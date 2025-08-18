હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 હાલમાં રમતગમતની દુનિયામાં ચર્ચાનો વિષય છે. આ ટુર્નામેન્ટ 9 સપ્ટેમ્બરથી UAE માં શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટ માટે એક મજબૂત દાવેદાર તરીકે મેદાનમાં ઉતરી રહી છે. ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાનો પહેલો મેચ રમશે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આ ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં યોજાય તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને ભારતની મેચો ખૂબ જ લોકપ્રિય થશે.
એશિયા કપ 2025 ના પ્રસારણ અધિકારો
અગ્રણી સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ઈન્ડિયા (SPNI) એ 2031 સુધી એશિયા કપના પ્રસારણ અધિકારો $170 મિલિયનમાં હસ્તગત કર્યા છે. આ સાથે, આ ટુર્નામેન્ટની બધી મેચો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ પર ડિજિટલી કરવામાં આવશે. આ સંદર્ભમાં, ટુર્નામેન્ટ સાથે જોડાયેલી એક રસપ્રદ વાત સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે.
જાહેરાતનો ભારે ભાવ
આ એશિયા કપની મેચોને કરોડો વ્યૂ મળવાની ખાતરી છે. ટીમ ઈન્ડિયા લીગ અને સુપર 4 સહિત છ મેચ રમશે તેવી શક્યતા છે. એટલા માટે બ્રોડકાસ્ટર સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ભારતની મેચોમાંથી ઘણી કમાણી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. એટલા માટે ટીમ ઈન્ડિયાની મેચોની જાહેરાત માટે મોટી કિંમત નક્કી કરવામાં આવી છે. ઈકોનોમિક્સ ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, ભારતની મેચોમાં 10 સેકન્ડની જાહેરાત માટે 14 થી 16 લાખ રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી છે.
ASIA CUP PROMO BY SONY. pic.twitter.com/lW7f8rhWz7— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 18, 2025
શું ભારત-પાકિસ્તાન મેચ થશે?
એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા પહેલાથી જ જાહેર કરાયેલા સમયપત્રક મુજબ, ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે રમાનારી છે. એવી પણ શક્યતા છે કે આ બંને ટીમો સુપર 4માં એકબીજાનો સામનો કરશે. જોકે, તાજેતરમાં ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન્સે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન સામે મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ કારણે, આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગે સસ્પેન્સ છે. પરંતુ જો આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ થાય છે, તો બ્રોડકાસ્ટર્સને તેનો મોટો ફાયદો મળશે.
ભારત પાકિસ્તાન મેચ પર કરોડો વ્યૂઝ
ભારત પાકિસ્તાન મેચોને ક્રિકેટ જગતમાં જબરદસ્ત વ્યૂઝ મળે છે. 2023ના એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન-ભારત મેચને એક સમયે ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર પર 28 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા હતા. આ એવી થોડી મેચોમાંની એક છે જેને ક્રિકેટ મેચ માટે સૌથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા છે. આ ક્રમમાં, આ વખતે પણ જૂના રેકોર્ડ તૂટવાની શક્યતા છે.
એશિયા કપમાં 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે
આ વખતના એશિયા કપ 2025માં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. ભારતની સાથે, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, હોંગકોંગ, યુએઈ અને ઓમાન આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. 8 ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ગ્રુપ Aમાં ભારત, પાકિસ્તાન, ઓમાન અને યુએઈનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ Bમાં શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગનો સમાવેશ થાય છે. ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
