બંદૂકની અણીએ લૂંટાયા ક્રિકેટરો, રમતગમતની દુનિયામાં ખલબલી

વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં બંદૂકની અણીએ બે ખેલાડીઓને લૂંટવાની ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

ક્રિકેટરોને બંદૂકની અણીએ લૂંટાયા
ક્રિકેટરોને બંદૂકની અણીએ લૂંટાયા (IANS)
Published : September 11, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 માં રમી રહેલા બે ખેલાડીઓ સાથે બનેલી ઘટનાએ સૌને હચમચાવી દીધા. બાર્બાડોસમાં એક ખાનગી કાર્યક્રમમાંથી પરત ફરી રહેલા ખેલાડીઓની બંદૂકની અણીએ ખેલાડીઓની કિંમતી વસ્તુઓ લૂંટવાની ઘટના બની હતી. આ ખેલાડીઓ સાથે CPLનો એક અધિકારી પણ હાજર હતો. આ ઘટનાએ કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં ખેલાડીઓની સલામતી પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગુનેગારોએ વહેલી સવારે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. આ દરમિયાન ગુનેગારોની એક બંદૂક ઘટનાસ્થળે રહી ગઈ હતી, જેને હવે પોલીસે જપ્ત કરી લીધી છે. પોલીસે આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. કેસની તપાસ કરી રહેલી પોલીસનું કહેવું છે કે ખેલાડીઓ એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધા પછી હોટેલ પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે ગુનેગારોએ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. બાર્બાડોસ પોલીસે સ્થળ પરથી એક હથિયાર જપ્ત કર્યું છે, જે ઘટના દરમિયાન ગુનેગારોએ છોડી દીધું હતું.

આ ઘટનાનો ભોગ બનેલા ખેલાડીઓ

CPL અધિકારીઓએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે અને કહ્યું છે કે આ મામલો હવે સંપૂર્ણપણે પોલીસ દેખરેખ હેઠળ છે. જો કે, ગુનેગારો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવેલા ખેલાડીઓના નામ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. ઉપરાંત, અધિકારીઓએ કહ્યું કે ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહેલા તમામ ખેલાડીઓની સલામતી તેમની પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટનાનો ભોગ બનેલા બંને ખેલાડીઓ સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ ટીમના હોવાનું કહેવાય છે.

ખેલાડીઓની સલામતીનો મુદ્દો

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમતા ખેલાડીઓની સલામતી પર મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભો કર્યો છે. એ પણ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે કે શું ખેલાડીઓ લીગના નિયમોની અવગણના કરીને મધ્યરાત્રિએ ફરવા ગયા હતા? જો કે, આ ઘટના છતાં, સેન્ટ કિટ્સ ટીમે 12 સપ્ટેમ્બરે બાર્બાડોસ રોયલ્સ સામે રમાનારી તેની આગામી મેચની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે.

