ટીમ ઈન્ડિયા તેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી ક્યારે, ક્યાં અને કોની સાથે રમશે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
ટીમ ઈન્ડિયા આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી કઈ ટીમ સાથે અને ક્યાં રમવા જઈ રહી છે, ચાલો તેના સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ વિશે જાણીએ.
Published : October 14, 2025 at 3:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 2-0 થી જીતી લીધી છે. આ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી પૂર્ણ થયા બાદ, ક્રિકેટ ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે ટીમ ઇન્ડિયા તેમની આગામી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કોની સામે રમશે. તો, આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવીશું.
ભારત આગામી ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં કોની સામે રમશે?
શુબમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ તેમની આગામી ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે. આ શ્રેણી ભારતમાં રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ નવેમ્બરમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં તેઓ બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. આ પ્રવાસ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે.
ભારત-આફ્રિકા ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ટીમ ઇન્ડિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ મેચ બંગાળના કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. બીજી ટેસ્ટ મેચ આસામના ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 14-18 નવેમ્બર અને બીજી 22-26 નવેમ્બર દરમિયાન રમાશે.
ભારત-આફ્રિકા મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બંને ટેસ્ટ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે ૯:૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સવારે ૯ વાગ્યે થશે. ચાહકો વહેલી સવારે આ મેચોનો આનંદ માણી શકશે. નવેમ્બરમાં ભારતમાં ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગશે, જેના કારણે ચાહકો માટે ટેસ્ટ મેચનો આનંદ માણવાનો આ યોગ્ય સમય છે.
- ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા: પહેલી ટેસ્ટ: 14-18 નવેમ્બર (કોલકાતા) - સમય: સવારે 9:30
- ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા: બીજી ટેસ્ટ: 22-26 નવેમ્બર (ગુવાહાટી) - સમય: સવારે 9:30
આ પણ વાંચો: