવિષ્ય માટે ભારતીય ક્રિકેટનો ઉભરતો સ્ટાર છે.
