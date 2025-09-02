ETV Bharat / sports

નાની ત્રિશાના મોટા પરાક્રમ, અમદાવાદની આ કિશોરી આપી રહી છે આત્મરક્ષાની શિક્ષા - SELF DEFENSE TRAINING

નાની ઉંમરમાં જ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાએ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ગુજરાત અને પરીવારનું નામ રોશન કરનાર અમદાવાદની કિશોરી અન્ય બહેનોને સેલ્ફ-ડિફેન્સના પાઠ શીખવી રહી છે

અમદાવાદની ત્રિશા આપી રહી છે આત્મરક્ષાની શિક્ષા
અમદાવાદની ત્રિશા આપી રહી છે આત્મરક્ષાની શિક્ષા (Etv Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: વર્તમાન સમયા જ્યાં સ્ત્રીઓની સુરક્ષા એક મુખ્ય ચિંતાનો વિષય છે, ત્યાં અમદાવાદની ત્રિશા શાહ નામની કિશોરી સમાજ માટે પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ બનીને ઉભરી રહી છે. માત્ર ૧૦મા ધોરણમાં ભણતી ત્રિશાએ નાની ઉંમરમાં જ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાએ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ગુજરાત અને પરીવારનું નામ રોશન કર્યું છે. ત્રિશા હવે અન્ય બહેનોને આત્મરક્ષા (સેલ્ફ-ડિફેન્સ)ના પાઠ શીખવી રહી છે.

નાની ત્રિશાના મોટા પરાક્રમ

ત્રિશા માત્ર પુસ્તકોનું જ્ઞાન ધરાવતી નથી, પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કૃતિની પ્રાચીન કળાઓ જેવી કે રાઇફલ, તલવારબાજી, અને લાઠી દાવમાં પણ નિપુણ છે. આ સિવાય અન્ય સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી જેમ કે ચેસ,કબડ્ડી , કેન કેન અને સ્કેટિંગ જેવી રમતોમાં પણ તે નિપુણ છે. આ કરતબો તેણે માત્ર શોખ માટે નથી શીખ્યા, પરંતુ તેનો ઉપયોગ તે સમાજની અન્ય બહેનોને સશક્ત બનાવવા માટે કરી રહી છે.

આત્મરક્ષાના પાઠ અને આત્મવિશ્વાસનો વધારો

ત્રિશાએ જણાવ્યું કે, હું દુર્ગાહિનીમાં નરોડા જિલ્લા સહયોજિકા છું. હું પાંચમા ધોરણથી સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખી રહી છું. ચોથા ધોરણમાં જ્યારે હું કેનકેનમાં હતી ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયા નેશનલ લેવલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો અને હું અમારી શાળાની સૌથી નાની ઉંમરની છોકરી હતી. મારા તાઇક્વાન્ડો અને કરાટેમાં પણ ઘણા ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ જીત્યા છે. ચેસમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ અને સિલ્વર મેડલ મળ્યા છે. હાલમાં, હું રાઈફલ, કરાટે, તાઇક્વાન્ડો , યષ્ટિ, તલવાર, અને ઘણા અન્ય સેલ્ફ ડિફેન્સ તકનીકો શીખી રહી છું."

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, "હું દુર્ગાવાહિના વર્ગમાં શિક્ષિકા તરીકે રાઈફલ, કરાટે, યષ્ટિ શીખવાડું છું. દર વર્ષે 1000 થી વધુ બહેનો ને ટ્રેનીંગ આપું છું." ત્રિશાના ક્લાસમાં મોટી ઉંમરની મહિલાઓ પણ જોડાઈ રહી છે. આ ક્લાસમાં તે લાઠી દાવ અને તલવારબાજીના બેઝિક્સ શીખે છે.

ત્રિશાના સફરની શરૂઆત 2015માં સ્કૂલ એન્યુઅલ ફંકશનમાં ભાગ લેવાથી થઈ. ત્યારબાદ તેણે 2016માં કરાટે શીખવાનું શરૂ કર્યું. 2019 માટે કેન કેમમાં ઓલ ઇન્ડિયા નેશનલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તેના સ્કૂલની સૌથી નાની ઉંમરની વિજેતા બની. ત્યારબાદ 2020મા તેણે તાઇક્વાન્ડોની ટ્રેનીંગ શરૂ કરી અને તેમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. 2022માં તે તેના સ્કૂલમાં ચેસ કોમ્પિટિશનમાં જીતી. અને હાલ તે બહેનો અને છોકરીઓને કરાટે રાયફલ અને તાઇક્વાન્ડોની ટ્રેનિંગ આપી રહી છે.

'મારી દીકરીને હું શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંનેનું જ્ઞાન આપવામાં માગું છું. આજે અમે તેને તેની દરેક ઈચ્છામાં પૂરેપૂરો સપોર્ટ કર્યો છે, અને જ્યારે તે મેડલ જીતીને આવે છે, ત્યારે એમને ખૂબ જ ગર્વની લાગણીનો અનુભવ થાય છે.' - જયેશ શાહ, ત્રિશાના પિતા

'મારી દીકરી નાનપણથી જ ભણવામાં અને સ્કીલ ડેવલપમેન્ટમાં નાનપણથી જ હોશિયાર રહી છે. કે જ્યારે બહાર જાય છે ત્યારે અમે તેની જરા પણ ચિંતા કરતા નથી કારણ કે તે તેના કામને મેનેજ કરવામાં ખૂબ જ સક્ષમ છે'. -દિપાલી શાહ, ત્રિશાના માતા

