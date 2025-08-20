હૈદરાબાદ: વિશ્વના નંબર 1 જેનિક સિનર યુએસ ઓપન 2025 ની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાંથી ખસી ગયા છે. તાજેતરમાં, તે કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામે સિનસિનાટી ઓપનની સંપૂર્ણ ફાઇનલ મેચ રમી શક્યો ન હતો અને ઈજાને કારણે વધુ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જેના કારણે સ્પેનિશ ખેલાડી અલ્કારાઝે પહેલી વાર સિનસિનાટી ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું.
સિનર ચેક રિપબ્લિકની કેટરિના સિનિયાકોવા સાથે યુએસ ઓપનની મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાનો હતો. જોકે, આયોજકોએ પુષ્ટિ આપી છે કે આ જોડી વર્ષના ચોથા અને અંતિમ ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં ભાગ લેશે નહીં. તેમના સ્થાને ડેનિયલ કોલિન્સ અને ક્રિશ્ચિયન હેરિસનની જોડીને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે પ્રથમ મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
US Open Mixed Doubles Update: Jannik Sinner has withdrawn from the Mixed Doubles event with an illness.— US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025
The team of Siniakova/Sinner is replaced by Danielle Collins/Christian Harrison.
સિનરે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું
સિનરનો સિનસિનાટી ઓપન ફાઇનલ અલ્કારાઝ સાથે ફક્ત પાંચ ગેમ સુધી ચાલ્યો કારણ કે સિનર શરૂઆતથી જ બીમાર દેખાતો હતો અને તબીબી સારવાર છતાં પહેલા સેટમાં 0-5થી પાછળ રહ્યા બાદ બાકીનો સેટ રમી શક્યો ન હતો. સિનર યુએસ ઓપનને ધ્યાનમાં રાખીને ફાઇનલ મેચમાં વધુ રમવાથી ખસી ગયો. હવે તે યુએસ ઓપન 2025ની સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે
આવું બીજી વખત બન્યું
ઓપન યુગમાં આ ફક્ત બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ખેલાડી સિનસિનાટી મેન્સ ફાઇનલમાં નિવૃત્ત થયો છે. અગાઉ 2013 માં, નોવાક જોકોવિચે ખભાની ઇજાને કારણે 6-4, 3-0થી પાછળ રહ્યા બાદ મેચ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT— ATP Tour (@atptour) August 18, 2025
યુએસ ઓપન 2025 ઇનામી રકમ
યુએસ ઓપન 24 ઓગસ્ટથી ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થઈ રહી છે. આ 15 દિવસીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ઇનામી રકમ $90 મિલિયન રાખવામાં આવી છે, જે લગભગ 790 કરોડ ભારતીય રૂપિયા છે. આ ઈનામી રકમ ટેનિસના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે.
