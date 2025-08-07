US Open 2025 : વિમ્બડન બાદ હવે દુનિયાની બીજી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટ US Open 2025, 24 ઓગસ્ટથી ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થશે. આ 15 દિવસીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. US Open આ વર્ષનો ચોથો અને છેલ્લો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ છે. જેની માટે ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જે જાણીને સૌ કોઈ આશ્ચર્ય ચકિત થઈ જશે.
ટેનિસ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ઇનામી રકમ
US Open એ તેની 2025 સીઝન માટે $90 મિલિયનની ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી છે. જે ભારતીય રૂપિયામાં લગભગ 790 કરોડ થાય છે. તેથી, એવું કહી શકાય કે આ વર્ષે ખેલાડીઓ પર પૈસા નહીં પણ કરોડોનો વરસાદ થશે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ઇનામી રકમ ટેનિસના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે.
યુએસ ઓપનના ચેમ્પિયનને 44 કરોડ રૂપિયા મળશે
આ ઉપરાંત, 2025 ની ઇનામી રકમ 2024 માં આપવામાં આવેલી 75 મિલિયન ડોલર (લગભગ 657 કરોડ રૂપિયા) ની ઇનામી રકમ કરતા 20 ટકા વધુ છે. 2025 ની પુરુષ અને મહિલા સિંગલ્સ ટુર્નામેન્ટના વિજેતાને 5 મિલિયન ડોલર (44 કરોડ રૂપિયા) મળશે, જે ગયા વર્ષના 3.6 મિલિયન ડોલર (લગભગ 31 કરોડ રૂપિયા) કરતા 39 ટકા વધુ છે. જ્યારે રનર-અપને 2.5 મિલિયન ડોલર (લગભગ 22 કરોડ રૂપિયા) અને સેમિ-ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનારને 1.26 મિલિયન ડોલર (લગભગ 14 કરોડ રૂપિયા) મળશે.
ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં પણ પૈસાનો વરસાદ થશે
ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડની ઇનામી રકમમાં 10 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો રાઉન્ડ ઓફ 32 ના વિજેતાને $57,200 (લગભગ 50 લાખ રૂપિયા), રાઉન્ડ ઓફ 64 ના વિજેતાને $41,800 (લગભગ 36 લાખ રૂપિયા) અને રાઉન્ડ ઓફ 128 ના વિજેતાને $27,500 (લગભગ 24 લાખ રૂપિયા) મળશે.
યુએસ ઓપન 2024 ચેમ્પિયન
ગયા વર્ષે, યુએસ ઓપનનો ખિતાબ વિશ્વની નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી જાનિક સિનર દ્વારા જીતવામાં આવ્યો હતો. તેણીએ ફાઇનલમાં અમેરિકાની નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી ટેલર ફ્રિટ્ઝને હરાવી હતી. જ્યારે મહિલા વર્ગમાં, બેલારુસની અરિના સબાલેન્કાએ અમેરિકાની જેસિકા પેગુલાને હરાવીને તેનું પ્રથમ યુએસ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું.
યુએસ ઓપન 2025 ની ઈનામી રકમ
- પુરુષ અને મહિલા સિંગલ્સ ટુર્નામેન્ટ
- ચેમ્પિયન: $5,000,000 (લગભગ રૂ. 44 કરોડ)
- રનર-અપ: $2,500,000 (લગભગ રૂ. 22 કરોડ)
- સેમિફા-ઇનલિસ્ટ: $1,260,000 (લગભગ રૂ. 14 કરોડ)
- ક્વાર્ટર-ફાઇનલિસ્ટ: $660,000 (લગભગ રૂ. 5.7 કરોડ)
- રાઉન્ડ ઓફ 16: $400,000 (લગભગ રૂ. 3.5 કરોડ)
- રાઉન્ડ ઓફ 32: $237,000 (લગભગ રૂ. 2 કરોડ)
- રાઉન્ડ ઓફ 64: $154,000 (લગભગ રૂ. 1.3 કરોડ)
- રાઉન્ડ ઓફ 128: $110,000 (લગભગ રૂ. 97 લાખ)
- પુરુષો અને મહિલા ડબલ્સ ટુર્નામેન્ટ (ટીમ દીઠ)
- ચેમ્પિયન: $1,000,000 (આશરે રૂ. 9 કરોડ)
- ઉપરોક્ત: $500,000 (આશરે રૂ. 4.3 કરોડ)
- સેમિફાઇનલિસ્ટ: $250,000 (આશરે રૂ. 2.19 કરોડ)
- ક્વાર્ટરફાઇનલિસ્ટ: $125,000 (આશરે રૂ. 1 કરોડ)
- 16 રાઉન્ડ: $75,000 (આશરે રૂ. 65.73 લાખ)
- 32 રાઉન્ડ: $45,000 (આશરે રૂ. 39.43 લાખ)
- 64 રાઉન્ડ: $30,000 (આશરે રૂ. 36.29 લાખ)
- મિક્સ્ડ ડબલ્સ ટુર્નામેન્ટ (ટીમ દીઠ)
- ચેમ્પિયન: $1,000,000 (આશરે રૂ. 9 કરોડ)
- ઉપરોક્ત: $400,000 (આશરે રૂ. 3.5 કરોડ)
- સેમિફાઇનલિસ્ટ: $200,000 (આશરે રૂ. 1.7 કરોડ)
- ક્વાર્ટરફાઇનલિસ્ટ: $100,000 (આશરે રૂ. 87.65 લાખ)
- 16 રાઉન્ડ: $20,000 (આશરે રૂ. 17.52 લાખ)
પુરુષો અને મહિલા સિંગલ્સ ક્વોલિફાઇંગ
- 32 રાઉન્ડ: $57,200 (આશરે રૂ. 50 લાખ)
- 64 રાઉન્ડ: $41,800 (આશરે રૂ. 36 લાખ)
- 128 રાઉન્ડ: $27,500 (આશરે રૂ. 24 લાખ)
