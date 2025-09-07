સુપર સન્ડે પર 3 ફાઇનલ રમાશે! જાણો ક્રિકેટ, હોકી અને ટેનિસની શાનદાર મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો?
ક્રિકેટ, હોકી અને યુએસ ઓપનની ફાઇનલ મેચ 7 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ રમાશે.
Published : September 7, 2025 at 3:57 PM IST
હૈદરાબાદ: રવિવારે સૌથી મોટા રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેનો હેતુ મહત્તમ લોકો સુધી તે રમત સુધી પહોંચવાનો છે. આ દિવસ રજાનો દિવસ છે, તેથી દરેક પાસે વધુ સમય હોય છે અને તેઓ મિત્રો અને પરિવાર સાથે મેચ પણ જોઈ શકે છે. તેથી, આજે એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બર રમતગમત ચાહકો માટે સુપર સન્ડે બનવાનો છે. કારણ કે આજે ક્રિકેટ, ટેનિસ અને હોકીની ફાઇનલ મેચ રમવાની છે.
હોકી ફાઇનલ (સાંજે 7:30 વાગ્યે) હોકી એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ
હોકી એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ આજે ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે રમાશે. આ મેચ રાજગીરના બિહાર સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટાઇટલ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ પર ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત, મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પણ કરવામાં આવશે.
𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞!🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
INDIA 🆚 KOREA
🕰: 7:30 PM IST
📺: Sony TEN 1 & Sony LIV#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir | @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @WeAreTeamIndia @BSSABihar @asia_hockey @13harmanpreet pic.twitter.com/0yaL92k8Ct
ક્રિકેટ ફાઇનલ (રાત્રે 8:30 વાગ્યે) AFG vs PAK ફાઇનલ
UAE માં રમાઈ રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ મેચ પણ આજે યોજાવા જઈ રહી છે. જે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જે શારજાહના શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ભારતના કોઈપણ ટીવી નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. પરંતુ ક્રિકેટ ચાહકો માટે, મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ફેન કોડ એપ અને તેની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
Sincaraz: Chapter XV 🤩— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Tomorrow can’t come soon enough! pic.twitter.com/TqdYGvnFg1
ટેનિસ ફાઇનલ (રાત્રે 11:30 વાગ્યે) યુએસ ઓપન 2025 ફાઇનલ
સૌથી મોટી ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાંની એક, યુએસ ઓપન 2025 ની ફાઇનલ મેચ પણ આજે યોજાવા જઈ રહી છે. આ શાનદાર મેચ સ્પેનના કાર્લોસ અલ્કારાઝ અને ઇટાલીના જેનિક સિનર વચ્ચે રમાશે. ન્યૂયોર્કમાં રમાનારી આ મેચ ભારતમાં રાત્રે 11:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર લાઇવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે જ્યારે મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે.
ક્રિકેટ મેચ
આ ત્રણ મોટી મેચો ઉપરાંત, આજે બે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ પણ યોજાવા જઈ રહી છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે ત્રીજી વનડે મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની છેલ્લી મેચ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલાથી જ 2 મેચ જીતીને શ્રેણી જીતી ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમો એક-એક મેચ જીતીને બરાબરી પર છે.
