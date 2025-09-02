ETV Bharat / sports

T20I ક્રિકેટમાં રાશિદ ખાને રચ્યો ઈતિહાસ, રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું - UAE VS AFG T20

રાશિદ ખાને ટિમ સાઉથીને પાછળ છોડીને T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બનીને રેકોર્ડ બુકમાં પ્રવેશ કર્યો.

September 2, 2025

નવી દિલ્હી: 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારા એશિયા કપ 2025ની તૈયારી માટે અફઘાનિસ્તાન, યુએઈ અને પાકિસ્તાન ત્રિકોણીય શ્રેણી રમી રહ્યા છે. સોમવારે શારજાહમાં અફઘાનિસ્તાને યુએઈને 38 રનથી હરાવ્યું. રાશિદ ખાન મેચનો સ્ટાર રહ્યો, તેણે શાનદાર બોલિંગ કરી અને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.

26 વર્ષીય રાશિદે 21 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી અને 189 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે યુએઈને 150/8 સુધી રોકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી, તેણે ટિમ સાઉથીના 164 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો અને રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો. રાશિદે હવે 98 મેચોમાં 6.07 ની ઇકોનોમી સાથે 165 વિકેટ લીધી છે.

રાશિદ ખાને ઇતિહાસ રચ્યો

રાશિદે સૌપ્રથમ મિડલ સ્ટમ્પ પર ફુલ-બોલથી એથન ડિસોઝાને આઉટ કર્યો, જે બેટ્સમેન રિવર્સ સ્વીપ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ચૂકી ગયો. અફઘાન સ્પિનરે ઇનિંગની નવમી ઓવરમાં તેની પ્રથમ વિકેટ લીધી. બે ઓવર પછી, રાશિદે ફરી એક ગુગલી વડે આસિફ ખાનને આઉટ કર્યો જેણે બેટ્સમેનને છેતર્યો અને તેના સ્ટમ્પ ઉખેડી નાખ્યા. લેગ-સ્પિનરે ઇનિંગ્સની 15મી ઓવરમાં સાઉથીને લેગ-બ્રેક બોલથી કેચ કરાવ્યો જે સ્ટમ્પ પાછળ ધ્રુવ પરાશર દ્વારા કેચ થયો.

મુહમ્મદ વસીમે રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો

રાશિદ ખાન એકમાત્ર એવો વ્યક્તિ નહોતો જેણે ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કર્યું. યુએઈના કેપ્ટન મુહમ્મદ વસીમે પણ ઇતિહાસ રચ્યો જ્યારે તેણે કેપ્ટન તરીકે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના રેકોર્ડમાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો. તેણે 37 બોલમાં 67 રનની પોતાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 6 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. તેની પાવર-હિટિંગે તેને ભારતીય કેપ્ટનને પાછળ છોડી દેવામાં મદદ કરી છે.

આ મેચ પહેલા, વસીમે કેપ્ટન તરીકે 104 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા અને તેને રોહિતને પાછળ છોડી દેવા માટે ફક્ત બે છગ્ગાની જરૂર હતી, જેણે કેપ્ટન તરીકે 105 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય છગ્ગા ફટકાર્યા છે. પાંચ છગ્ગા સાથે, તેણે માત્ર રેકોર્ડ તોડ્યો જ નહીં પરંતુ બંને બેટ્સમેન વચ્ચે પાંચ છગ્ગાનું અંતર પણ બનાવ્યું.

અફઘાનિસ્તાનનો 38 રનથી વિજય

પહેલા બેટિંગ કરતા, સિદીકુલ્લાહ અટલ (54) અને ઇબ્રાહિમ ઝદરાન (63) એ અડધી સદી ફટકારી, જેનાથી ટીમનો સ્કોર 188/4 થયો. કરીમ જનાતે 10 બોલમાં અણનમ 23 રન બનાવ્યા. યુએઈ તરફથી મુહમ્મદ રોહિદ અને સગીર ખાને બે-બે વિકેટ લીધી. 189 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, યુએઈના કેપ્ટન મુહમ્મદ વસીમ (67) અને રાહુલ ચોપરા (અણનમ 52) એ ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમી, પરંતુ તે યુએઈને જીત અપાવવા માટે પૂરતા ન હતા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી શરાફુદ્દીન અશરફ અને રાશિદ ખાને 3-3 વિકેટ લીધી.

