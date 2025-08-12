હૈદરાબાદ, CANADA VS ARGENTINA : ક્રિકેટમાં ઘણીવાર એકતરફી મેચ જોવા મળે છે, પરંતુ જ્યારે કેનેડા અંડર-19 ટીમનો વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં આર્જેન્ટિના અંડર-19 ટીમ સામે મુકાબલો થયો, ત્યારે તેમણે પોતાના વર્ચસ્વથી તેને એક અલગ જ સ્તરે લઈ ગયા. વર્લ્ડ કપ અમેરિકા ક્વોલિફાયર 2025માં ટીમે આર્જેન્ટિનાને 10 વિકેટથી હરાવ્યું. નોંધનીય છે કે જ્યોર્જિયામાં રમાઈ રહેલી આ સ્પર્ધાની ચોથી મેચમાં કેનેડાએ માત્ર પાંચ બોલમાં 23 રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો હતો.
આખી ટીમ માત્ર 23 જ રન બનાવી શક્યા:
મેચની વાત કરીએ તો, આર્જેન્ટિનાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ કરતા, તેઓ 19.4 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 23 રન જ બનાવી શક્યા. આ દરમિયાન, 7 બેટ્સમેન ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહીં. આ ઉપરાંત 7 વધારાના રન પણ ઇનિંગ્સમાં આવ્યા જેણે કુલ સ્કોરમાં સૌથી વધુ ફાળો આપ્યો.
5 ઓવરમાં 3 મેડન ઓવર
કેનેડા તરફથી, ઝડપી બોલર જગમનદીપ પોલે શાનદાર બોલિંગ કરી, 5 ઓવરમાં સાત રન આપીને 6 વિકેટ લીધી, જેમાં ત્રણ મેડન ઓવરનો સમાવેશ થાય છે. નવા બોલ સાથેની તેમની શાનદાર બોલિંગે આર્જેન્ટિનાના ટોચના ક્રમને બરબાદ કરી દીધો અને બાકીના બોલરોએ વિરોધી ટીમને સ્વસ્થ થવા દીધી નહીં અને તેમને 23 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધા.
કેનેડાએ ફક્ત પાંચ બોલમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું
24 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, કેનેડાએ મેચ જીતવામાં વધુ સમય લીધો નહીં. ઓપનર ધર્મ પટેલે ઇનિંગના પહેલા બોલમાં એક રન લીધો અને પછી કેપ્ટન યુવરાજ સમરાએ આગામી ચાર બોલમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ ત્રણ વાઈડ કેનેડાને લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડ્યું અને તેઓએ 295 બોલ બાકી રાખીને મેચ જીતી લીધી.
ક્વોલિફાયરમાં કેનેડા મજબૂત સ્થિતિમાં
આ જીતથી કેનેડા 7 થી 17 ઓગસ્ટ દરમિયાન એટલાન્ટા, યુએસએમાં યોજાઈ રહેલા અમેરિકા ક્વોલિફાયરમાં મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગયું છે. આર્જેન્ટિના, બર્મુડા, કેનેડા અને યજમાન યુએસએ ડબલ રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજા સાથે બે વાર રમશે. ટોચની ટીમ 2026 ICC મેન્સ અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થશે. 2026 ની ટુર્નામેન્ટ જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી વચ્ચે નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાશે. 16 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે અને મેચો પાંચ સ્થળોએ યોજાશે.
