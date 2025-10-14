ETV Bharat / sports

ભારત સામેની વન ડે સિરીઝ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, 2 સ્ટાર ખેલાડી થયા બહાર

ભારતનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ 19 ઓક્ટોબરે પર્થ ખાતે પ્રથમ વનડે સાથે શરૂ થશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે આઠ મર્યાદિત ઓવરની મેચો માટે જવાની છે, જેમાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચનો સમાવેશ થાય છે. પ્રથમ ODI પાંચ દિવસ પછી, 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. પ્રવાસ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા પુષ્ટિ મુજબ, બે મુખ્ય ખેલાડીઓ પ્રથમ ODIમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.

ઇંગ્લિસ અને ઝમ્પા પ્રથમ ODIમાંથી બહાર

વિકેટકીપર જોશ ઇંગ્લિસ હજુ સુધી પગની માંસપેશીઓમાં ખેંચાણથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયા નથી, જેના કારણે તે પ્રથમ ODIમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, જ્યારે લેગ-સ્પિનર ​​એડમ ઝામ્પાને કૌટુંબિક કારણોસર પ્રથમ મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ બે ખેલાડીઓને તક આપવામાં આવી

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ આ બે ખેલાડીઓના સ્થાને ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી છે. વિકેટકીપર જોશ ફિલિપ અને સ્પિનર ​​મેથ્યુ કુહનેમેનને તેમની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ફિલિપ 2021 માં ઓસ્ટ્રેલિયાના વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રવાસ પછી પોતાનો પહેલો વનડે રમી શકે છે. જ્યારે કુહનેમેન 2022 પછી પોતાનો પહેલો 50 ઓવરનો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર મેટ શોર્ટ અને કૂપર કોનોલી જ અન્ય સ્પિનર ​​છે.

ઝમ્પા અને ઈંગ્લીસ ક્યારે પાછા ફરશે?

આ દરમિયાન, ઝમ્પા 23 ઓક્ટોબરે ભારત સામેની બીજી વનડે પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં જોડાય તેવી શક્યતા છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે ૨૫ ઓક્ટોબરે સિડનીમાં ત્રીજી વનડે માટે ઈંગ્લીસ પરત ફરે તેવી શક્યતા છે.

ભારતનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ

નવા કેપ્ટન શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં, ભારતનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ 19 ઓક્ટોબરે પર્થ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ વનડે સાથે શરૂ થશે, ત્યારબાદ અનુક્રમે ૨૩ અને ૨૫ ઓક્ટોબરે એડિલેડ ઓવલ અને સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે મેચો રમાશે. પાંચ મેચની T20I શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે.

બંને ટીમો માટે ODI ટીમો

ભારત: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના , ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મિશેલ ઓવેન, મેથ્યુ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક, એડમ ઝામ્પા, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ કુહનેમેન

