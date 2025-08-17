ETV Bharat / sports

RCB ના ખેલાડી પર પ્રતિબંધ, UP T20 લીગમાંથી બહાર, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો? - YASH DAYAL BANNED

યશ દયાલને યુપી ટી20 લીગ 2025માં ગોરખપુર લાયન્સે 7 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

RCB ખેલાડી પર પ્રતિબંધ
RCB ખેલાડી પર પ્રતિબંધ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 12:57 PM IST

હૈદરાબાદ: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર યશ દયાલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જાતીય સતામણીના આરોપોને કારણે ઉત્તર પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન (UPCA) એ તેને UP T20 લીગમાંથી પ્રતિબંધિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઇન્ડિયા ટુડેએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, યશ દયાલ 17 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી UP T20 લીગમાં ગોરખપુર લાયન્સ તરફથી રમવાના હતા, કારણ કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમને 7 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા. 27 વર્ષીય યશ દયાલે 2025 માં RCB ને તેમની પ્રથમ IPL જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં તેણે 13 વિકેટ લીધી હતી.

યશ દયાલ પર બે જાતીય સતામણીના આરોપ

આ ફાસ્ટ બોલર સામે જાતીય સતામણીના બે કેસ નોંધાયેલા છે. પહેલો કેસ ગાઝિયાબાદનો છે, જ્યાં તેના પર લગ્નનું વચન આપીને એક છોકરીનું જાતીય શોષણ કરવાનો આરોપ છે. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે આ કેસમાં યશ દયાલની ધરપકડ પર રોક લગાવી દીધી છે. બીજો કેસ જયપુરનો છે, જ્યાં તેના પર ક્રિકેટમાં કારકિર્દીનું વચન આપીને એક સગીર છોકરી પર બળાત્કાર કરવાનો આરોપ છે. જયપુર હાઈકોર્ટે આ કેસમાં દયાલની ધરપકડ પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે અને આગામી સુનાવણી 22 ઓગસ્ટે થવાની છે. આ કારણે, ક્રિકેટરને ધરપકડનો ભય છે.

યુપી ટી20 લીગ 2025

યુપી ટી20 લીગની ત્રીજી સીઝન 17 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહી છે, જે 6 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. બધી મેચ લખનૌના એકાના ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 34 મેચ રમાશે. ગયા વર્ષે મેરઠ આ લીગનું ચેમ્પિયન બન્યું હતું. આ વખતે ટુર્નામેન્ટમાં લખનૌ, કાનપુર, મેરઠ, ગોરખપુર, વારાણસી અને નોઈડાની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે.

કોણ છે યશ દયાલ?

યશ દયાલ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજનો રહેવાસી છે. તે છેલ્લે આઈપીએલ 2025 માં આરસીબી માટે રમ્યો હતો, તે સીઝન જેમાં તેની ટીમ પહેલી વાર ટ્રોફી જીતવામાં સફળ રહી હતી. દયાલે આરસીબીના વિજય અભિયાનમાં 13 વિકેટ લીધી હતી અને ડેથ ઓવરમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ ઓવરો ફેંકી હતી. ગયા વર્ષે બાંગ્લાદેશ સામેની હોમ સિરીઝ માટે તેને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને હજુ સુધી દેશ માટે તેની પહેલી મેચ રમવાની તક મળી નથી.

