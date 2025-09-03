ETV Bharat / sports

નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, હવે સેમિફાઇનલમાં કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામે ટક્કર - US OPEN 2025

સર્બિયન ટેનિસ સ્ટાર નોવાક જોકોવિચે યુએસ ઓપન 2025 માં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ટેલર ફ્રિટ્ઝને હરાવીને પોતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો.

નોવાક જોકોવિચ
નોવાક જોકોવિચ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: યુએસ ઓપન તેના સમાપન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે દર્શકોને કોર્ટ પર કેટલીક શાનદાર મેચ જોવા મળી રહી છે. હવે નોવાક જોકોવિચે પ્રેક્ષકો માટે એક રોમાંચક સેમિફાઇનલ સુનિશ્ચિત કરી છે, જ્યાં તેણે ટેલર ફ્રિટ્ઝ પર પાંચ સેટમાં જીત મેળવીને કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામેની અંતિમ ચાર મેચ માટે તૈયારી કરી છે. તેણે ત્રણ કલાક અને 24 મિનિટ ચાલેલી મેચમાં ચોથા ક્રમાંકિત ટેલર ફ્રિટ્ઝને હરાવ્યો.

જોકોવિચે મેચની શાનદાર શરૂઆત કરી અને પહેલા સેટમાં 3-0ની લીડ મેળવી. સર્બિયન ખેલાડી આઠમી ગેમમાં ફ્રિટ્ઝની સર્વિસ પર સેટ પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યો. ફ્રિટ્ઝે થોડો પ્રતિકાર કર્યો અને આગલી ગેમમાં પાંચ બ્રેક પોઈન્ટ મેળવ્યા, પરંતુ તેમાંથી કોઈનો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં. જોકોવિચે સમગ્ર સેટ દરમિયાન દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવ્યો અને 25-સ્ટ્રોક રેલીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

ફ્રિટ્ઝે બીજા સેટમાં જોકોવિચના વર્ચસ્વને પડકાર્યો અને બીજા સેટની ચોથી અને છઠ્ઠી ગેમમાં તકો ઉભી કરી. જો કે, તે તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો અને જોકોવિચે તેના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડીને 4-3ની લીડ મેળવી. ફ્રિટ્ઝે વાપસી કરી પણ આગામી ગેમમાં ડબલ ફોલ્ટને કારણે તેની સર્વિસ ગુમાવી દીધી. ૩૮ વર્ષીય ખેલાડીએ સેટ 7-5થી જીત્યો. અમેરિકન ખેલાડીએ ત્રીજો સેટ 6-3થી જીતીને વાપસીના સંકેતો દર્શાવ્યા. જોકે, જોકોવિચે ચોથો સેટ અને મેચ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4થી જીતી લીધી.

ક્વાર્ટર ફાઇનલ જીત દરમિયાન જોકોવિચના રેકોર્ડ

જોકોવિચ 53 ગ્રાન્ડ સ્લેમ સેમિફાઇનલ (પુરુષો કે મહિલા) માં સૌથી વધુ સંખ્યામાં પહોંચ્યો છે. તેણે ક્રિસ એવર્ટના ૫૨ સેમિફાઇનલને પાછળ છોડી દીધા છે. રોજર ફેડરર (46), માર્ટિના નવરાતિલોવા (44) અને સેરેના વિલિયમ્સ (40) યાદીમાં ટોચના પાંચમાં છે.

આ સાતમી વખત છે જ્યારે જોકોવિચ એક જ વર્ષમાં તમામ ગ્રાન્ડ સ્લેમના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે. જોકોવિચે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પુરુષોના સિંગલ્સ સેમિફાઇનલ (14) માટે જીમી કોનોર્સની બરાબરી કરી છે.

અલકારાઝે જીરી લેહેકાને હરાવ્યો

અગાઉ, સ્પેનિશ સ્ટાર કાર્લોસ અલકારાઝે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચેક રિપબ્લિકના જીરી લેહેકાને 6-4, 6-2, 6-4થી હરાવ્યું હતું. અલકારાઝે આ વર્ષે ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું, ફાઇનલમાં જેનિક સિનરને હરાવ્યું હતું.

જોકોવિચ વિરુદ્ધ અલકારાઝ

જોકોવિચ તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં અલકારાઝથી 5-3થી આગળ છે, તેથી હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અલકારાઝના પક્ષમાં છે. આ ઉપરાંત, 38 વર્ષીય અલકારાઝે તાજેતરમાં બે મેચ જીતી છે. આ જાન્યુઆરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિકની ફાઇનલ જ્યારે બંને એકબીજાનો સામનો કરી રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. 'તું એક AI-જનરેટેડ ખેલાડી છે': રાઉન્ડ ઓફ 16 માં અપમાનજનક હાર બાદ એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિકે જેનિક સિનરને કહ્યું
  2. નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો

નવી દિલ્હી: યુએસ ઓપન તેના સમાપન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે દર્શકોને કોર્ટ પર કેટલીક શાનદાર મેચ જોવા મળી રહી છે. હવે નોવાક જોકોવિચે પ્રેક્ષકો માટે એક રોમાંચક સેમિફાઇનલ સુનિશ્ચિત કરી છે, જ્યાં તેણે ટેલર ફ્રિટ્ઝ પર પાંચ સેટમાં જીત મેળવીને કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામેની અંતિમ ચાર મેચ માટે તૈયારી કરી છે. તેણે ત્રણ કલાક અને 24 મિનિટ ચાલેલી મેચમાં ચોથા ક્રમાંકિત ટેલર ફ્રિટ્ઝને હરાવ્યો.

જોકોવિચે મેચની શાનદાર શરૂઆત કરી અને પહેલા સેટમાં 3-0ની લીડ મેળવી. સર્બિયન ખેલાડી આઠમી ગેમમાં ફ્રિટ્ઝની સર્વિસ પર સેટ પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યો. ફ્રિટ્ઝે થોડો પ્રતિકાર કર્યો અને આગલી ગેમમાં પાંચ બ્રેક પોઈન્ટ મેળવ્યા, પરંતુ તેમાંથી કોઈનો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં. જોકોવિચે સમગ્ર સેટ દરમિયાન દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવ્યો અને 25-સ્ટ્રોક રેલીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

ફ્રિટ્ઝે બીજા સેટમાં જોકોવિચના વર્ચસ્વને પડકાર્યો અને બીજા સેટની ચોથી અને છઠ્ઠી ગેમમાં તકો ઉભી કરી. જો કે, તે તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો અને જોકોવિચે તેના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડીને 4-3ની લીડ મેળવી. ફ્રિટ્ઝે વાપસી કરી પણ આગામી ગેમમાં ડબલ ફોલ્ટને કારણે તેની સર્વિસ ગુમાવી દીધી. ૩૮ વર્ષીય ખેલાડીએ સેટ 7-5થી જીત્યો. અમેરિકન ખેલાડીએ ત્રીજો સેટ 6-3થી જીતીને વાપસીના સંકેતો દર્શાવ્યા. જોકે, જોકોવિચે ચોથો સેટ અને મેચ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4થી જીતી લીધી.

ક્વાર્ટર ફાઇનલ જીત દરમિયાન જોકોવિચના રેકોર્ડ

જોકોવિચ 53 ગ્રાન્ડ સ્લેમ સેમિફાઇનલ (પુરુષો કે મહિલા) માં સૌથી વધુ સંખ્યામાં પહોંચ્યો છે. તેણે ક્રિસ એવર્ટના ૫૨ સેમિફાઇનલને પાછળ છોડી દીધા છે. રોજર ફેડરર (46), માર્ટિના નવરાતિલોવા (44) અને સેરેના વિલિયમ્સ (40) યાદીમાં ટોચના પાંચમાં છે.

આ સાતમી વખત છે જ્યારે જોકોવિચ એક જ વર્ષમાં તમામ ગ્રાન્ડ સ્લેમના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે. જોકોવિચે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પુરુષોના સિંગલ્સ સેમિફાઇનલ (14) માટે જીમી કોનોર્સની બરાબરી કરી છે.

અલકારાઝે જીરી લેહેકાને હરાવ્યો

અગાઉ, સ્પેનિશ સ્ટાર કાર્લોસ અલકારાઝે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચેક રિપબ્લિકના જીરી લેહેકાને 6-4, 6-2, 6-4થી હરાવ્યું હતું. અલકારાઝે આ વર્ષે ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું, ફાઇનલમાં જેનિક સિનરને હરાવ્યું હતું.

જોકોવિચ વિરુદ્ધ અલકારાઝ

જોકોવિચ તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં અલકારાઝથી 5-3થી આગળ છે, તેથી હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અલકારાઝના પક્ષમાં છે. આ ઉપરાંત, 38 વર્ષીય અલકારાઝે તાજેતરમાં બે મેચ જીતી છે. આ જાન્યુઆરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની ક્વાર્ટર ફાઇનલ અને ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિકની ફાઇનલ જ્યારે બંને એકબીજાનો સામનો કરી રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. 'તું એક AI-જનરેટેડ ખેલાડી છે': રાઉન્ડ ઓફ 16 માં અપમાનજનક હાર બાદ એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિકે જેનિક સિનરને કહ્યું
  2. નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025NOVAK DJOKOVICTAYLOR FRITZUS OPEN 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.