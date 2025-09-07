સુપર સન્ડે પર 3 ફાઇનલ રમાશે! જાણો ક્રિકેટ, હોકી અને ટેનિસની શાનદાર મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો?

ETV Bharat / sports

સુપર સન્ડે પર 3 ફાઇનલ રમાશે (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: રવિવારે સૌથી મોટા રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેનો હેતુ મહત્તમ લોકો સુધી તે રમત સુધી પહોંચવાનો છે. આ દિવસ રજાનો દિવસ છે, તેથી દરેક પાસે વધુ સમય હોય છે અને તેઓ મિત્રો અને પરિવાર સાથે મેચ પણ જોઈ શકે છે. તેથી, આજે એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બર રમતગમત ચાહકો માટે સુપર સન્ડે બનવાનો છે. કારણ કે આજે ક્રિકેટ, ટેનિસ અને હોકીની ફાઇનલ મેચ રમવાની છે.

હોકી ફાઇનલ (સાંજે 7:30 વાગ્યે) હોકી એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ

હોકી એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ આજે ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે રમાશે. આ મેચ રાજગીરના બિહાર સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટાઇટલ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ પર ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત, મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પણ કરવામાં આવશે.

ક્રિકેટ ફાઇનલ (રાત્રે 8:30 વાગ્યે) AFG vs PAK ફાઇનલ

UAE માં રમાઈ રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ મેચ પણ આજે યોજાવા જઈ રહી છે. જે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જે શારજાહના શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ભારતના કોઈપણ ટીવી નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. પરંતુ ક્રિકેટ ચાહકો માટે, મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ફેન કોડ એપ અને તેની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.

ટેનિસ ફાઇનલ (રાત્રે 11:30 વાગ્યે) યુએસ ઓપન 2025 ફાઇનલ

સૌથી મોટી ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાંની એક, યુએસ ઓપન 2025 ની ફાઇનલ મેચ પણ આજે યોજાવા જઈ રહી છે. આ શાનદાર મેચ સ્પેનના કાર્લોસ અલ્કારાઝ અને ઇટાલીના જેનિક સિનર વચ્ચે રમાશે. ન્યૂયોર્કમાં રમાનારી આ મેચ ભારતમાં રાત્રે 11:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર લાઇવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે જ્યારે મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે.

ક્રિકેટ મેચ

આ ત્રણ મોટી મેચો ઉપરાંત, આજે બે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ પણ યોજાવા જઈ રહી છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે ત્રીજી વનડે મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની છેલ્લી મેચ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલાથી જ 2 મેચ જીતીને શ્રેણી જીતી ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમો એક-એક મેચ જીતીને બરાબરી પર છે.

