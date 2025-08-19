ETV Bharat / sports

તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન '20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક' યોજાશે - RURAL OLYMPICS IN TARNETAR MELA

ભાગ લેવા ઇચ્છુક ખેલાડીઓએ એન્ટ્રીફોર્મ જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ, કૃષ્ણનગર સામે, મીલ રોડ, લીંબડી-સુરેન્દ્રનગર ખાતેથી 20 ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં મોકલી આપવાનું રહેશે.

તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન '20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક' યોજાશે
તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન '20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક' યોજાશે (Information department)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 10:38 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યના યુવાનોને રમત ગમત પ્રત્યે વધુ પ્રોત્સાહિત કરવા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તરણેતરના મેળામાં ગ્રામિણ ઓલમ્પિકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાનાર 20માં ગ્રામિણ ઓલમ્પિકમાં વિવિધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્ધામાં 100 મી.દોડ, 400 મી.દોડ, 800 મી.દોડ, ગોળાફેંક, લાંબી કુદ, 4 X 100 મી.રીલે દોડ, નારીયેળ ફેંક, સ્ટ્રોન્ગેસ્ટમેન, સાતોડી (નારગોલ), ખાંડના લાડવા ખાવાની હરીફાઇ જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વધુમાં 26 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ 16 વર્ષ સુધીના ભાઈઓ – બહેનો માટે 100 મી.દોડ, 200 મી.દોડ, 800 મી.દોડ, લાંબીકુદ અને 12 વર્ષના બાળકો માટે લંગડી રમતની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત 28 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ રોપ સ્કીંપીંગ-દોરડાકુદ રમતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા 12 અને 16 વર્ષથી નાની વયના શાળામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની શાળાના આચાર્યના સહી-સિક્કા કરાવીને એન્ટ્રી ફોર્મ જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીશ્રીને મોકલી આપવાનું રહેશે.

તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન '20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક' યોજાશે
તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન ‘20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક’ યોજાશે (information department)

આ ઉપરાંત ઓપન વિભાગ રમતોમાં ભાગ લેવા ભાઈઓ-બહેનો માટે 26 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ 100 મી.દોડ, 400 મી.દોડ, 800 મી.દોડ, ગોળાફેંક, લાંબી કુદ, 4 X 100 મી.રીલે દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વધુમાં 27 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ ભાઈઓ માટે નારીયેળ ફેંક, સ્ટ્રોન્ગેસ્ટમેન, સાતોડી (નારગોલ), ખાંડના લાડવા ખાવાની હરીફાઇ, કુસ્તી રમતમાં 45 થી 55 કિ.ગ્રા, 55 થી 68 કિ.ગ્રા અને 68 કિ.ગ્રાથી ઉપરનું વજન ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે, વોલીબોલ અને કબડ્ડીમાં 10 ખેલાડીઓની ટીમ માટે રમતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જ્યારે બહેનો માટે 27 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ 10 ખેલાડીઓની ટીમ માટે વોલીબોલ, કબડ્ડી તેમજ 50 મી.અંતરની માટલા દોડ હરીફાઇનું આયોજન અને 28 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ 10 ખેલાડીઓની ટીમ માટે રસ્સાખેંચ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન '20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક' યોજાશે
તરણેતરના મેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન ‘20મો ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક’ યોજાશે (information department)

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રમત-ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ, સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર અને તેના તાબા હેઠળની જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીશ્રી જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર લીંબડી –સુરેન્દ્રનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે 20માં ગ્રામિણ ઓલિમ્પિકનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવશે. ચાલુ વર્ષે આ ગ્રામિણ ઓલિમ્પિક 2025-26 તરણેતર લોકમેળામાં 26 થી 28 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન યોજાશે. જેમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક ખેલાડીઓએ એન્ટ્રીફોર્મ જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ, કૃષ્ણનગર સામે, મીલ રોડ, લીંબડી-સુરેન્દ્રનગર ખાતેથી 20 ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં મોકલી આપવાનું રહેશે તેમ સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

