નવી દિલ્હી: યજમાન UAE એ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારા એશિયા કપ 2025 માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. UAE એ પોતાના સ્ટાર બેટ્સમેન મુહમ્મદ વસીમને ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો છે. UAE ને ભારત, પાકિસ્તાન અને ઓમાન સાથે ગ્રુપ A માં રાખવામાં આવ્યું છે.
ભારત અને UAE પ્રથમ મેચમાં ટકરાશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 10 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. જ્યાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો દુબઈમાં UAE સાથે થવાનો છે. આ બંને ટીમો એશિયા કપના પોતાના પહેલા મેચમાં ટકરાશે. ચાહકોને અપેક્ષા નથી કે ભારતીય ટીમને પહેલી જ મેચમાં UAE તરફથી કઠિન ટક્કર મળશે.
UAE આ ખેલાડીઓ પર નજર
એશિયા કપ પહેલા, UAE અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન સામે ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં રમી રહ્યું છે, આ શ્રેણીમાં તેઓ UAE સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જેમાં ફાસ્ટ બોલર મતિઉલ્લાહ ખાન અને ડાબોડી સ્પિનર સિમરનજીત સિંહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કેપ્ટન વસીમ 2022 T20 વર્લ્ડ કપથી શાનદાર ફોર્મમાં છે.
UAE એ અગાઉ 2016 માં એશિયા કપમાં ભાગ લીધો હતો, જ્યારે આ ટુર્નામેન્ટ બાંગ્લાદેશમાં યોજાઈ હતી. આ ખંડીય ટુર્નામેન્ટના નવા સંસ્કરણમાં આઠ ટીમો છે. જેમને ચાર-ચારના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સુપર 4 તબક્કામાં રમશે, ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ બે ટીમો ફાઇનલમાં ટાઇટલ માટે ટકરાશે. ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વખતે એશિયા T20 ફોર્મેટમાં યોજાઈ રહી છે.
Hosts UAE unveil their squad for the upcoming Asia Cup 📋— ICC (@ICC) September 4, 2025
Details ⬇️https://t.co/w9vYdsXqhw
UAE સ્ક્વોડ - મુહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), અલીશાન શરાફુ, આર્યનશ શર્મા, આસિફ ખાન, ધ્રુવ પરાશર, એથન ડિસોઝા, હૈદર અલી, હર્ષિત કૌશિક, જુનૈદ સિદ્દીકી, મતિઉલ્લાહ ખાન, મુહમ્મદ ફારૂક, મુહમ્મદ જાવદુલ્લાહ, મુહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા, રોહિદ ખાન, સિમરનજીત સિંહ, સગીર ખાન.
જાણો એશિયા કપની અન્ય તમામ ટીમોની ટીમ
શ્રીલંકા - ચરિથ અસલંકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ, કુસલ પરેરા, નુવાનિડુ ફર્નાન્ડો, કામિન્દુ મેન્ડિસ, કામિલ મિશ્રા, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલાલાગે, ચમિકા કરુણારત્ને, મહિષ થેકશાના ફેરા, નુવાનિડુ ફર્નાન્ડો, નુવાનિડુ ફર્નાન્ડો, ડ્યુનિથ વેલાલાગે, ચમિકા કરુણારત્ને, બી. મતિષા પથિરાના
ભારત - સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સંજુ, હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ
પાકિસ્તાન - સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, હરિસ રઉફ, હસન અલી, હસન નવાઝ, હુસૈન તલત, ખુશદિલ શાહ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન મિર્ઝા, શાહીન શાહ આફ્રિદી અને સુફિયાન મોકીમ.
બાંગ્લાદેશ - લિટન દાસ (કેપ્ટન), તન્જીદ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, સૈફ હસન, તૌહીદ હૃદયોય, ઝાકર અલી અનીક, શમીમ હુસૈન, કાઝી નુરુલ હસન સોહન, શેક મેહેદી હસન, રિશાદ હુસેન, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તન્ઝીમ હસન અહેમદ, તન્ઝીમ હસન, શાક હુસૈન, શાક હુસૈન અને શૌકીન ઈસ્લામ.
અફઘાનિસ્તાન - રશીદ ખાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ, ઈબ્રાહિમ ઝદરાન, દરવિશ રસૂલી, સિદીકુલ્લાહ અટલ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, કરીમ જનાત, મોહમ્મદ નબી, ગુલબદ્દીન નાયબ, શરાફુદ્દીન અશરફ, મોહમ્મદ ઈશાક, મુજીબ ઉર રહેમાન, અલ્લાહ ગઝનફર, નૂર અહેમદ, ફરિદ મલિક, નવીન-નવીન, ફારીદ મલિક.
હોંગકોંગ - યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), બાબર હયાત (વાઈસ-કેપ્ટન), ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), નિયાઝાકત ખાન મોહમ્મદ, નસરુલ્લા રાણા, માર્ટિન કોએત્ઝી, અંશુમન રથ, એહસાન ખાન, કલ્હાન માર્ક ચલ્લુ, આયુષ આશિષ શુક્લા, મોહમ્મદ એજાઝ ખાન, અતીક અદિક ખાન, અનાદ ખાન, મહંમદ શાહ, મહંમદ ખાન, અદિક શાહ હારૂન મોહમ્મદ અરશદ, અલી-હસન, શાહિદ વાસિફ (વિકેટકીપર), ગઝનફર મોહમ્મદ અને મોહમ્મદ વાહીદ
ઓમાન - જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, વિનાયક શુક્લા, સુફિયાન યુસુફ, આશિષ ઓડેદરા, આમિર કલીમ, મોહમ્મદ નદીમ, સુફિયાન મહમૂદ, આર્યન બિશ્ત, કરણ સોનાવલે, ઝીકરિયા ઈસ્લામ, હસનૈન અલી શાહ, ફૈઝલ શાહ, મોહમ્મદ ઈમરાન, નદીમ ખાન, શકીલ અહેમદ, શકીલ અહેમદ
