IND vs PAK મેચ પહેલા હાઈકોર્ટે BCCI ને નોટિસ મોકલી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?
ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે કેળા પર ૩૫ લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરવા બદલ બોર્ડને નોટિસ ફટકારી છે.
Published : September 11, 2025 at 8:48 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 માં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેના પર કોર્ટે ટૂંક સમયમાં સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરતા કહ્યું હતું કે આ ફક્ત એક મેચ છે, તેને થવા દો. બીજી તરફ, ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે BCCI ને નોટિસ જારી કરી છે. જોકે, આ નોટિસ IND વિરુદ્ધ PAK મેચ અંગે નથી પરંતુ ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં કરોડો રૂપિયાના દુરુપયોગના કેસ સાથે સંબંધિત છે.
ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે મંગળવાર, 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટ માટે અલગ રાખવામાં આવેલા 12 કરોડ રૂપિયાના સરકારી ભંડોળના કથિત દુરુપયોગની તપાસની માંગ કરતી અરજીઓ પર BCCI ને નોટિસ જારી કરી હતી.
શું છે સમગ્ર મામલો?
હકીકતમાં, દેહરાદૂનના અરજદાર સંજય રાવત અને અન્ય લોકોએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશનના ખાતાઓની તપાસની માંગ કરતી અરજી હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરી છે. ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશનના ઓડિટ રિપોર્ટને ટાંકીને, અરજદારોએ કહ્યું કે તેઓ તેમાં થયેલા ખર્ચથી આશ્ચર્યચકિત છે. તેમણે કહ્યું કે ઓડિટ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે ખેલાડીઓને કેળા પૂરા પાડવા પાછળ જ 35 લાખ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. તેથી, અરજીમાં રાજ્ય ક્રિકેટ બોર્ડના ઓડિટ રિપોર્ટની તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
પૈસાના દુરુપયોગનો આરોપ
અરજદારોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બોર્ડે ભોજન ખર્ચની આડમાં કરોડો રૂપિયાનો ગેરઉપયોગ કર્યો અને રાજ્યના ખેલાડીઓને ક્યારેય પૂરતી સુવિધાઓ પૂરી પાડી નથી. આ ઉપરાંત, બોર્ડ પર રાજ્ય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત ટુર્નામેન્ટમાં મોટી રકમ ખર્ચ કરવાનો પણ આરોપ છે. ઓડિટ રિપોર્ટ અનુસાર, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ ફી પાછળ 6.4 કરોડ રૂપિયા, ટુર્નામેન્ટ મેનેજમેન્ટ, ટ્રાયલ મેચ અને અન્ય જરૂરિયાતો પાછળ 26.3 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ગયા વર્ષે આ ખર્ચ 22.30 કરોડ રૂપિયા હતો. આ અરજીઓ પર દલીલો સાંભળ્યા પછી, ન્યાયાધીશ મનોજ તિવારીની સિંગલ બેન્ચે આગામી સુનાવણી શુક્રવાર (12 સપ્ટેમ્બર) સુધી મુલતવી રાખી હતી.
ઉત્તરાખંડ પ્રીમિયર લીગનું ટેન્ડર
બીજી બાજુ, આ મહિનાની 5મી તારીખે, બોર્ડ સંબંધિત બીજી અરજી હાઇકોર્ટમાં આવી. જેમાં ઉત્તરાખંડ પ્રીમિયર લીગની 2025 સીઝન માટેના ટેન્ડરો અંગે પણ કોર્ટમાં દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ સુરેન્દ્ર ભંડારીએ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ટેન્ડર પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે કરવામાં આવી રહી નથી અને જાણી જોઈને એક જ કંપનીને ટેન્ડર આપવામાં આવી રહ્યા છે.
આ અરજી પર સુનાવણી કરતા, ન્યાયાધીશ નરેન્દ્ર અને ન્યાયાધીશ સુભાષની હાઇકોર્ટ બેન્ચે BCCI અને ઉત્તરાખંડ ક્રિકેટ એસોસિએશનના બોર્ડ અધિકારીઓને નોટિસ જારી કરી છે અને જવાબ માંગ્યો છે.
