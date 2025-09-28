11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વરદ્ હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું
અમદાવાદમાં યોજાનારી આ પ્રીમિયર ઇવેન્ટમાં 29 દેશોના 1,100 સ્પર્ધકો સ્વિમિંગ, ડાઇવિંગ, કલાત્મક સ્વિમિંગ અને વોટર પોલોમાં ટોચના સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરશે.
અમદાવાદ: 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનું ઉદઘાટન રવિવારે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ 29 દેશોના 1,100 થી વધુ સ્પર્ધકોના જોશ અને ઉલ્લાસથી ભરેલું હતું. અમદાવાદમાં આયોજીત આ 14 દિવસીય ઇવેન્ટમાં સ્વિમિંગ, ડાઇવિંગ, વોટર પોલો અને કલાત્મક સ્વિમિંગ સ્પર્ધોનો સમાવેશ થશે, જે ભારતમાં ઝડપથી સ્પોર્ટ્સ હબ તરીકે ઓળખ મેળવી રહ્યું છે.
ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઉદઘાટન સમારોહમાં કહ્યું કે, "માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ, એક રાષ્ટ્રીય રમત નીતિ ઘડવામાં આવી છે જે ભારતના યુવા અને ગ્રામીણ રમતવીરોને આગળ વધવામાં મદદ કરશે. એ જોઈને આનંદ થાય છે કે ભારતીય રમતવીરો ફક્ત એશિયન અને વિશ્વ સ્તરની સ્પર્ધાઓમાં ન માત્ર ભાગ જ લઈ રહ્યા છે,પરંતુ મેડલ પણ જીતી રહ્યા છે, અને હું બધા સહભાગીઓને શુભકામનાઓ પાઠવું છું."
ઉદઘાટન સમારોહમાં એક મનમોહક લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો તેમજ ભારતના તમામ રાજ્યો અને તેમની સંસ્કૃતિઓની વિવિધતા દર્શાવતું નૃત્ય પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી બે અઠવાડિયા સુધી યોજાનારી આ રોમાંચક સ્પર્ધાની તૈયારી માટે એક પ્રભાવશાળી ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ ફિલ્મ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
29 દેશોના ખેલાડીઓનું સ્વાગત કરતાં, ગુજરાત સરકારના રમતગમત અને યુવા સેવાઓ મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું: "આ ચેમ્પિયનશિપ એક મોટા સ્વપ્ન તરફની આપણી સફરમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2036 ઓલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવાનું સ્વપ્ન જોયું છે. આ ઇવેન્ટ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્પર્ધા છે જે દરેક ખેલાડીદના સ્વપ્નને વાસ્તવિકતામાં ફેરવશે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સરકારે અમદાવાદમાં આવા ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી, જે રમતગમત જગતનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે,"અમે આ કાર્યક્રમ માટે અમારા તમામ પ્રયત્નો કર્યા છે. હું ઈચ્છું છું કે બધા સહભાગીઓ આ નવરાત્રી ગરબા દરમિયાન ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાનો અનુભવ કરે. આપણે વિશ્વના સૌથી લાંબા નૃત્યના સાક્ષી બનીશું, જે ટુર્નામેન્ટના દબાણ વચ્ચે એક અદ્ભુત ઉજવણી હશે."
દેશમાં હવે આ સૌથી મોટી એશિયન ઇવેન્ટ યોજાઈ રહી છે, ત્યારે સ્વિમિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SFI) ના પ્રમુખે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારતમાં FINA વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવાની ઉત્સુકતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "મને માનનીય મુખ્યમંત્રીને આ શહેરમાં FINA વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવા માટે 10,000 દર્શકોની ક્ષમતાવાળા અને 50-મીટરના પૂલ બનાવવા માટેની વિનંતી કરવાનો ગર્વ છે. જો અમને તે સ્ટેડિયમ મળે, તો અમે ચેમ્પિયનશિપ માટે સફળતાપૂર્વક બોલી લગાવી શકીશું, જે ઓલિમ્પિક રમતો પછી બીજા ક્રમની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટ છે."
