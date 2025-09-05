વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર - ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025
મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈજાને કારણે બહાર છે.
Published : September 5, 2025 at 5:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025, 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની 13મી આવૃત્તિ 2 નવેમ્બર, 2025 સુધી રમાશે. ભારત આ પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરનાર પ્રથમ ટીમ બની કારણ કે તે તેના પ્રથમ ખિતાબની શોધમાં છે.
મહિલા વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે
આ ટુર્નામેન્ટમાં, દરેક ટીમ એકબીજા સામે સાત ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ રમશે, જેમાં ટોચની ચાર ટીમો નોકઆઉટ સ્ટેજમાં આગળ વધશે. પરંતુ તે પહેલાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમની સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન યાસ્તિકા ભાટિયા ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. તેમના સ્થાને ઉમા છેત્રીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. જે હવે રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી તરીકે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે.
પ્રેક્ટિસ દરમિયાન યાસ્તિકા ભાટિયા ઘાયલ
મહિલા પસંદગી સમિતિએ ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 તેમજ ભારતમાં યોજાનારી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની IDFC ફર્સ્ટ બેંક ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં યાસ્તિકા ભાટિયાના સ્થાને ઉમા છેત્રીનો સમાવેશ કર્યો છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતના તૈયારી શિબિર દરમિયાન યાસ્તિકા ભાટિયાને ડાબા ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. BCCI મેડિકલ ટીમ યાસ્તિકા ભાટિયાની ઈજા પર નજર રાખી રહી છે અને ટીમ તેના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરે છે.
આ સાથે, ઉમા છેત્રી, જે હવે ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી અને ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે, તે હવે ભારત A ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં, જેને વર્લ્ડ કપમાં પ્રેક્ટિસ મેચમાં ભાગ લેવાની છે. અગાઉ તે ભારત A ટીમમાં હાજર હતી.
🚨 NEWS 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 4, 2025
Uma Chetry named as a replacement for Yastika Bhatia in #TeamIndia’s squad for the upcoming three-match ODI series against Australia and ICC Women’s Cricket World Cup 2025.
Details 🔽 #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dD3NBOu2Wp pic.twitter.com/rq8EnNe5EY
મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માટે ભારતની ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, ઉમા છેત્રી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહ રાણા, શ્રી ચરાણી, રાધા યાદવ, અમનજોત કૌર, અરુંધતિ ગોડ, અરુંધતિ ગૌડ.
રિઝર્વ ખેલાડીઓઃ તેજલ હસબનીસ, પ્રેમા રાવત, પ્રિયા મિશ્રા, મિન્નુ મણિ, સયાલી સાતઘરે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની ODI ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, દીપ્તિ શર્મા, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતિ રેડ્ડી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ક્રાંતિ ગૌડ, સયાલી સતઘરે, રાધા યાદવ, શ્રી ચૌહાણ, ઉમેશ, ઉમરેઠ, ઋષિ રાણા (વિકેટકીપર).
રિઝર્વ ખેલાડીઓઃ તેજલ હસબનીસ, પ્રેમા રાવત, પ્રિયા મિશ્રા.
આ પણ વાંચો: