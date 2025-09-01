ETV Bharat / sports

આજે અમે તમને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનારા બોલરો વિશે જણાવીશું, જેમાં 2 ભારતીય ઝડપી બોલરો પણ શામેલ છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (ANI)
Published : September 1, 2025 at 3:22 PM IST

નવી દિલ્હી: T20 ક્રિકેટને બેટ્સમેનોની રમત માનવામાં આવે છે. આ ફોર્મેટમાં બેટ્સમેનોનું વધુ વર્ચસ્વ હોય છે. આ જ કારણ છે કે T20 ક્રિકેટમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થાય છે અને બેટ્સમેન ઘણીવાર તોફાની ઇનિંગ્સ રમતા જોવા મળે છે. આ ફોર્મેટમાં, બોલરો મોટાભાગે ફક્ત રન ખર્ચતા જોવા મળે છે.

આજે અમે તમને એવા બોલરો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમણે બેટ્સમેનોના પ્રભુત્વવાળા આ ફોર્મેટમાં તેમના બોલ પર કોઈ રન આપ્યા વિના સૌથી વધુ ડોટ બોલ અને મેડન ઓવર ફેંક્યા છે. તો ચાલો જાણીએ એવા બોલરો વિશે જેમણે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંક્યા છે.

T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનારા બોલરો

સુનિલ નારાયણ
સુનિલ નારાયણ (ANI)

1 - સુનિલ નારાયણ: વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો ઓફ-સ્પિન બોલર સુનિલ નારાયણ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનાર વિશ્વનો પ્રથમ બોલર છે. નારાયણે અત્યાર સુધીમાં વિશ્વભરની તમામ T20 લીગ સહિત કુલ 560 મેચ રમી છે. જેમાં તેણે 31 મેડન ઓવર ફેંકી છે. તેના નામે 591 વિકેટ છે.

શાકિબ અલ હસન
શાકિબ અલ હસન (ANI)

2 - શાકિબ અલ હસન: બાંગ્લાદેશનો અનુભવી ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસન ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનાર બીજા ખેલાડી છે. તેણે બધી ટી20 લીગમાં રમતી વખતે 459 મેચોમાં 27 મેડન ઓવર ફેંકી છે. ટી20 ક્રિકેટમાં તેની પાસે 503 વિકેટ છે.

મોહમ્મદ આમિર
મોહમ્મદ આમિર (ANI)

3 - મોહમ્મદ આમિર: પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમિર T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનારા બોલરોની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. આમિરે વિશ્વભરની વિવિધ T20 ક્રિકેટ લીગમાં રમતી વખતે 347 મેચોમાં કુલ 27 મેડન ઓવર ફેંકી છે. તેના નામે 407 T20 વિકેટ પણ છે.

ભુવનેશ્વર કુમાર
ભુવનેશ્વર કુમાર (IANS)

4 - ભુવનેશ્વર કુમાર: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમાર T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનાર વિશ્વનો ચોથો બોલર અને ભારતમાં પ્રથમ બોલર છે. ભુવીએ ભારત, ઈન્ડિયા A, પુણે વોરિયર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને ઉત્તર પ્રદેશ માટે રમતી વખતે 309 મેચોમાં 26 મેડન ઓવર ફેંકી છે. તેના નામે 327 વિકેટ પણ છે.

જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ (ANI)

5 - જસપ્રીત બુમરાહ: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર પેસર અને યોર્કર કિંગ જસપ્રીત બુમરાહ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેડન ઓવર ફેંકનાર વિશ્વનો પાંચમો બોલર અને ભારતમાં બીજા બોલર છે. બુમરાહ ગુજરાત, ટીમ ઈન્ડિયા અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ટી20 ક્રિકેટ રમી ચૂક્યો છે. તેણે 245 મેચોમાં 22 મેડન ઓવર ફેંકી છે. તેના નામે 313 વિકેટ પણ છે.

શું શાકિબ અને આમિર સુનીલ નારાયણને પાછળ છોડી દેશે?

હાલમાં, સુનીલ નારાયણ 31 મેડન ઓવર સાથે ટી20 ક્રિકેટમાં ટોચ પર છે. શાકિબ અલ હસન અને મોહમ્મદ આમિરે અત્યાર સુધીમાં 27-27 મેડન ઓવર ફેંકી છે. તેમની પાસે સુનીલ નારાયણને પાછળ છોડીને 5 વધુ મેડન ઓવર ફેંકીને ટોચ પર પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાની તક હશે. બંને 4-4 મેડન ઓવર સાથે સુનીલ નારાયણની બરાબરી કરશે. જો આમિર અને શાકિબ બંને થોડો વધુ સમય માટે ટી20 ક્રિકેટ રમે છે, તો તેઓ સુનીલ નારાયણને પાછળ છોડી શકે છે.

