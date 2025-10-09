ETV Bharat / sports

તિલક વર્માને મળી મોટી જવાબદારી, આ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો

તિલક વર્માએ એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.

તિલક વર્મા
તિલક વર્મા (AFP)
Tilak Varma Captain: એશિયા કપમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરનાર ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્મા હવે બીજી ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. તેમને એક ટીમના કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. 2025-26 રણજી ટ્રોફી માટે 15 સભ્યોની હૈદરાબાદ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તિલક વર્માને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે રાહુલ સિંહને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

સીવી મિલિંદ, રાહુલ રાધેશ, અભિરથ રેડ્ડી, તન્મય અગ્રવાલ, હિમા તેજા, અલી કાચી ડાયમંડ, રોહિત રાયડુ, તનય ત્યાગરાજન, નિશાંત, કાર્તિકેય અને અનિકેત રેડ્ડીએ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે, જેમણે પાછલી સીઝનમાં રમી હતી. નીતિશ રેડ્ડી, રક્ષા રેડ્ડી, નિતેશ કનાલા, મિખિલ જયસ્વાલ અને સાઈ પ્રજ્ઞા રેડ્ડીને સ્ટેન્ડ-બાય તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

હૈદરાબાદનો રણજી ટ્રોફી મેચ

રણજી ટ્રોફીની નવી સીઝન આ મહિનાની 15મી તારીખથી શરૂ થઈ રહી છે. હૈદરાબાદ આ સીઝનની પોતાની પહેલી મેચ દિલ્હી સામે રમશે. આ મેચ 15-18 ઓક્ટોબર વચ્ચે રમાશે. 25 ઓક્ટોબરે બીજી મેચમાં તેઓ પુડુચેરીનો સામનો કરશે. જોકે, કેપ્ટન તિલક આ બીજી મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

તિલક બીજી મેચમાંથી બહાર રહેશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ મહિને ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કરશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, ભારત યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી માટે તિલક વર્માની પસંદગી કરવામાં આવી છે. 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર આ શ્રેણી યુવા ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રથમ ટી20 મેચ 29 ઓક્ટોબરે રમાશે. તેથી, તિલક 25 ઓક્ટોબરે ટી20 શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થશે, જ્યાં તે 8 નવેમ્બર સુધી રહેશે. પરિણામે, તિલક બીજી રણજી ટ્રોફી મેચ સહિત ઘણી મેચો ગુમાવશે.

હૈદરાબાદ રણજી ટીમનું પ્રદર્શન

ગયા વર્ષે, હૈદરાબાદ એલીટ ગ્રુપ B માં રમ્યું હતું. તેઓએ તેમની સાત મેચમાંથી ફક્ત બે જ જીતી હતી, ત્રણ હારી હતી અને બે ડ્રો રહી હતી. પરિણામે, તેઓ લીગ તબક્કામાં ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા.

હૈદરાબાદ રણજી ટ્રોફી ટીમ

તિલક વર્મા (કેપ્ટન), સીવી મિલિંદ, તન્મય, અભિરથ રેડ્ડી, હિમતેજા, તનય ત્યાગરાજન, રોહિત રાયડુ, નિશાંત, અનિકેત રેડ્ડી, કાર્તિકેય, અલી કાચી ડાયમંડ, રાહુલ રાધેશ

