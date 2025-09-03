નવી દિલ્હી: યુએસ ઓપન તેના સમાપન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે દર્શકોને કોર્ટ પર કેટલીક શાનદાર મેચ જોવા મળી રહી છે. હવે નોવાક જોકોવિચે પ્રેક્ષકો માટે એક રોમાંચક સેમિફાઇનલ સુનિશ્ચિત કરી છે, જ્યાં તેણે ટેલર ફ્રિટ્ઝ પર પાંચ સેટમાં જીત મેળવીને કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામેની અંતિમ ચાર મેચ માટે તૈયારી કરી છે. તેણે ત્રણ કલાક અને 24 મિનિટ ચાલેલી મેચમાં ચોથા ક્રમાંકિત ટેલર ફ્રિટ્ઝને હરાવ્યો.
જોકોવિચે મેચની શાનદાર શરૂઆત કરી અને પહેલા સેટમાં 3-0ની લીડ મેળવી. સર્બિયન ખેલાડી આઠમી ગેમમાં ફ્રિટ્ઝની સર્વિસ પર સેટ પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યો. ફ્રિટ્ઝે થોડો પ્રતિકાર કર્યો અને આગલી ગેમમાં પાંચ બ્રેક પોઈન્ટ મેળવ્યા, પરંતુ તેમાંથી કોઈનો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં. જોકોવિચે સમગ્ર સેટ દરમિયાન દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવ્યો અને 25-સ્ટ્રોક રેલીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
ફ્રિટ્ઝે બીજા સેટમાં જોકોવિચના વર્ચસ્વને પડકાર્યો અને બીજા સેટની ચોથી અને છઠ્ઠી ગેમમાં તકો ઉભી કરી. જો કે, તે તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો અને જોકોવિચે તેના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડીને 4-3ની લીડ મેળવી. ફ્રિટ્ઝે વાપસી કરી પણ આગામી ગેમમાં ડબલ ફોલ્ટને કારણે તેની સર્વિસ ગુમાવી દીધી. ૩૮ વર્ષીય ખેલાડીએ સેટ 7-5થી જીત્યો. અમેરિકન ખેલાડીએ ત્રીજો સેટ 6-3થી જીતીને વાપસીના સંકેતો દર્શાવ્યા. જોકે, જોકોવિચે ચોથો સેટ અને મેચ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4થી જીતી લીધી.
Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
ક્વાર્ટર ફાઇનલ જીત દરમિયાન જોકોવિચના રેકોર્ડ
જોકોવિચ 53 ગ્રાન્ડ સ્લેમ સેમિફાઇનલ (પુરુષો કે મહિલા) માં સૌથી વધુ સંખ્યામાં પહોંચ્યો છે. તેણે ક્રિસ એવર્ટના ૫૨ સેમિફાઇનલને પાછળ છોડી દીધા છે. રોજર ફેડરર (46), માર્ટિના નવરાતિલોવા (44) અને સેરેના વિલિયમ્સ (40) યાદીમાં ટોચના પાંચમાં છે.
આ સાતમી વખત છે જ્યારે જોકોવિચ એક જ વર્ષમાં તમામ ગ્રાન્ડ સ્લેમના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે. જોકોવિચે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પુરુષોના સિંગલ્સ સેમિફાઇનલ (14) માટે જીમી કોનોર્સની બરાબરી કરી છે.
New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
અલકારાઝે જીરી લેહેકાને હરાવ્યો
અગાઉ, સ્પેનિશ સ્ટાર કાર્લોસ અલકારાઝે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચેક રિપબ્લિકના જીરી લેહેકાને 6-4, 6-2, 6-4થી હરાવ્યું હતું. અલકારાઝે આ વર્ષે ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું, ફાઇનલમાં જેનિક સિનરને હરાવ્યું હતું.
જોકોવિચ વિરુદ્ધ અલકારાઝ
જોકોવિચ તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં અલકારાઝથી 5-3થી આગળ છે, તેથી હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અલકારાઝના પક્ષમાં છે. આ ઉપરાંત, 38 વર્ષીય અલકારાઝે તાજેતરમાં બે મેચ જીતી છે. આ જાન્યુઆરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિકની ફાઇનલ જ્યારે બંને એકબીજાનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
