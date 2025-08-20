ETV Bharat / sports

યુએસ ઓપન 2025: વિશ્વ નંબર 1 જેનિક સિનર મિક્સ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી નામ પાછું ખેચ્યું - US OPEN 2025

જેનિક સિનર સિનસિનાટી ઓપન 2025 ની ફાઇનલમાં ઘાયલ થયા હતા.

જેનિક સિનર
જેનિક સિનર (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: વિશ્વના નંબર 1 જેનિક સિનર યુએસ ઓપન 2025 ની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી ખસી ગયા છે. તાજેતરમાં, તે કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામે સિનસિનાટી ઓપનની સંપૂર્ણ ફાઇનલ મેચ રમી શક્યો ન હતો અને ઈજાને કારણે વધુ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જેના કારણે સ્પેનિશ ખેલાડી અલ્કારાઝે પહેલી વાર સિનસિનાટી ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું.

સિનર ચેક રિપબ્લિકની કેટરિના સિનિયાકોવા સાથે યુએસ ઓપનની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાનો હતો. જોકે, આયોજકોએ પુષ્ટિ આપી છે કે આ જોડી વર્ષના ચોથા અને અંતિમ ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં ભાગ લેશે નહીં. તેમના સ્થાને ડેનિયલ કોલિન્સ અને ક્રિશ્ચિયન હેરિસનની જોડીને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે પ્રથમ મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

સિનરે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું

સિનરનો સિનસિનાટી ઓપન ફાઇનલ અલ્કારાઝ સાથે ફક્ત પાંચ ગેમ સુધી ચાલ્યો કારણ કે સિનર શરૂઆતથી જ બીમાર દેખાતો હતો અને તબીબી સારવાર છતાં પહેલા સેટમાં 0-5થી પાછળ રહ્યા બાદ બાકીનો સેટ રમી શક્યો ન હતો. સિનર યુએસ ઓપનને ધ્યાનમાં રાખીને ફાઇનલ મેચમાં વધુ રમવાથી ખસી ગયો. હવે તે યુએસ ઓપન 2025ની સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે

આવું બીજી વખત બન્યું

ઓપન યુગમાં આ ફક્ત બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ખેલાડી સિનસિનાટી મેન્સ ફાઇનલમાં નિવૃત્ત થયો છે. અગાઉ 2013 માં, નોવાક જોકોવિચે ખભાની ઇજાને કારણે 6-4, 3-0થી પાછળ રહ્યા બાદ મેચ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

યુએસ ઓપન 2025 ઇનામી રકમ

યુએસ ઓપન 24 ઓગસ્ટથી ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થઈ રહી છે. આ 15 દિવસીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ઇનામી રકમ $90 મિલિયન રાખવામાં આવી છે, જે લગભગ 790 કરોડ ભારતીય રૂપિયા છે. આ ઈનામી રકમ ટેનિસના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. શ્રેયસ ઐયરને એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા બાદ અભિષેક નાયર નારાજ, જાણો તેમણે શું કહ્યું...
  2. 22 વર્ષીય કાર્લોસ અલ્કારાઝે પ્રથમ સિનસિનાટી ટાઇટલ જીત્યું, 31 વર્ષ જૂનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો

હૈદરાબાદ: વિશ્વના નંબર 1 જેનિક સિનર યુએસ ઓપન 2025 ની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી ખસી ગયા છે. તાજેતરમાં, તે કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામે સિનસિનાટી ઓપનની સંપૂર્ણ ફાઇનલ મેચ રમી શક્યો ન હતો અને ઈજાને કારણે વધુ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જેના કારણે સ્પેનિશ ખેલાડી અલ્કારાઝે પહેલી વાર સિનસિનાટી ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું.

સિનર ચેક રિપબ્લિકની કેટરિના સિનિયાકોવા સાથે યુએસ ઓપનની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાનો હતો. જોકે, આયોજકોએ પુષ્ટિ આપી છે કે આ જોડી વર્ષના ચોથા અને અંતિમ ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં ભાગ લેશે નહીં. તેમના સ્થાને ડેનિયલ કોલિન્સ અને ક્રિશ્ચિયન હેરિસનની જોડીને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે પ્રથમ મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

સિનરે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું

સિનરનો સિનસિનાટી ઓપન ફાઇનલ અલ્કારાઝ સાથે ફક્ત પાંચ ગેમ સુધી ચાલ્યો કારણ કે સિનર શરૂઆતથી જ બીમાર દેખાતો હતો અને તબીબી સારવાર છતાં પહેલા સેટમાં 0-5થી પાછળ રહ્યા બાદ બાકીનો સેટ રમી શક્યો ન હતો. સિનર યુએસ ઓપનને ધ્યાનમાં રાખીને ફાઇનલ મેચમાં વધુ રમવાથી ખસી ગયો. હવે તે યુએસ ઓપન 2025ની સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે

આવું બીજી વખત બન્યું

ઓપન યુગમાં આ ફક્ત બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ખેલાડી સિનસિનાટી મેન્સ ફાઇનલમાં નિવૃત્ત થયો છે. અગાઉ 2013 માં, નોવાક જોકોવિચે ખભાની ઇજાને કારણે 6-4, 3-0થી પાછળ રહ્યા બાદ મેચ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

યુએસ ઓપન 2025 ઇનામી રકમ

યુએસ ઓપન 24 ઓગસ્ટથી ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થઈ રહી છે. આ 15 દિવસીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ઇનામી રકમ $90 મિલિયન રાખવામાં આવી છે, જે લગભગ 790 કરોડ ભારતીય રૂપિયા છે. આ ઈનામી રકમ ટેનિસના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. શ્રેયસ ઐયરને એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા બાદ અભિષેક નાયર નારાજ, જાણો તેમણે શું કહ્યું...
  2. 22 વર્ષીય કાર્લોસ અલ્કારાઝે પ્રથમ સિનસિનાટી ટાઇટલ જીત્યું, 31 વર્ષ જૂનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025JANIK SINNERUS OPEN 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.