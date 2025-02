ETV Bharat / sports

WPL ના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર સુપર ઓવરમાં મેચ ગઈ, RCB 8 રન પણ ન બનાવી શક્યું - UP WARRIORZ BEAT RCB IN SUPER OVER

WPL ના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર સુપર ઓવરમાં મેચ ગઈ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 25, 2025, 11:14 AM IST

બેંગલોર: મહિલા પ્રીમિયર લીગ WPL 2025 માં 24 ફેબ્રુઆરીએ UP વોરિયર્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાયેલી એક રોમાંચક મેચમાં RCB સુપર ઓવરમાં હાર્યું. WPLના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, મેચનો નિર્ણય સુપર ઓવર દ્વારા લેવામાં આવ્યો. યુપી વોરિયર્સની આ જીતમાં સોફી એક્લેસ્ટોને મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેણે પહેલા બેટથી શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી અને પછી બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 180 રન બનાવ્યા. જવાબમાં યુપી વોરિયર્સની ટીમે પણ બરાબરીનો સ્કોર બનાવ્યો અને મેચ સુપર ઓવરમાં લઈ ગયા. અંતમાં RCB 8 રન બનાવી ન શક્યું અને 5 રનથી મેચ હારી ગયું. મેચ કેવી રીતે ટાઈ થઈ? પ્રથમ બેટિંગ કરતા, RCB એ એલિસ પેરીના અણનમ 90 અને ડેની વ્યાટના 57 રનની મદદથી 180/6 નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, યુપી વોરિયર્સે સોફી એક્લેસ્ટોન (33), શ્વેતા સેહરાવત (31), દીપ્તિ શર્મા (25) અને કિરણ નવગિરે (24) ની ટૂંકી પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સના આધારે 180 રનની નજીક પહોંચી ગયું. છેલ્લી ઓવરમાં યુપીને 18 રનની જરૂર હતી. રેણુકા સિંહના બોલ પર બે છગ્ગા અને એક ચોગ્ગો ફટકારીને એક્લેસ્ટોને લગભગ મેચ જીતી લીધી હતી પરંતુ છેલ્લા બોલ પર તે રન આઉટ થઈ ગયો અને મેચ ટાઇ થઈ ગઈ. આ પછી મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ અને પછી યુપીએ જીતીને બધાને ચોંકાવી દીધા. સુપર ઓવરનો રોમાંચ:

મેચ ટાઇ થયા બાદ, યુપી વોરિયર્સે સુપર ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 8 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, RCB સ્મૃતિ મંધાના અને રિચા ઘોષ સાથે મેદાનમાં ઉતરી, પરંતુ એક્લેસ્ટોનની સચોટ બોલિંગ સામે તેઓ ફક્ત 4 રન જ બનાવી શક્યા, જેના કારણે UP વોરિયર્સને જીત મળી. આ જીત સાથે, યુપી વોરિયર્સે WPL 2025 માં જોરદાર વાપસી કરી અને સોફી એક્લેસ્ટોને સાબિત કર્યું કે તે દબાણમાં પણ મેચ વિજેતા છે. આ રોમાંચક મેચમાં RCB તરફથી સ્નેહા રાણાએ 3 વિકેટ, રેણુકા સિંહે 2 વિકેટ અને કિમ ગાર્થે 2 વિકેટ લીધી. યુપી વોરિયર્સ તરફથી દીપ્તિ શર્મા, તાહલિયા મેકગ્રા અને ચિનેલ હેનરીએ એક-એક વિકેટ લીધી. એલિસ પેરી થમ ખેલાડી બની એલિસ પેરીએ WPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે નંબર-1નું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે, આ સાથે તે આ T20 લીગમાં 800 રનનો આંકડો પાર કરનારી પ્રથમ ખેલાડી પણ બની છે. યુપી વોરિયર્સ સામે રમાયેલી મેચમાં એલિસ પેરીએ ફક્ત 56 બોલનો સામનો કર્યો હતો જેમાં તેણે 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 90 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. પેરીએ અત્યાર સુધીમાં WPLમાં કુલ 835 રન બનાવ્યા છે, જે આ સિઝનની બાકીની મેચોને ધ્યાનમાં લેતા વધુ વધવાની ખાતરી છે. પેરી પછી, મેગ લેનિંગ 782 રન સાથે WPLમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. ટોપ-૫ માં 2 ભારતીય ખેલાડીઓ પણ છે, જેમાં શેફાલી વર્મા 654 રન સાથે ચોથા સ્થાને છે જ્યારે હરમનપ્રીત કૌર 645 રન સાથે પાંચમા સ્થાને છે. RCB પ્રથમ સ્થાને યથાવત: જો આપણે WPL 2025 ની 9 મેચો પછી પોઈન્ટ ટેબલની વાત કરીએ, તો સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમી રહેલી RCB ટીમ 4 મેચોમાં 2 જીત અને 2 હાર બાદ હજુ પણ પ્રથમ સ્થાને છે, જેનું સૌથી મોટું કારણ તેમનો નેટ રન રેટ ઘણો સારો છે. આરસીબીનો નેટ રન રેટ 0.619 છે. બીજા નંબરે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ છે, જેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે બે જીતી છે અને એક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમનો નેટ રન રેટ 0.610 છે. યુપી વોરિયર્સની ટીમ સતત બે જીત બાદ ચાર પોઈન્ટ સાથે હવે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. યુપી વોરિયર્સનો નેટ રન રેટ 0.167 છે. ગુજરાત જાયન્ટ્સ છેલ્લા સ્થાને: દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા 2 સ્થાને છે. દિલ્હી કેપિટલ્સે 4 માંથી 2 મેચ જીતી છે, પરંતુ તેમનો નેટ રન રેટ ખૂબ જ ખરાબ છે જે -0.826 છે, આવી સ્થિતિમાં, સિઝનની આગામી મેચો દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાની છે, જેમાં તેમને જીતવાની સાથે સાથે તેમનો નેટ રન રેટ પણ સુધારવો પડશે. છેલ્લા સ્થાને ગુજરાત જાયન્ટ્સની ટીમ છે, જેણે 3 માંથી ફક્ત એક જ મેચ જીતી છે. ગુજરાત જાયન્ટ્સનો નેટ રન રેટ 0.525 છે. આજે મુંબઈ ઈંડિયંસ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ બેંગલોરમાં આમને સામને હશે. આ પણ વાંચો: બાંગ્લા ટાઈગર્સ કે કાંગારું કોણ જીતશે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની પહેલી મેચ? AUS vs SA અહીં જુઓ ફ્રી માં લાઇવ મેચ ઓ...હો…હો… હાર્દિક પંડ્યા પકિસ્તાન સામેની મેચમાં 70000000 રૂપિયાની વોચ પહેરી મેદાનમાં ઉતર્યો